Whisky y parrilla, desde los cocteles hasta el postre

El Old Parr BBQ, en The Yard, mostró la versatilidad de la bebida en una divertida tarde con amigos

Enrique Fernández, Bhansi Melwani, Arturo Illueca, Jenny Guerra y Sergio Landero Cedida

Nada más invitador que el olor ahumado que genera un fogón de leña. Finalizada una jornada de trabajo, queda muy bien una parrillada y unos cocteles. Por ello, era notorio el entusiasmo de los invitados al Old Parr BBQ, velada en que se dio el lanzamiento de la campaña que pretende destacar la versatilidad del escocés 12 años que puede disfrutarse solo, en un coctel o como ingrediente ya sea de la salsa, algún plato fuerte y hasta el postre.

Y ese entusiasmo se convirtió en felicidad cuando vimos con sendos delantales y dispuestos a trabajar frente al fuego a los cocineros Sergio Landero, Jenny Guerra, Arturo Illueca, Enrique Fernández y Bhansi Melwani quienes se esmeraron en ofrecernos un colorido plato con carnes, pollo, costillitas de cerdo y chorizos a la la parrilla con papines, mazorca y vegetales rostizados. Durante la espera, los mixólogos prepararon a los invitados dos cocteles muy refrescantes para combartir el calor de la tarde y del fogón. La selección incluyó un Old Parr mule , con Old Parr, limón y ginger beer y un Hazelburn, con Old Parr, cordial de piña ahumada y soda simple.

Una deliciosa parrillada Cedida

“Old Parr tiene un sabor suave y un aroma inconfundible que sin lugar a duda lo puede llevar a ocupar un lugar en esa lista de “indispensables” al momento de prender una barbacoa”, señaló Lionel Alemán, Marketing VP de Global Brands.

Y es que de un par de años para acá, hay una mayor importancia en las celebraciones en el hogar. “Old Parr tiene los atributos ideales para desempeñar un papel en la mejora de las experiencias en el hogar, lo que les permite convertirse en un gran anfitrión en ocasiones casuales como los momentos de barbacoa”, agregó Alemán.

Crumble deconstruido FotógrafoLa Estrella de Panamá

Saciados todos con la deliciosa parrillada, cuatro de los chefs invitados llevaron a cabo una competencia de postres hechos en BBQ. Los requisitos indispensables, que destacara el sabor de Old Parr, que su preparación incluyese la parrilla y que tuviese una presentación atractiva. Los competidores tuvieron 10 segundos para elegir sus ingredientes de una nutrida mesa y 15 minutos para su preparación.

La chef Jenny Guerra fue la primera en completar su plato: Crumble deconstruido, con manzanas caramelizadas con raspadura, Old parr y ralladura de limón con un crumble de galleta María con mantequilla, crema batida con café y un toque de nutella.

Los mixólogos ofrecieron refrescantes cocteles. Cedida

Sergo Landero, 'Chef Bollo', presentó un Bananamisú: tiramisú de banana con Old Parr, galleta María con almíbar de Old Parr ralladura de limón, ralladura de naranja y miel, crema de leche de coco con banana mascarpone y miel, finalizado con galletas María trituradas y ralladura de limón.

El chef Enrique Fernández nos ofreció un Cheese cake, con crumble de galleta María con mantequilla de maní y Old Parr.

Bananamisú FotógrafoLa Estrella de Panamá

El chef Bhansi Melwani prepraró un pancake casero de chocolate chips con banana, Old Parr, ciruelas y crema batida con limón y Old Parr.

El jurado deliberó y proclamó como ganador al Bananamisú del chef Sergio Landero. Un dulce final para la velada.

Pancake con banana y chocolate chips FotógrafoLa Estrella de Panamá

Hazelburn FotógrafoLa Estrella de Panamá

Old Parr Mule Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Cheese cake con mantequilla de maní y Old Parr Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá