Es mediodía de domingo, hace justamente una semana, la cafetería de la librería El Hombre de la Mancha fue escenario de una reunión singular. Rafael Pernett y Morales acudió junto a su hija Carolina y demás familiares para hacer entrega de ejemplares de la obra editada este año para conmemorar las bodas de oro de Loma ardiente y cargada de sol, a los 12 fotógrafos que participaron en el proyecto. Aprovecharon la ocasión los fotógrafos para observar por primera vez la obra terminada, conversar entre ellos y conocerse no todos pertenecen a la misma generación ni realizan el mismo tipo de trabajo- Miran con satisfacción el resultado final de un proyecto que tuvo sus inicios en 2019, antes de la pandemia.

“En ese momento empezamos a tener la idea de hacer algo diferente, que uniera diferentes corrientes artísticas: la literatura, la fotografía… y empecé un proceso de investigación para separar la novela en fragmentos destacar frases, separar personajes y luego con curaduría encontrar a los fotógrafos que podían participar en el proyecto”, comenta Carolina Pernett, hija del autor y quien coordinó el proyecto conmemorativo.

La edición conmemorativa consta de la novela y una colección de 60 fotografías. Algunas de ellas pueden observarse con realidad aumentada Erick Marciscano| La Estrella de Panamá

Arrancaron algunas reuniones de preproducción, pero el proceso se vio detenido por la pandemia de covid-19- Debieron retomar el impulso algún tiempo después cuando la actividad se reanudó.

“Podríamos decir que el proyecto duró un año y medio en concebirse, cuenta con la participación de 12 fotógrafos, 60 fotografías y con el apoyo de otros artistas como Omar Alfanno que nos ha hechoalgunas frases y con el apoyo de otro escritores como Ernesto 'Neco' Endara, que nos ha hecho el prólogo. Ha sido un proceso largo de colaboración artística”, destaca Pernett.

La misma loma de hace cincuenta años atrás

Para el autor, Rafael Pernett y Morales las actividades que enmarcaron el 50 aniversario de esta novela ganadora del premio Ricardo Miró en el año 1973 han representado una grata sorpresa.

“La verdad, esto me agarró de sorpresa, sobre todo porque mi hija viven en España. Ella preparó todo lo que tenía que hacer desde allá y luego lo aplicó acá. Y me hizo pensar que uno no se muere cuando se muere. Que uno se muere cunando no lo recuerdan”, analiza Pernett y Morales.

Loma ardiente y vestida de sol, se presenta en una edición de tapa dura, y 260 páginas de papel satinado. Erick Marciscano| La Estrella de Panamá

Y ese análisis le hace deducir que “la loma, aparentemente, no se va a morir. Por lo menos pro ahora. Quizá lleguemos a un momento en que pueda desaparecer ese tipo de discriminación, y entonces sí desaparecerá, pero por ahora es difícil”.

Y es que la historia, basada en el barrio asentado en Loma la Pava, una comunidad improvisada con personajes sumidos en la pobreza y que de las formas más variopintas buscan salir adelante, mantiene su vigencia, tal vez no en el mismo lugar, donde actualmente se han establecido edificios de apartamentos y algunos espacios comerciales, pero en otros espacios cada vez más invisibles para una sociedad que en ocasiones prefiere no mirar.

Los fotógrafos comentan sobre sus proyectos en el libro. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

“Sigue ardiendo… hay quienes me preguntan que cuándo voy a sacar la segunda parte y les digo 'no hay segunda parte, la loma es la misma, y si hay otra, nadie va a querer lo que trae” RAFAEL PERNETT Y MORALES

ESCRITOR

La loma sigue ardiendo, reza el slogan con el que se promovió la obra de teatro inspirada en la novela y presentada en Teatro La Estación, junto con una exhibición fotográfica, con las imágenes que formarían parte de la publicación. “Sigue ardiendo… hay quienes me preguntan que cuándo voy a sacar la segunda parte y les digo 'no hay segunda parte, la loma es la misma, y si hay otra, nadie va a querer lo que trae”, asegura el autor., refiriéndose a la discriminación.

“Para mí ha sido un orgullo pensar que algo que estaba escribiendo ya tiene ya 50 años”, dice.

Los fotógrafos dedicaron los libros de sus colegas. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

La edición de aniversario

Se trata de una edición ilustrada de gran formato (26x26 cm) con 236 páginas satinadas, cubierta dura y funda de regalo.

Pernett y Morales destaca de esta edición su diseño con “páginas en negro, como si fuese una novela de misterio”, pero sobre todo, el hecho está el hecho de que “los fotógrafos hayan investigado y hayan después fotografiado lo que ellos suponen que estaba sucediendo en esos momentos. Para mí, eso es muy importante porque eso significa que se sentaron a leer mi libro para poder sacar las fotos y con esas fotos, tienes una segunda mirada de la historia porque tú puedes leer la novela, y luego miras las imágenes y consideras si está bien o está mal, reflexionas y al final vuelves y la lees como les pasó a todos. Se profundiza en la historia, pero también le dan un cambio, porque son ellos mismos narrando su historia”, reflexiona.

“Separamos ciertos fragmentos que deberían ser representados por todos ellos Los fotógrafos para que no se concentran las fotografías en un solo capítulo sino que se tomara en cuenta la novela completa. Algunas fotografías corresponden a fragmentos de la novela y otras a personajes que sirvieron de inspiración. El resto de las fotografías fueron libres. Con base en eso una experta en fotografía hizo la curaduría de las imágenes. y entonces se estableció el diseño”, informó Carolina Pernett.

Esto, de acuerdo a la coordinadora del proyecto, aporta dos sensaciones diferentes: “tienes la novela íntegra, pero si o has leído la novela, o la has leído y no recuerdas, o simplemente la ojeas puedes ir leyendo las frases que acompañan a la fotografía y ver la parte más poética de la loma ardiente porque aunque no lo creamos, ese fondo social que tiene la loma con su lenguaje y sus personajes todavía es relevante. Entonces, es interesante leer las frases sueltas que hemos resaltado porque ahí puedes entender que todo eso que se escribió hace 50 años todavía está vigente”.

Pero la loma, que ya tiene 50 años, busca nuevos lectores a través de la tecnología. La editorial Artte, En colaboración con la aplicación Artivive, ofrece la oportunidad de observar algunas imágenes del libro con realidad aumentada. Esto significa que descargando la aplicación (gratuita) y observando algunas páginas a través de la pantalla de su teléfono celular, las imágenes cobran vida.

“Tenemos la portada la fotografía de la página 78, la de la página 100 y de la página 166, pero lo que queremos es que esté activamente renovándose la realidad aumentada y que podamos tener además de exhibiciones en un futuro que la persona que tiene su libro pueda seguir disfrutando de él y descubriendo nuevas animaciones . Ahora mismo son cuatro, pero estas van a ir sumándose otras si todo va bien y esperamos que sí, en los próximos meses”, concluye Pernett.