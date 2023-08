Belinda recobra la fe en sí misma y promete un sencillo para antes de que finalice 2023

Fotografía cedida por Warner Music que muestra a la cantante Belinda durante una sesión de fotos. EFE

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda, que proclama que lo importante en la música son las canciones que "hagan sentir" y no los géneros, dice este martes a EFE que ha vuelto a tener fe en sí misma y que su incorporación a Warner Music va a suponer un "cambio radical" en su carrera.

Nacida en Madrid pero residente en México desde niña, Belinda sacará su primer sencillo con esa compañía internacional antes de que termine 2023 como adelanto de un álbum que estará acompañado de una "docuserie", según cuenta con la mirada y la voz ilusionadas.

"Llevo más de 10 años o por ahí sin tomar una decisión así de importante", dice esta artista treintañera que ha cantado con Juan Magán, Lola Índigo, Tini y Ana Mena, entre otros artistas, sobre su entrada en Warner Music, anunciada este lunes en Miami.

Belinda Peregrín no quiere recordar cuando salió su último disco, solo dice que llegó a pensar que estaba "salada" (con mala suerte), porque se vio afectada por todas las fusiones y cambios en el mundo de las disqueras y se le hizo "muy difícil" continuar.

"Yo quedé muy traumada y frustrada y dejé de creer en mí mucho tiempo", dice ya recuperada y con ganas de que sus palabras ayuden a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo.

"De repente, empecé a sacar música con otros artistas y me di cuenta de que era cuestión de simplemente volver a creer en mí, de volver a confiar en que yo puedo", señala.

CREO MUCHO EN MÍ

"Mi mensaje es que nunca es tarde para cumplir tus sueños, para volver a empezar, para creer en ti. Creo que esto es lo que me está pasando ahorita (...) que estoy con mucha ilusión, con muchas ganas de que hoy es el momento, no es mañana, no es pasado", agrega.

Además, dice, para ella ha sido importante contar con un equipo en Warner que respeta su visión y le da la oportunidad de musicalmente hacer lo que te gusta.

El resultado se va a plasmar en discos y en giras, dice sin olvidar sus proyectos en el otro campo de su carrera artística: la actuación, en la que empezó siendo niña.

"El próximo año sale una serie muy importante en Prime Time Video sobre la historia de Paco Stanley, un presentador mexicano al que mataron, y yo soy parte del proyecto", dice.

Sobre sus inicios en el mundo de las telenovelas con "Amigos x Siempre" afirma que por un lado es bueno pues maduras antes, pero por otro "cuando eres tan chiquito no eres capaz de tomar las mejores decisiones".

A la cantante hispano-mexicana no le gustan las etiquetas ni los encasillamientos en la música y se considera "muy multifacética en ese aspecto", pues ha incursionado en muy distintos géneros.

SOÑANDO CANCIONES

"Yo creo más bien en las canciones. Las canciones que realmente marquen la diferencia y hagan que la gente sienta algo, esas son mi lema y mi bandera", dice Belinda, quien escribe el 85 % de los temas que canta pero está abierta a las colaboraciones.

Con frecuencia sueña con una canción, pero no siempre es capaz de recordar la melodía que le llega.

"Estoy dormida y estoy soñando y solita sale una canción y me despierto y digo, ay, no puede ser posible, no me acuerdo. Entonces grabo en mis notas de voz como un poquito de lo que soñé", señala.

A veces también le inspira "un tema" y menciona "la belleza de la tristeza", una frase que últimamente dice "tener muy presente".

"Pienso en que puede ser la belleza de la tristeza el madurar, aunque es triste, es bello, porque aprendes o a lo mejor terminar una relación que te pone muy triste pero te abre otras puertas".

La tristeza es algo que conoce: "Cuando dejas de creer en ti por supuesto que hay mucha tristeza, pero es que tiene que haber una catarsis o tiene que haber un momento para que haya un cambio".

Desde la primera década del siglo XXI Belinda ha sido una figura prominente de la música pop latina.