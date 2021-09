El cuarteto sueco publica un sencillo con la balada 'I still have faith in you' como adelanto de su primer disco desde 1981 y anuncia un espectáculo con figuras virtuales que se estrenará en mayo en Londres

Abba, el grupo sueco maravilló en los años 70 y 80 ha anunciado que regresará a la escena musical con el lanzamiento de cinco nuevas canciones. Shutterstock

ABBA, uno de los grupos de pop más exitosos de todos los tiempos, ha anunciado hoy que, por primera vez en 40 años, están de regreso con un nuevo concierto revolucionario que reunirá a Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid actuando digitalmente con una banda de 10 músicos en vivo, en un estadio especialmente diseñado en Londres a partir del 27 de mayo de 2022, y un nuevo álbum de estudio.

Las versiones digitales de ABBA se crearon después de semanas y meses de técnicas de captura de movimiento y rendimiento con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 miembros de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas; esta será la primera incursión de la compañía en la música.

Ahora, 40 años increíbles después de su último álbum de estudio The Visitors, ABBA no solo ha grabado dos nuevas canciones, 'I Still Have Faith In You' y 'Don't Shut Me Down', que aparecerán en el concierto, sino que han grabado y producido un álbum completamente nuevo. Grabado juntos en el estudio de Benny Riksmixningsverket en Estocolmo, Voyage se lanzará en todo el mundo el 5 de noviembre a través de Universal Music Group.

ABBA Voyage se estrenará el 27 de mayo de 2022 en el ABBA Arena, un estadio de última generación con capacidad para 3.000 personas ubicado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. La preinscripción para entradas se abre a las 6 pm esta noche en abbavoyage.com con entradas a la venta general a partir del martes 7 de septiembre; consulte a continuación para obtener más detalles.

ABBA regresa con dos nuevas canciones y un concierto virtual

El concierto de ABBA Voyage se realiza con la ayuda de: la productora Svana Gisla (David Bowie Blackstar / Lazarus, Beyoncé y Jay Z para HBO, Springsteen and I), el productor Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean - "In My Head" , Mamma Mia! Here We Go Again), el director Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I), el coproductor ejecutivo Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar / Lazarus, Chernobyl) y el coreógrafo Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Compañía Wayne McGregor, Ballet de la Ópera de París).

“La magia de ABBA y los esfuerzos hercúleos de todo este magnífico equipo alcanzan hoy un hito tan esperado. Poder compartir finalmente este esfuerzo con el mundo es un momento de orgullo para nosotros y estamos ansiosos por darle la bienvenida a nuestro estadio en el este de Londres, un lugar donde estamos muy felices de estar", subrayó Svana Gisla, productora y Ludvig Andersson.

"Vi a ABBA ganar el concurso de canciones de Eurovisión en 1974, y nunca imaginé que 47 años después estaría con ellos en este extraordinario viaje. La vida es extraña y maravillosa a veces”, añadió Baillie Walsh, directora.

Las entradas para ABBA Voyage están disponibles a partir de las 10 a.m. del domingo 5 de septiembre para los fans que hayan reservado el álbum en la tienda oficial de ABBA, y a partir de las 10 a.m del lunes 6 de septiembre para los que se hayan preinscrito. La venta general comienza a las 10 a.m del martes 7 de septiembre.