'Detrás de cada mandatario hay un panameño goloso'

La Primera Dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo y la chef Cuquita Arias de Calvo están cocinando un proyecto que verá la luz el próximo mes de noviembre. Se trata de la publicación titulada Cocinando Historias, que compendia las recetas favoritas e historias de los gobernantes de Panamá durante los casi 119 años de vida republicana. Algunos de los pormenores de este libro fueron ofrecidos durante un conversatorio que tuvo lugar en la recién concluida Feria del Libro de Panamá. Un interesante abrebocas.

El proyecto, creado con el objetivo de “dejarle al país un documento cargado de herencia histórica desde el punto de vista culinario”, recoge 56 platillos con sus respectivas sus recetas, incluyendo entradas, platillos principales, postres y bebidas.

La primera dama panameña contó a la concurrencia que este proyecto lleva rondando su mente más de 30 años. “Al graduarme de secundaria mis padres me mandaron a estudiar a Estados Unidos. Ya en las postrimerías de ese viaje mis padres me hacen un regalo: un libro que se llama Cocinando desde la Fortaleza. Para nadie es un secreto que yo nací en Puerto Rico, y soy producto importado y fascinada de acoger a este país como una patria más”, señala Colón de Cortizo.

El libro le pareció a la primera dama un documento sumamente interesante. Recogía muy buenas recetas que habían sido preparadas en La Fortaleza, residencia oficial del gobernador de Puerto Rico, pero lo que tal vez le llamaría más la atención es que su gestora, la esposa del gobernador en ese entonces, Carlos Romero Barceló, Kate Donnelly de Romero, aunque a penas sabía hablar en español, fue una mujer muy amada por el pueblo puertorriqueño porque fue una mujer que supo entregarse a su labor y dejó como testimonio este libro, que recoge una serie de recetas muy buenas.

La ministra de Cultura Giselle González participó en el conversatorio con primera dama y la chef Cuquita Arias, moderado por Erika Nota. Roberto Barrios| La Estrella de Panamá

Otro elemento interesante de esta historia es que Colón de Cortizo había compartido con la chef Cuquita esta idea desde hace muchos años. Eran vecinas en el barrio de El Cangrejo y en algún momento le compartió el libro que la chef miró con atención.

Muchos años después, cuando Colón de Cortizo llega a ser primera dama, no dudó en recordarle a Cuquita aquel antiguo proyecto. La chef se sumó al instante.

La primera dama le propuso a Arias de Calvo que se plasmaran recetas hechas en el Palacio de las Garzas, a lo que la chef dijo, “me parece bien, pero incluyamos los platos preferidos de los mandatarios desde 1903”. Se trataba de un proyecto muy significativo, pero esto le sumaba algunos grados de dificultad. ¿dónde iban a encontrar esa información? “Aquí todo el mundo se conoce, Panamá es un pañuelo, íbamos preguntando y todo el mundo iba conociendo a alguien que podía contarnos”, comentó la primera dama.

“Nos emocionó ver a tanta gente interesada en el proyecto”, relata la chef. “Desde la primera reunión que tuvimos con los familiares de los mandatarios, cada historia, cada enseñanza, cada alegría nos sentimos parte de ellas. Todo se volvió tan familiar que para mí ya todos estos presidentes son parte de nosotros. Ustedes lo van a vivir cuando lo lean y se van a dar cuenta que el libro hace mucho más que revolver la olla; lo que hace es revolver la historia de Panamá”, asegura.

La chef Cuquita Arias tuvo la tarea de desarrollar las recetas del libro Roberto Barrios| La Estrella de Panamá

De acuerdo con la cocinera, estas historias y recetas “nos identifican como país, la cocina es cultura, es tradición, es historia y es desde 1903 hasta la fecha, una nueva nación creciendo y desarrollando una cocina nuestra”.

