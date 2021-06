Comida sencilla, honesta, del campo a la mesa Cedidas

Sin duda, mientras más frescos los alimentos, mejor. Conservan todas sus cualidades físicas: color, firmeza, frescura y también sus valores nutritivos. Además, aprovechando aquellos que se producen en nuestro entorno, se garantiza un menor desperdicio y un mayor apoyo al productor local. En eso se basa la gastronomía sostenible. De acuerdo con la FAO, es “sinónimo de una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros mercados y, finalmente, a nuestros platos. Y a ella se ha dedicado la chef Patricia Miranda Allen por más de 20 años, desde su restaurante Cerro Brujo en Volcán, Chiriquí.

“Tratamos de utilizar lo que se produce en nuestra huerta y a nuestro alrededor, a no más de 100 km a la redonda, cosa de que todo lo que se usa y llega en los platos al comensal sea fresco y no pase por largos procesos de transporte o químicos conservantes”, explica. También apoya el trabajo de sus vecinos, productores del área, si ella misma no ha producido todos los ingredientes.

La suerte de vivir en un país pequeño, como el nuestro, es que en cuestión de horas tanto la cocinera como los productos están disponibles en la capital, sin perder mucho frescor.

La chef Miranda ha estado de visita por algunos días en la ciudad de Panamá. El sábado pasado ofreció, junto con la chef Andrea Pinzón, una tarde de Street Food verde, en el Mercado Urbano de Ciudad del Saber. Unos días después ofreció en Il Giardino, espacio de relajación en la ciudad, un master class a beneficio de la Fundación Aid for Aids, en la cual los asistentes pudieron observar la preparación de dos platos; el primero, una refrescante ensalada de hojas verdes y fresas, y el segundo, unas berenjenas asadas rellenas con habas cuyas recetas reproducimos en este espacio.

La velada

Aunque en esta ocasión y debido a la pandemia los asistentes no pudieron participar de la preparación de los platos, la chef aprovechó para explicar minuciosamente cada procedimiento y ofrecer algunos detalles que harán que los platos, replicados en casa, tengan los mejores resultados.

“La idea es que ustedes en casa puedan replicar las recetas: es comida sencilla, honesta, no hay nada complicado. Si no va a usar una parrilla, puede usar el horno”, dice la chef. Además, la cocina es versátil y si no se cuenta con un ingrediente, este puede reemplazarse.

Y hay algunos trucos que elevarán de nivel sus preparaciones:

A las berenjenas, por ejemplo, se les debe retirar parte de la piel y remojar en agua con sal por lo menos una hora. Eso ayudará con el amargor natural que este vegetal suele tener.

Las habas, como cualquier leguminosa, es preferible dejarlas remojando desde la noche anterior y luego descartar el agua, para luego cocerlas en agua fresca.

A los pimentones se les deben retirar las semillas y las venas, que pueden amargar un poco el sabor. Es preferible rostizarlos para eliminar su piel que es difícil de digerir. El calor, además, hace que destaque su dulzura.

Las hojas verdes que utilizamos en ensaladas frescas deben mantenerse en un bol con agua, para mantenerlas hidratadas y crujientes. Pero antes de mezclar la ensalada deben secarse. La forma más práctica, es con una centrífuga de cocina.

En cuanto a la cebolla, para disminuir su sabor tan fuerte y picor, basta con dejarla en agua helada por un rato. Luego de enjuagar, igualmente es recomendable centrifugarla.

Si quedó algo del aderezo que preparó para la ensalada, guárdelo en la nevera, pero asegúrese de que el frasco que use es de vidrio.

Por último, las hojas deben cortarse con las manos y lavarse con mucha delicadeza. Al servir la ensalada notará la diferencia.

Es su turno de preparar estas recetas. Si no tiene algún ingrediente, aproveche los que tiene a mano.

BERENJENAS RELLENAS DE HABAS SABROSAS

Ingredientes (4 personas)

| 4 berenjenas medianas y hermosas

| 4 tazas de habas blancas cocidas

| 1 cebolla mediana cortada en dados medianos

| 1 lb. tomates cherri rojos

| 6 ajos grandes picados

| 1 pimentón rojo o amarillo rostizado desvenado y despepitado, cortado en dados medianos

| 1 ramita de romero picada (sin el tallo)

| 1 hoja de orégano variegated en chiffonade

| 10 hojas de salvia en chiffonade

2 cdas. de perejil italiano, picado finamente

| Pimienta de cayena al gusto

| Comino en polvo al gusto

| Sal

| Aceite de oliva

| 8 cucharadas de queso de cabra (tipo crottin o queso prensado nacional) desmenuzado

Procedimiento

| Con un pelador de papas retirar de las berenjenas parte de la piel

| Sumergirlas en salmuera (1 cda. de sal por litro) y dejar reposar unos 30 minutos

| Cortar por la mitad (a lo largo) y con la punta del cuchillo cortar la pulpa en cuadros sin llegar a la cáscara.

| En una plancha o sartén poner dos cucharadas de aceite de oliva (igual se pueden llevar al horno)

| Colocar las berenjenas con la pulpa hacia abajo

| Tapar y llevarlas a fuego lento hasta que la pulpa esté suave (25 minutos aprox.)

| Retirar del fuego

| Con una cuchara sacar la pulpa sin lastimar la cáscara y reservar

| En una sartén sofreír la cebolla y bajar el fuego

| Agregar la pulpa de berenjena, pimentones, ajo, hierbas, sal y pimienta

| Sofreír durante unos 5 minutos a fuego medio revolviendo constantemente

| Incorporar las habas y agregar un chorrito de agua o salsa de tomate y especias

| Mezclar suavemente los ingredientes y añadir los tomates, cocer y retirar del fuego después de unos 5 minutos (los tomates no deben abrirse)

| Rellenar las cáscaras de las berenjenas con la mezcla de habas, coronarlas con el queso desmenuzado, y a disfrutar.

ENSALADA ESPECTACULAR CON FRESAS

Ingredientes

| 1 taza de lechuga roja cortada en trozos de aprox 1½¨

| 1 taza de kale picado fino

| 1 taza de berro (cogollitos y hojas, reservar el tallo grueso para otras preparaciones)

| 1 taza de rúcula cortada en trozos de aprox 1½

| 1 cebolla mediana cortada en julianas o rebanadas finas

| 2 tazas de fresas maduras limpias y cortadas en rebanadas

| Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:

| Lavar muy bien las hojas y sumergirlas en agua fría durante unos 15 minutos.

| Hacer el mismo proceso con las cebollas

| Escurrir muy bien las hojas y la cebolla

| Colocar en un bowl hojas y cebollas escurridas

| Agregar 2 cdas. de aderezo + aceite de oliva + sal y pimienta al gusto

| Mezclar delicadamente con las manos

| Servir en una bandeja extendida y distribuir las rebanadas de fresas sobre la ensalada.

Aderezo:

| ½ taza de hojas de albahaca fresca (genovese, thai o morada) picada gruesa

| 1 taza de perejil italiano picado grueso

| 3/4 taza de aceite de oliva

| ½ taza de agua

| Jugo de limón

| Licuar todos los ingredientes hasta formar una emulsión, agregar un chorrito de agua para que quede más ligera.

| El aderezo restante, después de preparar la ensalada, se puede refrigerar en un frasco de vidrio muy bien tapado.

Nota: Las hojas de lechuga, rúcula y berro deben cortarse con las manos.