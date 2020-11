El 'Burger Week' 2020 llega con novedades gastronómicas

Hamburguesa 'La Tropicoco', presentada por el Central Hotel Panamá Cedida

Vuelve el festival de la hamburguesa más importante de Panamá, el 'Burger Week 2020'. En esta séptima edición, del 12 al 26 de noviembre, el comensal podrá degustar más de 70 nuevos tipos de combinaciones de este popular emparedado en los restaurantes participantes, cuyos precios están entre $10 y $15, con su acompañamiento, soda o cerveza de las marcas patrocinantes.

Melissa Pinto, cofundadora del 'Panamá Week' y directora del evento, mencionó que retoman la actividad luego de una pausa obligatoria en marzo, debido a la pandemia de la covid-19.

“Solo pudimos vender estos emparedados por cuatro días. Los chefs, personal de cocina, meseros, bartenders y todo el equipo de nuestros restaurantes del 'Burger Week' tuvieron que apagar sus fogones y dejar a un lado la creación de sus auténticas recetas para la actividad en marzo. Hoy nos vestimos de patria, celebramos la gastronomía panameña y retomamos el 'Burger Week', siempre resguardando las medidas de sanidad necesarias”, destacó Pinto.

La 'DCB', doble quesoburguesa con 'bacon' y salsa botánica, del restaurante Botánica Pizza Cedida

La directora de la iniciativa añadió que esta fiesta gastronómica tiene como finalidad apoyar a los restaurantes para que puedan recuperarse lo más pronto posible de todo lo que ha pasado con esta pandemia, y que apelan a que la comunidad o los comensales atiendan el llamado al evento y apoyen a los restaurantes con sus compras mientras dure la actividad.

Pinto enfatizó que durante el 'Burger Week' se venden más de 100,000 especiales de hamburguesas, lo que ayuda a los empresarios y emprendedores a recuperarse de meses malos, y ahora con la pandemia, mucho más.

“Como saben, todos los restaurantes se han visto afectados económicamente, porque muchos tuvieron que cerrar y otros han trabajado solo con delivery por poco tiempo. Por ende, cuentan con este evento para recuperarse y pagarles a los colaboradores”.

Edición especial

Una de las novedades que trae este evento gastronómico es el duelo de chefs.

Este será de forma privada y participarán solamente seis cocineros semifinalistas que serán nominados tanto por el público, como por un grupo de jurados del mundo gastronómico de nuestro país.

Las nominaciones se harán por medio de un link que “compartiremos en nuestras redes sociales del 13 al 16 de noviembre, y permitirá que el público seleccione a sus favoritos para ver en el duelo de chefs, edición especial, y premiar al 'Burger Master Chef 2020'. En años anteriores hacíamos el 'Burger Challenge Fest' como un festival al aire libre y familiar donde las personas podían ver las competencias en vivo, pero como no se podrá realizar por los efectos de la pandemia, estaremos realizando este duelo de chefs de manera privada”, explicó.

Este especial del 'Burger Week' estará disponible también en la plataforma de delivery Pedidos Ya; esto le permitirá al público poder disfrutarlo desde la comodidad de su hogar u oficina.

Como parte de la celebración de su séptima edición, el 'Burger Week' viene con varias sorpresas e innovaciones en su plataforma con el fin de premiar a sus seguidores.

Su renovado sitio web week.pa ofrece al público nuevas funciones para brindar al usuario una mejor experiencia y un sistema de puntos que le permitirá alcanzar distintos niveles para ganar premios, y nuevas funciones de beneficios como el 'Fan Favorite', donde los clientes podrán votar por su restaurante favorito para ser el 'Fan Favorite 2020'.

¿A dónde ir a comer durante el 'Burger Week'?

Los restaurantes participantes en la ciudad capital incluyen: 4Bistro, 5inco, 821 Tapas y Espuma, Aktibao, Amano, Azul Pool Bar – JW Marriott, Beat Burger, Beauty and the Butcher, Besties Sandwiches, Blue Moon, Botánica, Bottley Alley, Brew Stop, Bros and Beers, The Yard, Burger Project, Butcher's Truck, Casa Bruja, Casa Escondida, Casco Burger, Casual Kitchen, Chèvre, Cuquita Cookita, Dainer16, El Corte Argentino, El Republicano, El Viejo Santana, Esa Flaca Rica, Fenicia, Göbe, Grill Meister, Habibi's.

En esta séptima edición, del 12 al 26 de noviembre, el comensal podrá degustar más de 70 nuevos tipos de este exquisito emparedado. Pexels

Otros lugares donde pueden hallar la carta de platillos son: Hamburguesía, Hooch, Hooters, Hotel Central, Italian Burger, Joder Gastro Lab, La Nave by T' Bierklooster, La Pulperia, La Rana Dorada, La Tapa del Coco, Lazotea, Mahalo, Malo, Marula, Muh, New York Bagel, Nomada Eatery, Oink House, Paladar, Par de Pintas, Paul Bakery, Pedro Mandinga, Rock Burger, Salsipuedes – Bristol Hotel, Santé, Slabón, Smashburger, Spice Market, Stizzoli, Tantalo, The Fish Market, The Wallace, Tío Navaja, Tosto Café, The Wine Bar, Umami Bodega, Wahaka, Wingstop.

Y en el interior del país se encuentran los restaurantes: Aquí Va La Niña (Chiriquí), Brewjas Pub (La Chorrera), Mare Bonita (Chitré), Gambrinus (Penonomé), La Maestra (Los Santos), Slabón (David), Esa Flaca Rica (David).

Según Pinto, como la actividad no se pudo concluir en marzo, los chefs buscaron inspiración e hicieron mejoras a sus hamburguesas para hacerlas más distintas y exquisitas para los comensales, y eso es parte de la novedad y lo que la gente busca, sabores diferentes.

Igualmente añadió que espera que la actividad no tenga otro contratiempo por las medidas que están tomando las autoridades actualmente debido al aumento de los casos de SARS-CoV-2.

“Esta nueva entrega del 'Burger Week' espera volver a generar un impacto económico directo a toda la cadena de la industria de la restauración, especialmente en estos tiempos difíciles”, recalcó.

“Nuestra empresa, PICA Productions, se enorgullece del valor que aporta a esta industria y a la economía en general”, concluyó Pinto.