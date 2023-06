Juana Llano: 'El liderazgo se trata de coliderarse y de dejarse coliderar'

Juana Francisca Llano trabajó en la empresa de sus padres hasta que ingresó a la aseguradora, donde ascendió y asumió diferentes cargos hasta convertirse en CEO. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Juana Francisca Llano nació en la ciudad de Medellín, Colombia. Tuvo una infancia feliz. En una conversación con este diario, recuerda las vacaciones con sus padres y hermano en el Parque Nacional Tairona, donde acampaban y pasaban tiempo en la naturaleza. Destaca que ese núcleo fue importante para su desarrollo profesional.

“Mis papás, diseñadores, muy artistas, han sido fundamentales en el desarrollo de mi vida profesional, por tener esa influencia de otro sector completamente distinto a lo que hago actualmente. De ellos tengo la autenticidad, dos personas que son muy ellas, hacen lo que les gusta hacer, muy autóctonos, muy genuinos. La transparencia y la rectitud en la forma de hacer las cosas. Una frase muy típica de mis papás: al sí, sí y al no, no [risas]”, comenta Llano.

Sus padres tienen una empresa de calzado, y en su niñez imaginaba que al crecer, diseñaría con ellos. Cuando le llegó el momento de escoger carrera, estuvo tentada a estudiar comunicación social. Sin embargo, se decidió por el derecho.

Al graduarse, trabajó en la empresa de sus padres hasta que ingresó a la aseguradora, donde ascendió y asumió diferentes cargos hasta convertirse en CEO. Habla de lo importante que ha sido la autenticidad, la transparencia y la perseverancia en su trayectoria.

Durante su carrera ha tenido que enfrentar desafíos, que ha superado con conversaciones y liderazgo compartido. Además, durante la entrevista comparte estrategias personales para lidiar con el estrés y cuenta cuáles son sus metas profesionales y personales.

¿Cómo ha sido su desarrollo profesional?

Entré como analista de negocios y manejaba unos seguros que tienen mucho contenido jurídico. Empecé a crecer con las líneas de responsabilidad civil, llegué a la agencia que se llamaba, en aquel momento: Bienes Patrimoniales.

Después, se me da la oportunidad de reemplazar temporalmente a mi jefe, quien era el gerente de negocios empresariales, responsable de todas las soluciones para empresas. Luego el cargo pasó a ser una realidad.

En esa etapa nos hicimos una pregunta muy importante y era: ¿Cómo seguimos siendo relevantes para las empresas? Entonces empezamos a pensar en la gestión de tendencias y riesgos. Luego, en 2015 la empresa adquiere las operaciones de todas las compañías de la región y me invitan a ser la vicepresidenta de Seguros y Negocios. La gestión de tendencias y riesgos se vuelve el eje central de la compañía y me nombran CEO.

¿Cuáles son las cualidades que la han hecho destacar del resto?

En todo ese recorrido, sigo pensando que han sido 18 años en compañías muy distintas, aunque siendo la misma, porque tenemos mucho movimiento. La principal razón para continuar ahí es que Juana puede ser Juana y siempre he sido yo, auténticamente yo.

También, la inquietud por entender las cosas más a profundidad, por tratar de hacerlas distinto, por conocer al cliente mejor, por hacerme preguntas constantemente. Esas han sido las principales características, unidas a la perseverancia en las cosas que emprendo.

¿Cuáles son los retos que se le han presentado y cómo los superó?

He tenido distintos tipos de retos durante estos 18 años. Cuando llegó la pandemia, acompañamos a los clientes y mantuvimos a la compañía en marcha. Tuvimos que crear estrategias para manejar el exceso de incertidumbre, que es lo que estamos viviendo en estos últimos años. Globalmente, vemos que la macroeconomía está distinta, la política está distinta, la confianza del consumidor disminuye, Latinoamérica está en movimiento.

El subyacente para manejar los retos han sido las conversaciones, cuando hablamos de cómo mejorar una propuesta de valor, hay que conversar con los corredores y asesores, con los clientes, con los compañeros de trabajo, con distintas instituciones, con otras empresas, con las universidades, es decir, con distintos puntos de vista para poder llegar a soluciones distintas.

Durante la pandemia nos funcionaron las conversaciones y aplicar el principio de trabajo de que nadie hace nada solo, nunca. El liderazgo siempre se trata de coliderarse y de dejarse coliderar. Entonces sí, yo soy la CEO, pero tengo unos compañeros que me lideran, me acompañan, me preguntan, me incomodan y me rodean, sola no. En la pandemia la pregunta que nos hicimos fue: ¿tiene que cambiar la estrategia de la compañía? La respuesta fue: no. Nosotros queremos es entregar competitividad sostenible a personas y empresas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar cerca. Obviamente, tocó modificar algunos procesos.

¿Cuándo Juana toma decisiones sola?

Hay decisiones en la compañía, que aunque las converso con el equipo, son mías. No por una jerarquía per se, sino por responsabilidad. Hay momentos en que la responsabilidad es mía. Tomo las decisiones sobre mi vida, mi salud. Pero cuando se trata de asuntos de responsabilidad y organización, siempre los converso, pero la decisión es mía.

¿Qué estrategias aplica en su vida personal para no perderse cuando hay altos niveles de estrés?

Varias, una es la oración. Intento aumentar el ejercicio. Estar con mi familia, con mi esposo, el tiempo familiar reservado con mi esposo y mis hijos es súper importante para hacer un pare, lo hago y ellos me ayudan a hacerlo.

¿Cómo ve la evolución de la industria aseguradora?

El desarrollo del servicio en la industria aseguradora es intangible, no todos los clientes tienen siniestros y nosotros queremos tener relación con todos nuestros clientes. Entonces, desarrollamos conceptos de servicio. Por ejemplo, en La Chorrera generamos nuestro centro de movilidad para que Panamá Oeste pueda tener un punto de atención. El mundo de servicios es una de las mejores diferenciaciones que les damos a los clientes más allá del control de siniestros.

¿Cómo se visualiza personal y profesionalmente en unos cinco años?

Consolidando la compañía en la región, lograr más expansiones. La consolidación en la recuperación de la rentabilidad de la compañía, que después de pandemia se vio afectada, y posicionar a la empresa como gestora de riesgos, tendencias y servicios.

Personalmente, estudiar, he estado viendo una maestría en responsabilidad social que me tiene bastante interesada. Segunda meta, aportar mucho al sector cultural de mi ciudad y que mis hijos siempre estén súper bien y sean muy felices.