Ednita Nazario: 'todo lo que canto lo siento y lo hago propio'

Ednita Nazario visitará Panamá como parte de su tour 'La Reina'. Cedida

Una parte de la vida de Ednita Nazario le pertenece solo a ella. Su trabajo es público, a él se entrega en “cuerpo y alma”. Pero, su vida personal la conserva en la intimidad. Ahí está su balance. Ahí vive con normalidad “todo lo que se necesita vivir como mujer, madre, amiga, hermana, hija…” Eso le da la oportunidad de nutrir a la artista “porque no puedo cantarle a la vida si no vivo las cosas de las que hablo y para eso, hay que abrir un espacio. El estrés más grande que puede tener un artista es la expectativa de tener una vida privada, esos espacios se los provee uno mismo”.

Nazario conversa con este medio a través de una videollamada por Zoom, a propósito de su próxima visita a Panamá para brindar un concierto como parte de su tour 'La Reina'. Se realizará el miércoles 30 de agosto en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. Durante la entrevista cuenta sobre el poder de cantarle al amor, las actividades que apoya como activista, confiesa cómo es su vida más allá de su profesión y por supuesto, adelanta detalles de su presentación en el país.

Cuando no está trabajando, la artista dedica tiempo a hacer actividades cotidianas y a compartir con sus seres queridos. “Soy bien amiguera (dice con su acento boricua), me encanta compartir con mis amigos, hacemos muchas tertulias, vacilamos, nos contamos los cuentos del camino [ríe] me gusta la buena mesa, salir a comer, ir al cine, pasear en bote, me encanta la playa, viajar, ir a conciertos y me encanta el arte”, revela.

A pesar de guardar detalles de su vida personal, en el año 2017 publicó un libro autobiográfico en el que “se desnuda”. “Es una parte de mi vida, de una vida, con la que estoy segura que la gente se va a identificar”, dijo en aquel entonces a la agencia AP. “He tenido familia, amigos, amores, desamores, dificultades y momentos difíciles que he tenido que superar (…) abrí espacios, puertas que nunca había abierto... pero también hay cosas que nunca las voy a compartir y quedarán dentro de mí”.

Ednita Nazario ha tenido una carrera exitosa, internacional, por más de 20 años. Cedida

En el libro titulado Una vida, la cantante aborda lo que sintió una noche de junio de 2004, cuando estaba sentada en el camerino y el director de escena tocó la puerta para decirle: “Miss Nazario, al escenario”. Había hecho realidad su deseo de cantar en el Carnegie Hall, y se emocionó hasta las lágrimas al ver a todos sus fanáticos de pie ovacionándola.

Sin embargo, revela duras vivencias. “El amor verdadero que se perdió. El dolor de un matrimonio lleno de engaño y manipulación. La felicidad de quedar embarazada y el trauma de perder a mi primer bebé. El rudo golpe que significó alcanzar el estrellato y luego de la noche a la mañana quedar sin nada: desde mi matrimonio hasta mi último centavo”, escribe en la obra.

Junto a su club de fans, la interprete de Lo que son las cosas apoya a fundaciones que trabajan “en pro de los animales, a madres solteras, a personas que sufren violencia doméstica, niños con cáncer con el Hospital St. Jude. También contribuimos con la conservación de la naturaleza, a través del reciclaje. Hay muchas cosas que me llaman la atención y en todas esas somos activistas”.

La banda sonora

La puertorriqueña afirma dejar el alma en las canciones que interpreta, “canto para la gente, quiero que la gente se sienta identificada. Mis canciones son de la vida cotidiana, quiero que sean la banda sonora de las vidas de las personas, no necesariamente de la mía”

“Hay muchas cosas [en las canciones] que a mí me han pasado, que tienen una relación directa con vivencias propias o con mi forma de pensar, lo que pasa es que a mí no me gusta divulgar cuáles son (ríe). Soy una mujer, pues que con el amor he tenido en encontronazos, he vivido intensamente. Indudablemente, los temas cuentan historias con las que me siento identificada, más allá de que me hayan pasado o no”, expresa.

Añade que el intérprete o compositor se inspira de “muchas maneras, te puedes inspirar por cosas que te pasan, por cosas que le pasan a gente que tú conoces, por cosas que pasan en tu entorno o por cosas que te puedes imaginar. Lo que sí es cierto es que todo lo que canto, lo siento y lo hago propio”.

'La más loca, la más bella

La canción La más loca, la más bella es una de las más recientes de la artista, contiene una carga erótica en su letra. ¿Es Ednita la más loca, la más bella o las dos? “Mira creo que las dos. Me refiero a que una mujer puede ser la más loca y la más bella. Pero también me refiero a la vida, la idea que le veo es muchísimo más amplia. La vida es la más loca, la vida es la más bella porque hay locuras que son preciosas”.

La interprete de A que no le cuentas ha tenido una carrera exitosa, internacional, por más de 20 años. Comenzó en la música desde niña. Cuenta que cuando comenzó en la música le llamaba la atención el rock and roll y la balada pesada. “Ese ha sido siempre mi camino. No me aburro porque como es tan diverso dentro de sí mismo, he tenido la oportunidad de fusionar canciones que tienen un poco de saborcito tropical o rock and roll. Me divierte muchísimo porque no me tengo que comprometer a hacer lo mismo todo el tiempo”.

La artista define al pop como uno de los géneros “más bonitos que existe. Es bien benévolo. Nos da la oportunidad, a los que hacemos música pop, de explorar distintas avenidas. Es muy rico dentro de sí mismo. Sin salirse del género se puede explorar las baladas, la música romántica, la balada fuerte, se puede hacer rock, música bailable y fusionar sin salirte de ese camino”.

Regresa a su casa en el Istmo

“En Panamá he vivido momentos muy emocionantes, hace mucho tiempo que no llevamos un concierto, aunque frecuentemente estoy más que feliz de regresar. El concierto 'La Reina' lo presentamos en Puerto Rico con canciones que sé que el público panameño está esperando. Llevamos nuestros bailarines nuestros músicos y es un espectáculo que hace un recorrido por las canciones clásicas y unas cuantas del repertorio nuevo”.