Grandes Ligas: Mariano Rivera se rompe el tendón de Aquiles jugando con los Yankees

En medio de la turbulencia que atraviesan los Yanquis de Nueva York, una figura legendaria volvió a robarse el corazón de los fanáticos. El panameño Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama, regresó al Yankee Stadium para participar en el tradicional Juego de Leyendas, luciendo nuevamente el icónico uniforme a rayas, como si el tiempo no hubiera pasado desde su retiro.

Para mala fortuna todo terminó mal, se rompió el tendón de Aquiles durante el juego, será operado dentro de una semana.

La ovación fue inmediata. Miles de aficionados se pusieron de pie para aplaudir al histórico cerrador que fue clave en la conquista de cinco títulos de Serie Mundial.

Durante el encuentro, Rivera protagonizó un momento simpático al conectar un hit frente a su excompañero y también leyenda, Andy Pettitte, desatando risas y aplausos entre los presentes.

Además, ‘Mo’ reveló que tiene planes de conversar con Devin Williams, el actual cerrador de los Yankees, para ofrecerle algunos consejos.

Aunque no detalló qué le diría, sí aseguró que le brindará su respaldo. Williams ha logrado 17 salvamentos en 20 oportunidades este año, y como bien sabe Rivera, cerrar partidos nunca es tarea fácil.

Actualmente, los Yanquis ocupan el tercer lugar en la División Este de la Liga Americana con un récord de 61 victorias y 55 derrotas. Los Azulejos de Toronto lideran la tabla con marca de 68-49.