Arias de Calvo destaca que siendo un país de servicio y zona de tránsito, nuestra cocina ha sido influida por muchas culturas “y eso es lo lindo de lo nuestro. Que todas esas culturas cuando llegan a Panamá se transforman y se vuelven panameñas”.

“Cuando decidimos que íbamos a hacer el libro, reunimos en un desayuno en la Presidencia de la República a todas las ex primeras damas y sus descendientes. Fue algo tan bonito… con mucha camaradería. Allí no había partidos políticos estábamos sentados en la gran mesa que es Panamá. Fue maravilloso”, reconoce Colón de Cortizo. “Es la patria que queremos, todos reunidos bajo un mismo techo donde podemos dialogar y disfrutar de nuestra cultura, nuestra panameñidad”.

Aun así, la recopilación de la información tomó mucho más tiempo del esperado debido a que la llegada de la pandemia paralizaría todas las actividades. Además, habría que establecer claramente quiénes formarían parte de esta memoria.

Guacho, el plato favorito de l presidente Rodolfo Chiari Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“Desde 1903 a la actualidad ha habido varios mandatarios que no necesariamente tuvieron el cargo de Presidente de la República. De repente nos enfrentamos a esta situación de decidir a quiénes ponías y a quiénes no, cómo lo ponías, cómo lo dividías… era un tema que podía causar escozor. Así que decidimos consultar con historiadores. Ellos nos dijeron: la historia no la puedes quitar, no la puedes borrar, y decidimos que no solamente incluiríamos a quienes habían ocupado la presidencia de la República, sino quienes habían sido mandatarios para que no hubiese un vacío histórico en la narración”, explica Colón de Cortizo.

“No hubo ningún tipo de egoísmos de que yo no te doy la receta, todo el mundo fue muy generoso. Hubo algunos que dijeron, invéntala tú, porque yo no la sé. Con algunos tuvimos que utilizar nuestra imaginación y pensar qué hubieran comido ellos en esos tiempos. Pero no solo fue la comida, nos prestaron vajillas, manteles, cubertería, todo lo que había sido de ellos. Verdaderamente siempre digo yo que la generosidad, la capacidad del panameño de compartir se manifiesta en este libro”, dice la chef.

Evolución culinaria

Aunque hay muchas coincidencias en cuanto a platos gustados – el sancocho no ha faltado en el menú de ningún presidente- y se pudiese sugerir que los panameños seguimos comiendo lo mismo, cuenta Arias de Calvo que se puede ver a través de las páginas del libro la evolución de la cocina panameña.

“La mayoría de los mandatarios comían una comida muy sencilla, lo que comemos cuando llegamos a casa, pero en contraste con las recetas muy panameñas, muy cotidianas, que les gustaban, al inicio los menús eran totalmente franceses. Estaban escritos en francés y hechos con ingredientes que no sé dónde los conseguían. Pero a medida que íbamos evolucionando como nación, esa cocina también evolucionó. Y hoy en día me siento muy orgullosa de decir que en la toma de posesión del actual presidente servimos arroz con coco. Era algo que hubiese sido increíble pensarlo hace algunos años. Ha llegado el momento en que Panamá está orgulloso de lo nuestro. No tenemos nada mejor que ofrecer a los que vienen de fuera que lo de nosotros”, dice Cuquita con orgullo.

El arroz con coco y cacao es el plato favorito del presidente Enrique Jiménez Roberto Barrios| La Estrella de Panamá

Otro detalle que es evidente en la publicación, destaca la chef, es que “detrás de cada mandatario descubrimos un panameño goloso”, mientras que para Colón de Cortizo, es el hecho de haber encontrado que los presidentes panameños , a través de la historia, “han sido hombres muy genuinos, auténticos y muy sencillos”.

Cocinando historias se presentará en una edición de lujo, tapa dura, 273 páginas y más de 200 fotos en papel satinado. En el proyecto ha participado un grupo de talentosas mujeres artistas, convocadas por la chef Cuquita: Alex Vallarino, en el diseño gráfico; Vivian De Castro, en la fotografía y, como editora, Julieta Ledezma.

