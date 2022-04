Sandra Bullock: "Me identifico con personas que no quieren salir de casa porque la vida es dura"

La actriz Sandra Bullock protagoniza La ciudad perdida, película dirigida por los hermanos Aaron y Adam Nee. La comedia de acción y aventuras se estrena en los cines de España este miércoles 13 de abril.

Sandra se mete en la piel de la escritora de novelas románticas Loretta Sage, un personaje muy divertido de interpretar. "Cualquiera que no quiere disfrutar de la vida y se ve en semejante situación va a ser un papel muy divertido de hacer, porque sabes dónde va a empezar, pero no sabes dónde va a terminar. Me puedo ver reflejada en alguien que no quiere salir de casa porque la vida es dura. Seguro, todos nos podemos identificar con eso", manifestó la actriz durante una entrevista concedida a Europa Press.

Bullock es también una de las productoras de la cinta, lo que le ha permitido hacer la película que realmente quería contar al espectador. "La gente siempre pregunta si se trata de control. Hasta cierto punto se trata de controlar cómo se cuenta la historia", señaló la intérprete.

De hecho, el guión de La ciudad perdida había llegado a sus manos años atrás, pero Sandra no se sintió atraída por el proyecto. "Un par de años más tarde me llegó de nuevo, pero de una manera totalmente diferente. Me dijeron: es tuyo, prodúcelo, elige a los actores, haz lo que quieras", explicó. Y eso hizo.

Según la actriz, hay una "buena razón" por la que la película quedó aparcada durante siete años y nunca llegó a hacerse. La artista tiene muy claro que ser productora no es solo una cuestión de control. "Es poder decir no y luchar por algo que tú crees que puede ser mejor", asevera.

Por su parte, Daniel Radcliffe interpreta al excéntrico y malvado multimillonario Abigail Fairfax. El actor disfrutó mucho rodando en la República Dominicana. "Fue fantástico. Una de las cosas geniales de nuestro trabajo es que puedes ir a estos lugares increíbles y trabajar con el equipo de producción de allí. Un camarero del hotel donde estábamos alojados solo me hablaba en español. En el poco tiempo que estuve allí, mi nivel de español mejoró mucho", contó el protagonista de la saga Harry Potter.