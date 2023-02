Eva Bettsak: 'Sueño con un Panamá ejemplo para los países de la región'

Eva Bettsack, la directora ejecutiva de la Fundación Judio Panameña (Jupá). José Abel Herrera | La Estrella de Panamá

Eva Bettsak es la directora ejecutiva de la Fundación Judio Panameña (Jupá). Se define como una mujer orgullosa de sus raíces y del país donde creció y donde crece su familia.

Cuenta que le gusta ayudar y su currículo como voluntaria lo demuestra; durante más de 10 años se ha dedicado a estas actividades sociales. “Soy una empresaria y una persona a la que le importan las cosas; le importa lo que ocurre y ayuda en todo lo que pueda”.

En una conversación con La Estrella de Panamá, Bettsak habla de su vida, su inspiración y los programas que lleva actualmente la Fundación Jupá. Además, se muestra visionaria y cree en la posibilidad de cultivar un mejor país: “Sueño con un Panamá donde la educación sea equitativa, donde los recursos y las riquezas se puedan expandir y se puedan realmente compartir”.

¿Qué valores practica y cuáles le gustaría legar ?

Mi familia viene de Europa, de Alemania y de Francia. Los valores que se practican sin duda son la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, la disciplina y la educación; la educación realmente es uno de los más importantes.

A mis hijos y nietos me encantaría dejarles el valor y la importancia de ayudar, de ser responsables, de seguir mejorando individualmente y de saber que las acciones de cada persona impactan a quienes están alrededor.

Tiene unos 10 años haciendo labor como voluntaria, cuéntenos sobre esa etapa.

Soy empresaria y tengo negocios de electrónica, pero hace 10 años conocí a la Fundación Judío Panameña, de la que me siento muy orgullosa de formar parte. Hace un año y medio, me pidieron que fuera la directora ejecutiva, así que ahora estoy desempeñando un cargo más formal.

Empecé porque una prima muy querida, Judith, me dijo que estaban abriendo el centro Supérate de la Fundación Jupá y necesitaban alguien que lo hiciera, que llenara de mobiliario. Yo estaba en la pausa de uno de mis emprendimientos y tomé el reto por un año... bueno, decía yo que por un año, pero el proyecto me gustó tanto y me pareció tan importante que quise continuar.

¿Cuáles son los proyectos que lleva adelante la Fundación actualmente?

Uno de ellos es 'Aprender divirtiéndote', dirigido a niños de primero a cuarto grado y enseña valores a través de la lectura y actividades lúdicas. Nosotros vamos a escuelas públicas del país y ofrecemos la posibilidad de que accedan al programa. Ha sido un programa exitoso, con excelentes resultados, se ganó un premio de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

La siguiente etapa que iniciamos en el 2023 es la de 'Teach the teachers' o enseñar a los maestros, capacitarlos. El otro proyecto es la escuela de Asistente de chef, que es una escuela para adultos de 18 a 25 años donde les ofrecemos la posibilidad, a quienes quieran dedicarse a las carreras culinarias, de tomar esta beca con todo pago. Los chicos terminan con una práctica profesional, con conocimientos de cocina en general, también con un seguimiento psicológico.

Todos los programas son de excelencia, nos importa mucho el desarrollo personal de los individuos; no es solamente que aprendan a hacer algo, sino que como seres humanos desarrollen sus partes blandas.

El otro proyecto es el centro Supérate, que es la escuela que construí y que es una de las 10 escuelas Supérate, porque hay cinco en Panamá y cinco en El Salvador, donde los jóvenes de cuarto, quinto y sexto año, que son excelentes alumnos, se ganan una beca y pueden aprender y encontrar turnos en la escuela oficial inglés, informática y valores.

¿Cómo ha sido su formación profesional?

Terminé la escuela en el Instituto Alberto Einstein. Me casé muy joven, me casé a los 18 años de edad, primero hice mi familia y después fui a la universidad, estudié Banca y Finanzas en la Ulacit, posteriormente hice una maestría en Dirección Empresarial y Gestión de la Innovación, en el Instituto de posgrados en España; luego un diplomado en Dirección de Organizaciones sin Fines de Lucro. La formación profesional, más allá del ámbito académico, se da en el entorno laboral, en el trabajo.

La Fundación Jupá promueve el Día de las Buenas Acciones ¿qué promete este año?

Una vez al año hacemos el Día de las Buenas Acciones, este año va a ser el 16 de abril. Por séptima vez, Panamá se une a esta celebración gracias al impulso de la Fundación Judío Panameña, a B'nai B'rith de Panamá y Voluntarios de Panamá con su plataforma Ponte en Algo. Es una forma de hacer que la sociedad panameña se una a desarrollar buenas acciones. Este es un movimiento internacional que se hace en 108 países.

¿Cómo es el Panamá que sueña Eva Bettsak?

Yo sueño con un Panamá ejemplo para los países de la región. El país está en una situación privilegiada geográficamente, con tecnología, con bendiciones de la naturaleza, creo que tenemos todo para ser ejemplo.

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN JUDIO PANAMEÑA (JUPÁ)

Sueño con un Panamá donde la educación sea equitativa, donde los recursos y las riquezas se puedan expandir y se puedan realmente compartir.

Sueño con que la belleza de los seres humanos que vivimos en Panamá, se pueda compartir de la mejor manera y que el país brille siempre para iluminar al resto.