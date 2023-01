Bizzarap: el 'rey Midas' de la música urbana

Gonzalo Conde, el productor argentino que está marcando tendencia. @bizzarap.

En un pequeño estudio, imbuido por una luz azul neón, se escucha una música en el fondo. Las cámaras dejan ver una estancia en la que solo se aprecian dos bocinas pequeñas, un micrófono simple, plantado en medio del recinto, y un logo con las letras B y Z puestas en forma de rayo, que anuncian lo que estamos por escuchar.

De espaldas a la cámara, un joven con gorra negra y lentes de sol gruesos teclea en una laptop, y en la mitad de la habitación está Shakira, quien al igual que muchos otros artistas se dispone a desarrollar un nuevo tema con el productor al que la B y la Z hacen referencia... Gonzalo Conde, conocido en el medio como Bizarrap.

Un joven productor argentino que con su formato de sessions ha logrado posicionarse en el top 50 de lo más escuchado en Spotify, a nivel mundial, durante los últimos seis meses, y que se ubica entre los artistas más escuchados del género urbano, sin tener que tomar un micrófono para cantar.

Residente, Nicky Jam, Duki, Eladio Carrión, Anuel AA y L-Gante son solo algunos de los músicos con los que ha colaborado y, con su más reciente tema, la 'BZRP Music Sessions #53', que produjo con Shakira, alcanzó los 65 millones de reproducciones en menos de 48 horas. Sigue perfilándose entre los productores más relevantes de la industria.

La más reciente 'session' de Bizzarap fue con la cantante colombiana Shakira. @bizzarap.

“Bizarrap tiene el don de impulsar al artista que produce”, explicó Juan Ayala, conocido como Junier Hit, productor musical panameño con más de 30 años de trayectoria, a La Estrella de Panamá.

Un “don” que se suma a su manera “no usual” de crear música, mencionó el productor. “Él utiliza el estilo de estudio móvil, donde él puede moverse a cualquier lugar y hacer una cabina específica para su estilo”, detalló.

Es con este estilo “casero”, alejado de los grandes estudios convencionales, con el que el argentino ha logrado conquistar a los jóvenes. “Muchas personas que lo siguen son muchachos jóvenes que buscan ser productores famosos y tener un resultado de esa calidad”, añadió.

“Es la prueba de que no se necesita un estudio de millones de dólares para crear un éxito musical... ese estilo humilde, pero creativo, es en lo que está innovando”, agregó.

Los lentes de sol y gorra característicos de Bizzarap @bizzarap

El artista boricua Eladio Carrión, quien ya tuvo su session con Conde, señaló que la razón del auge de Bizzarap, se encuentra en su forma de trabajo. “Cuando te recibe en su estudio, él ya sabe lo que va a hacer, ya te estudió, ya sabe lo que te gusta y va a funcionar. Me puso un ritmo y enseguida me gustó... es un visionario”, comentó en entrevista con el streamer español, Ibai.

En este punto coincide el veterano rapero Residente, quien también lanzó una canción producida por el joven argentino. “Cuando hablé con él y me comenzó a contar de (Gustavo) Cerati, de Fito Páez y otros artistas que se salen del género urbano, me di cuenta de que es una chamaquito bien inteligente”, dijo al influencer Molusko TV.

“Es bien maduro. A la edad de él yo no era tan maduro... Cuando empecé a escribir la canción que saqué con él, me dio sugerencias con mucho respeto e inteligencia y todas tenían sentido y eran súper maduras”, añadió.

Esta apariencia de “estudio humilde”, que hace que los más jóvenes conecten con su trabajo y la “madurez”, a la que hacía referencia Residente, se suma a su capacidad para “conseguir talento underground”, afirmó Carrión.

La 'session' con más visualizaciones que tiene hasta el momento, es la del canario Quevedo. @bizzarap

Sobre esto, Conde explicó que a él le pone “muy contento ayudar a gente que tiene talento y que solamente le falta más reconocimiento... Siempre que puedo ayudar con eso, para mí es buenísimo... yo solo busco darles un empujón”, explicó en conversaciones con Ibai. Haciendo referencia a L-Gante, Quevedo y otros artistas que no eran tan conocidos antes de su sessions.

“Yo trato de hacer lo que a mí me parezca, a la gente trato de darle lo que quiere, pero no necesariamente (hago) lo que me piden, no quiero ir a lo obvio”, explicó, al ser consultado por la posibilidad de hacer una canción con Bad Bunny.

Un sonido particular

Para Ayala, no se puede hablar del trabajo de Bizzarap sin referirse a la “calidad del producto” que tiene. “Tiene un mecanismo para crear un instrumental diferente, con otro tono y ritmo musical. Eso es lo que está haciendo que Bizzarap sea mucho más famoso en el mundo de la música”, alegó.

Se trata de un productor que no se queda en el género urbano. “No solamente hace reguetón o rap, sino que también hace bits de electrónica y otros géneros, que sacan a los artistas de su zona de confort”, explicó.

En uno de los detrás de cámaras publicados por el artista en sus redes sociales, se le ve grabando el sonido de instrumentos como violines, chelos y contrabajos, para incorporarlos en sus canciones, separándose del estilo 100% sintético que tienen otros productores.

“Sus bits son mucho más modernos, su música es mucho más comercial... Es bien innovador, ningún tema que él ha grabado tiene algo similar, todos son diferentes, eso es lo que lo hace distinto y popular”, analizó Ayala.

El futuro de 'Biza'

“Él no tiene comparación con ningún productor internacional”, aseguró el productor panameño.

Según Ayala, uno de los pocos productores que puede asemejarse a lo que hace Conde, es Albert Hype, productor de Bad Bunny, aunque aclara que “Bizzarap se fue por otro lado”.

“Si él sigue innovando hay Bizarrap para muchos años, yo le veo a ese muchacho unos 15 o 20 años más de carrera”, dijo.

Las producciones panameñas

¿Qué pueden aprender los productores panameños del trabajo de Conde?

Según Ayala, la técnica en la creación del bit, su forma de innovar y la “curiosa manera” de hacer producción de forma “sencilla”.

Los productores del país deben “crear y probar cosas nuevas”, aseguró. Porque “Panamá tiene un nivel muy fuerte”, con productores de gran talento, pero “hemos llegado a un momento en que las producciones se ha quedado un poco atrasadas, con [respecto a] lo que está pasando afuera”, comentó.

Aun así, asegura que la industria nacional “está creciendo poco a poco”, con artistas como Sech, Joey Montana o Ruki. “Seguimos siendo populares internacionalmente”, lo que falta es “continuar innovando”, analizó.