“Es algo totalmente diferente, es espectacular con unas fotografías que destacan lugares hermosísimos de Palacio”, además está pleno en detalles como mancuernas o un tintero, pertenencias de los expresidentes. Incluso, un menú escrito en francés. “Es un libro no solo para tener una referencia histórica o para mirar y cocinar las recetas, muchas veces nos rompemos la cabeza cuando tenemos gente del extranjero que quiere venir a Panamá. Este es un excelente obsequio”, comenta la primera dama.

La chef Cuquita agradeció a la Primera dama “ porque me dio la oportunidad, de acompañarla en este lindo proyecto, pero ella nunca supo que me estaba dando la oportunidad de soñar. Porque con este libro todos vamos a soñar juntos”, concluyó.

Cocinando Historias saldrá a la venta en el próximo mes de noviembre, con un costo de B/. 80.00. La recaudación se realizará a través de la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB), que preside la Primera Dama Cortizo. El 100% de lo recolectado será destinado a los proyectos sociales, educativos y de salud que lleva adelante el Despacho de la Primera Dama.

Durante el conversatorio se anunció el inicio de la preventa del libro, donde los interesados podrán adquirir su ejemplar con un 15% de descuento. Solo deben comunicarse al correo yperez@presidencia.gob.pa hasta el 15 de septiembre.

Encontrará más información sobre Cocinando Historias en las redes sociales del Despacho de la Primera Dama en Instagram y Twitter, @primeradamapma y en Facebook, Despacho Primera Dama Panamá.

Anécdotas culinarias

Muchas historias se han cocinado en el Palacio de las Garzas

- En la boda de la hija del presidente Domingo Díaz, se sirvieron por primera vez los sándwiches de pavo, una tradición que se mantiene hasta el día de hoy.

- El presidente Ernesto T. Lefevre sirvió “gallina de palo” guisada al general John Pershing quien había visitado Panamá para negociar la presencia de los norteamericanos en la isla de Taboga. “Dicen sus familiares que el plato fue servido para enviar un mensaje de incomodidad al invitado. La intención fue demostrar que así como el general Pershing se sentía ofendidísimo de que se le sirviera iguana, así mismo se sentía Panamá con la petición de Estados Unidos de ocupar más territorio panameño”, relató la primera dama.

- Los platos preferidos de Belisario Porras provienen de su libro “Trozos de vida” en el que detalló cuáles eran sus platos favoritos: el tasajo frito, el lechón asado y el plátano. También un plato al que llamaba arroz con cabito.

- El presidente Ernesto De la Guardia tenía la receta del caldillo de mariscos en un poema.

- El presidente Arnulfo Arias Madrid tenía una forma muy particular de pensar: “si no me dan postre no he comido”. Su postre favorito era el flan.

- Y en el gusto por los postres coincide con quien fuese su cónyuge y ocupara años después la presidencia de la república. La presidenta Mireya Moscoso asegura que su postre favorito es el 'key lime pie' con helado de grape nut.

- El presidente Ricardo J. Alfaro gustaba de preparar cocteles. Sus favoritos eran el rum sour, el pisco sour y el Manhattan.

- El presidente José Antonio Remón Cantera recibió a la reina Isabel II de Inglaterra a quien se le sirvió un plato llamado corvina a la Reina Isabel. “Doña María Esther Arango de Arosemena y su esposo fueron embajadores en Europa y durante su estancia ella estudió en el Instituto Cordon Bleu. Es probablemente la primera mujer panameña en estudiar allá y cuando ella viene a Panamá crea la receta para esa ocasión. El plato todavía está en el menú del Club Unión, donde se ofreció el almuerzo a la reina”, contó Cuquita.

- Por último, Albert Einstein, quien había sido compañero de estudios del presidente Florencio Harmodio Arosemena, hizo una visita a su amigo en Panamá. “Y no les vamos a contar más para que compren el libro”, zanja la primera dama.