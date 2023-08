Nuevo sencillo de Luis Fonsi genera fuertes críticas

Cuando una pareja de celebridades termina su relación y hacen público el hecho de que ya no están juntos, parece que por más que pasen los años, le cuesta a los fanáticos dejar el tema atrás.

En esta ocasión, Luis Fonsi acaba de anunciar el lanzamiento de su próximo sencillo Pasa la página compartiendo un poco del video musical y la letra en sus redes sociales lo que ha generado opiniones encontradas entre sus seguidores.

La letra parece ser dirigida a una persona del pasado y un pedido que cierre un capítulo de su vida lo cual para muchos ha sido interpretado como una indirecta casi directa a su expareja Adamari López con quien mantuvo una relación por siete años hasta divorciarse en 2009. Esto ha generado grandes críticas para el interprete de Despacito.

“Se tenía que decir y lo dije” escribió Fonsi en el avance.

Estas son algunas líneas de la canción que compartió el cantante: "Pasa la página, no eres la víctima, pa' que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó". Ha bastado con esto para que las reacciones no se hicieran esperar”.

Muchos apuntan creer que el mensaje de la canción va dirigido a López y lo han dejado presente en los comentarios de la publicación de Fonsi. "Hace mucho que te superó", "¿Qué necesidad de revivirlo?", "¿Cómo sacas esto?", "Defraudada totalmente", "El Shakiro boricua", "Falta de respeto y falta de ser un caballero", "Me perdiste como fan", escribieron tan solo algunos usuarios.

Existen otros internautas que felicitaron al cantante por los nuevos ritmos que lleva el nuevo tema que se estrena el día de mañana.