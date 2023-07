El "Best Chef Award" viajará por primera vez fuera de Europa y se entregará en México

Vista de un platillo preparado con carne ahumada, longaniza y poc chuc servido sobre una tabla en el restaurante Achiote, poblado de Tikuch, Valladolid, estado de Yucatán (México). Archivo | EFE

La séptima edición del "Best Chef Award", el galardón que reconoce a los mejores cocineros de todo el mundo, viajará por primera vez en su historia fuera de Europa y se entregará en el estado de Yucatán, en el sur de México, el 18, 19 y 20 de noviembre.

Mérida, capital del estado, será el escenario de la entrega de los premios, entre los que destaca el de mejor cocinero del mundo, anunció este jueves la organización del galardón en un comunicado.

"La elección de Yucatán marca a México como gran potencia gastronómica mundial, ofreciendo todas las posibilidades: desde la sorprendente comida tradicional maya, loncherías de mercado, comida callejera y restaurantes, tanto contemporáneos como de alta cocina", incidió "The Best Chef Award".

Durante los tres días de eventos, los asistentes podrán disfrutar "de las delicias culinarias de esta bella región del sureste mexicano", entre ellas el chile habanero, la miel melipona, la cochinita pibil, papadzules, salbutes, pescado en tikin-xic, sopa de lima, poc chuc, mucbipollo, panuchos o huevos motuleños.

El galardón, previamente entregado en Varsovia, Milán, Barcelona, Ámsterdam y Madrid, y que cuenta entre su palmarés a los españoles Joan Roca y Dabiz Muñoz -ambos con dos premios-, emitirá una nueva lista de los 100 mejores cocineros del mundo.

En la pasada selección se encuentran cuatro chefs mexicanos, que este año aspiran a revalidar su plaza: Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil, en el número 57; Elena Reygadas, del Rosetta, en el 73; Karime López, del Gucci Osteria, en el 82; y Santiago Lastra, del Kol, en el 84.

Asimismo, el también mexicano Francisco Ruano, del restaurante Alcalde, aparece en la lista de aspirantes firmes a formar parte del nuevo listado que se publicará durante la gala del 20 de noviembre.

La clasificación anual de los mejores chefs del mundo es el resultado de las votaciones de 380 personas: los 100 chefs que figuran en el índice vigente, los 100 nuevos candidatos y 180 expertos.

La gala de los "Best Chef Awards" llegará a México en pleno auge de la cocina latinoamericana, después de que Reygadas fuese nombrada en abril como la mejor chef femenina del mundo por "The World’s 50 Best Restaurants 2023", galardón que también reconoció al restaurante Central, en Lima, como el mejor del globo.