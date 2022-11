El rapero Sean "Diddy" Combs invierte 185 millones en negocios de cannabis

El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs anunció este viernes una inversión de 185 millones de dólares en negocios de cannabis con el objetivo de diversificar un sector cuyo potencial económico ha crecido en los últimos años pero está históricamente ligado a la criminalización de la población negra en Estados Unidos.

Según un comunicado conjunto, la inversión forma parte de un acuerdo con dos empresas que están en proceso de absorción, Cresco Labs y Columbia Care, que decidieron vender al artista y empresario afroamericano sus operaciones en los estados de Nueva York, Illinois y Massachusetts, donde es legal el uso recreativo de la marihuana.

Las operaciones de las que se hace cargo Combs, máximo ejecutivo del conglomerado Combs Enterprises, abarcan el cultivo y fabricación de productos de cannabis, la venta al por mayor y distribución de esos productos en dispensarios legales, y la gestión de tiendas minoristas en esos estados, que tienen grandes áreas metropolitanas.

La nota destaca que la transacción, sujeta a la luz verde de reguladores y a otras condiciones habituales, dará lugar al primer operador multiestatal de cannabis en Estados Unidos en manos de una minoría social.

"Mi misión siempre ha sido crear oportunidades para los emprendedores negros en industrias donde tradicionalmente se nos ha negado el acceso, y esta adquisición provee la escala y el impacto inmediatos que se necesitan para crear un futuro más justo con el cannabis", explicó el artista.

Históricamente, la población negra ha sido perseguida y arrestada en mayor proporción que otras razas por el uso del cannabis en todo el país, por lo que autoridades y organizaciones están tomando medidas para mejorar la diversidad racial y levantar las barreras de entrada a este sector, que tiene muy buenas proyecciones económicas.

La iniciativa de Combs llega después de que el también rapero afroamericano Jay-Z mostrara interés en este sector y creara el año pasado un fondo de 10 millones de dólares para apoyar a empresas emergentes con el fin de aumentar la participación de empresarios negros en este mercado.

"Diddy", exmáganer de Notorious B.I.G y creador de éxitos musicales como "I'll be missing you" (1997), se ha dedicado en los últimos años a los negocios y al activismo para combatir las desigualdades raciales, e incluso creó en 2020 un partido político centrado en las necesidades de los ciudadanos afroamericanos llamado Our Black Party.