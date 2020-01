La papa, una gran aliada

Puré de papas con col rizada, champiñones asados y lomo de res Esther Arjona | La Estrella de Panamá

El restaurante Riesen fue lugar de encuentro con atletas, bailarines, foodies y periodistas para el Taller Nutricional 2020 que ofreció Potatoes USA y en el cual la nutricionista María Eugenia Lara compartió interesante información sobre el contenido nutricional y cualidades que tiene este alimento.

El chef Sergio Landero fue el encargado de la degustación de ricos platos preparados con diferentes versiones de las papas de Estados Unidos.

La velada se inició con palabras de bienvenida por parte de Tatiana Quirós, representante de Potatoes USA, oficina que promueve el consumo de papas cultivadas en Estados Unidos, como una opción diferente y adicional al producto local.

¿Cuida usted su alimentación?

Ensalada de papa ahumada

La nutricionista María Eugenia Lara destacó el hecho de que la gente está bombardeada de información, y no saben qué decisiones tomar sobre su alimentación, ya que son altamente promovidas diversas dietas de moda.

“Una alimentación saludable es simplemente una alimentación balanceada, variada, que incluye todos los grupos de alimentos. Incluye en las tres comidas, proteínas, carbohidratos, vegetales y frutas; beber agua y, ¿por qué no? un postre, pero evitando las azúcares refinadas”. Para la experta, “la ruta a un estilo de vida saludable es una alimentación balanceada, consumir todos los grupos de alimentos, controlar porciones y eliminar el azúcar refinado de la dieta”.

Hace énfasis en el consumo de alimentos de todos los grupos porque actualmente algunos de ellos, sobre todo los carbohidratos, han sido satanizados. “Ellos son la fuente principal de energía para el cerebro”. Además de los carbohidratos, el gluten, específicamente, es un elemento que muchos quieren eliminar sin razón. “Eliminas el gluten si eres celíaco o si eres alérgico o si tienes intolerancia. Lo mismo ocurre con la lactosa, pero si no se sufres de algunas de estas condiciones, no tienes por qué eliminar ningún alimento de la dieta”, sostiene.

La papa

Crema de pepitas de marañón con hilos de papa y miel

De hecho, la papa es uno de los alimentos que ha sufrido esta satanización, cuando ofrece importantes beneficios.

Este tubérculo “es un carbohidrato infinitamente bondadoso, bajo en calorías y además, accesible”, informa Lara.

“Una papa mediana de 5.2 onzas aporta 110 calorías y al no contener gluten, es una gran opción para los celíacos. No tiene sodio, entonces es una buena opción para los hipertensos; no tiene colesterol, no tiene grasas, aporta aproximadamente 3 gramos de proteínas, 30% del valor diario recomendado (VD) de vitamina C; 15% del VD de potasio, 7% del VD de fibra, y aporta carbohidratos, lo que la hace ideal para aumentar el rendimiento a nivel deportivo”, explica.

Otra gran ventaja que tienen las papas es su versatilidad. La papa se puede adaptar a cualquier tipo de programa alimenticio y se puede preparar en una gran variedad de formas y combinar con una gran cantidad de alimentos.

Racks de papa griega

La degustación

“No hay por qué culpar a la papa de la gordura, o pensar que hay que hacer un montón de cosas para bajar lo que la papa nos va a engordar”, dice el chef Sergio Landero. Y para demostrarlo, ofreció una degustación de cuatro platos, desde el aperitivo hasta el postre, fáciles de preparar y muy saludables.

Como aperitivo el chef Landero presentó unas papas rejilla al horno con un toque de especias y queso feta. La mezcla de especias incluye chile en polvo, orégano, tomillo, pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo, la ralladura de un limón y aceite de oliva.

“Este plato tiene aproximadamente 160 calorías, y es preparado con ingredientes simples, sencillos. El queso feta es el que más recomiendo porque su grado de lactosa es menor que el de otros quesos, lo que lo hace más tolerable. Además, el aceite de oliva es fuente de omega 3”, detalla Lara.

Tatiana Quirós, representante de Potatoes USA, se refirió a las variedades y formatos que ofrecen las papas de EEUU.

El segundo plato, una ensalada de papa ahumada como entrada.

Este plato, uno de los favoritos del panameño puede prepararse de forma más liviana y saludable: sin mayonesa, sin jamón o tocino, sin pollo frito.

“Esta versión tiene garbanzos, vegetales que no han sido cocidos en su totalidad y eso hace que mantengan sus nutrientes. Además de garbanzos, tiene aguacate y rúcula”, cuenta el chef.

Una porción de esta ensalada aporta unas 120 calorías, el aguacate, que es un súper alimento es rico en omega 3, hierro y potasio; los garbanzos son altos en proteínas, hierro y fibra; y el aceite de oliva es rico en omega 3”, destaca Lara sobre esta ensalada.

La nutricionista María Eugenia Lara expuso las cualidades nutricionales de este completo alimento.

El plato fuerte es un puré de papas con col rizada, que aumenta su valor nutricional. Los champiñones asados tienen una reducción de vinagre balsámico y el filete es el corte de carne más magro y suave”, comenta.

“La papa es una de las guarniciones que más satisface. Genera más saciedad que el arroz o la pasta porque contiene más fibra y porque al tener almidón resistente, tarda más en ser digerido por el organismo y mantiene la sensación de saciedad por más tiempo,” agrega.

Por otra parte, los anfitriones insisten en que no hay que temer a las proteínas de la carne, más bien, hay que cuidar las porciones y la forma de prepararlas. “Una persona vegana también puede engordar. La carne no es la que engorda”, advierte el chef.

El plato fuerte contiene entre 300 a 400 calorías.

El chef Sergio Landero explicó las técnicas utilizadas en las preparaciones.

El postre es una crema de pepita de marañón con hilos de papa y miel. “Es como un helado vegano, no tiene leche, aun así es muy cremoso. Sobre la crema van unas papas al horno bañadas en miel con un toque de canela”, explica Landero.

El postre aporta unas 250 calorías, pero en este caso, las calorías vienen del marañón, que contiene grasas saludables y omega 3; en lugar de azúcar está preparado con miel, un endulzante natural que no es refinado“, explica Lara.

Un dulce y saludable final para este encuentro.