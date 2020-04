El cambio de género para los artículos con los que se nombre la enfermedad del coronavirus no se han previsto en el Diccionario de la Lengua Española

La reciente pandemia ha recibido un tratamiento especial por parte del idioma español, desde su aplicación real de Corona-virus, hasta la abreviatura que ha sido de mucho apoyo para quienes comparten noticias día a día sobre el estado de esta enfermedad: COVID-19.

Hasta ahora, al utilizar esta abreviatura se le había adjudicado el artículo masculino, escribiendo así: El Covid-19.

Esta adjudicación se debe a la similitud de la abreviatura con la palabra ‘virus’, que también recibe tratamiento masculino, siendo ‘el virus’ y no ‘la virus’. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) publicó en Twitter que recomendaba su empleo en femenino, siempre que se sobreentienda, que “el sustantivo tácito que está detrás es enfermedad”.

El origen del término Covid-19 surgió el 11 de febrero de 2020, cuando el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom expresó en un comunicado que Covid-19 sería el nombre de la nueva enfermedad infecciosa. Al virus, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en inglés) lo llamó SARS-CoV-2, un miembro de la familia de otros virus que fueron detectados antes, los SARS-CoV, dejando en claro que este era un virus totalmente nuevo, según comunicó la BBC.

La RAE especificó que al momento de escribir la abreviatura COVID-19 al ser un acrónimo de reciente creación, aún no lexicalizado, “lo indicado es su escritura en mayúsculas en todas sus letras”. “Solo si con el tiempo llegara a convertirse enteramente en el nombre común de la enfermedad, la escritura indicada sería en minúsculas, covid-19”, indicó la entidad en su página web.

Acerca del cambio de género para la palabra COVID-19, la RAE no se ha pronunciado oficialmente dado que explica que el término coronavirus no se encuentra en la más reciente actualización del Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero ya ha sido propuesto para su estudio y posterior incorporación. “Más allá del simbolismo social que ha alcanzado ese término, no es previsible que esta crisis genere muchos vocablos que haya que eternizar en el Diccionario de la lengua española”, anota la entidad.