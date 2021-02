Una colaboración donde se fusionan el 'whisky' y el arte

La colección 'Anecdotes of Ages' presentada por The Macallan celebra el legado y la historia de Sir Peter Blake, pintor, escultor y dibujante conocido como una de las principales figuras del arte pop británico

'Anecdotes of Ages', un conjunto de whisky y arte de edición limitada del reconocido artista pop británico, Sir Peter Blake, fue presentada este miércoles por The Macallan. Se trata de una colección para honrar el legado y la historia del artista británico.

"Es claro que the Macallan ha construído un nuevo legado", dijo Blake, durante una presentación especial de la marca en su canal de Youtube.

"Mi proceso creativo es como una escalera: primero inicia reuniendo toda mi inspiración, luego analizo mis consideraciones y finalmente, llega la creación", reveló el artista.

En colaboración con Sir Peter Blake durante más de tres décadas, esta colección ha resultado ser una asociación natural, según manifestó la empresa en un comunicado: "The Macallan tiene un profundo aprecio por el tiempo que se necesita para establecer, nutrir y proteger el patrimonio, así como el deseo de producir creaciones icónicas y piezas legendarias, y estos valores de atemporalidad se reflejan tanto en el carácter como en la obra de Sir Peter Blake".

"A lo largo de las décadas, el estilo exclusivo y atemporal de Sir Peter Blake ha trascendido la moda, la música y los movimientos artísticos. Para esta colección, cada botella de whisky fue cuidadosamente seleccionada y las etiquetas de arte que creó Sir Peter Blake son diseñadas para resonar con los coleccionistas de The Macallan y el mundo del arte. Sir Peter Blake aplica hábilmente su combinación particular de estilos, desde letras coloridas hasta dibujos de semejanza, a varios proyectos; recientemente, la envoltura del edificio para Hyde Parks Mandarin Oriental Hotel, su más grande hasta ahora, y su proyecto actual 'Joseph Cornell's Holiday', una serie de collages a grande escala", reza el comunicado.

“Estoy profundamente inspirado por el increíble legado de The Macallan y su énfasis en la familia, la tradición y el mundo natural”, dijo Sir Peter Blake, en la nota de prensa.

Agregando que “cada collage de la colección 'Anecdotes of Ages' está inspirado en la historia y el legado de The Macallan, uno que respeta el tiempo y la artesanía, dos componentes esenciales de mi propio proceso creativo. Trabajé meticulosamente en cada collage, extrayendo de la rica historia de The Macallan Estate para completar una colección que es una celebración del arte y el whisky.”

Cada una de las 13 botellas originales de la colección 'Anecdotes of Ages' está soplada a mano con un tapón de roble y tiene una etiqueta firmada por Sir Peter Blake. Se presentan en un estuche de roble europeo hecho a mano que incorpora fotografías en miniatura del viaje inspirador de Sir Peter Blake con The Macallan. Las expresiones también se acompañan de un libro encuadernado en piel que muestra las 13 obras de arte de la etiqueta y las historias correspondientes, así como un certificado de autenticidad. La decimotercera botella original se conservará en el archivo de The Macallan, pero un whisky de edición muy limitada con una etiqueta duplicada y el mismo whisky raro de 1967 se lanzará como 'The Anecdotes of Ages Collection: Down to Work Limited Edition'.

“Este whisky excepcional de 1967 fue elegido por su carácter clásico, pero distintivamente colorido, que recuerda la labor de Sir Peter Blake del mismo año", dijo Sarah Burgess, creadora de whisky para la marca. “Con notas de roble e higo que conducen a una explosión de avellana y fresa, esta es una malta única verdaderamente especial que termina con sabores complejos de chocolate y melocotón ligeramente especiado. En muchos sentidos, es su propia obra de arte.

Sir Peter Blake es un pintor inglés contemporáneo, perteneciente a la primera generación de artistas del pop art británico, con una importante influencia en la época. Redes sociales

Galerías virtuales

'The Macallan Anecdotes of Ages Virtual Art Exhibit', es una exploración virtual donde los entusiastas del arte y el whisky de todo el mundo podrán apreciar digitalmente la colección. Con tres galerías, este entorno virtual 360 es parte de una tendencia global que abre paso a la expansión de las experiencias de arte digital.

Los asistentes digitales de la exhibición de arte tendrán acceso al estudio de Sir Peter Blake, donde aprenderán sobre su estilo de arte pop y collage.

Luego explorarán la galería 'Anecdotes of Ages', mostrando la inspiración detrás de cada una de las obras de arte que Blake creó para contar la historia de las 13 botellas de The Macallan, desde el hogar espiritual de The Macallan en Easter Elchies Estate hasta la nueva Distillery and Visitor Experience.