Clara Tristán: 'El cine tiene el poder de transformar la economía, las mentes y los sueños'

La actriz panameña Clara Tristán ha logrado ser la primera panameña en formar parte del Actors Studio en Nueva York. Cedida

Clara Tristán es una actriz panameña que ha dedicado su vida a romper barreras dentro de la industria, un referente para los panameños que desean seguir sus pasos.

Su carrera como actriz la inició en Panamá y actualmente continúa en Estados Unidos donde ha cumplido uno de sus más grandes sueños: ser parte del Actors Studio en Nueva York. Este logro la convierte en la primera panameña en pertenecer al gremio del que son parte actores como Alec Baldwin, Ellen Burstyn, Al Pacino y Marilyn Monroe.

“No soñaba con poder llegar al Actors Studio y para mí es un logro enorme que también representa mucha responsabilidad y retos”, confesó en su entrevista con La Estrella de Panamá que dio vía Zoom desde Nueva York.

Para lograrlo audicionó dos veces con una escena de una obra de José Rivera. Compartió al diario que “sabía exactamente qué me hacía falta para poder aprobar la audición sin necesidad de cambiar la escena”.

Tristán fue galardonada como mejor actriz en una comedia, en The Fresh Fruit Festival, por su interpretación de Sassafras en “Sassafras and the Captain”. Cedida

Agradecida con todo lo que ha vivido, Tristán conversó con 'La Decana' sobre sus inicios en la actuación, el aprendizaje que ha adquirido, las personas que la han formado y los retos que ha afrontado en su carrera.

¿Qué te atraía del mundo de la actuación y cómo fue tu primera experiencia en él?

Mis inicios se dieron en el baile y no en la actuación, ya que desde muy chiquita era una niña llena de energía que quería expresarse de mil maneras posibles a través de su cuerpo.

Mi mamá me impulsó a querer aprender sobre todas las artes y escoger, entonces, lo que de verdad me gustase. Tomé clases con grandes maestros de la actuación en Panamá que me enseñaron sobre improvisación, creación de personajes y más. Ingresé a la Universidad de Panamá para estudiar Bellas Artes, donde aprendí muchísimo y me gozaba de todas sus actividades, participando, creando y liderando. Participé del grupo de teatro de la universidad y tuve esa experiencia de ser parte de él y verlo crecer.

La actriz interpretó a Marcy en “Dog sees God” de Bert V. Royal. Cedida

Luego de la universidad y gracias a las conexiones que hice, tuve la oportunidad de trabajar en proyectos con la FAE y con Roberto King, y posterior a eso he trabajado en cine, teatro y series de televisión, lo que para mí es un logro y una alegría enorme, de lo que estoy muy agradecida.

¿A quiénes resaltas como tus referentes en la actuación?

Siento que mis referentes no son personas tan conocidas, pero que le han dedicado toda su vida a este trabajo. Entre ellos se encuentran Elizabeth Kemp, Michael Aronov, Javier Molina, Liza Colón-Zayas y Gabe Fazzio. Son personas que dejan todo en el escenario, cautivan con un simple gesto y te envuelven en ese mundo de actuación junto a ellos. Sin duda marcaron mi vida de una forma muy impactante.

¿Cómo es tu proceso para entrar en la piel de los personajes que interpretas?

Pegao fue la obra escrita por Cin Martínez en la que Tristán interpretó a Issa. Cedida

A pesar de todas las técnicas que he aprendido, lo mejor para mí y que me ayuda a prepararme para un personaje, es la relajación y soltar la tensión de mi cuerpo. En ese momento estoy abierta a crear, recibir y dar al público.

Luego entro en un estudio intensivo del texto, lo que me permite entender a mi personaje, qué desea, cuál es su razón de ser y el evento que lo envuelve en la historia.

¿Cómo crees que ha cambiado el mundo de la actuación desde hace unos años hasta la actualidad, sobre todo para las mujeres?

Siento que en la actualidad no se actúa por actuar. Debes prepararte, estudiar, conocer a tu personaje a fondo y llevar un mensaje con tu interpretación a la audiencia. Ya no solo se trata de entretener, sino de contar algo que pueda cambiar al mundo.

En la actualidad existen movimientos fuertes e internacionales de producciones únicamente femeninas. Existen historias contadas y protagonizadas por mujeres que dan vida a personajes fuertes y líderes. Las mujeres se están haciendo escuchar y es importante seguir impulsando ese poder femenino para que prospere.

¿Cómo ves a Panamá en este mundo? ¿Qué mejorarías?

Panamá ha entrado en una lucha constante para ser reconocido en los diferentes sectores que forman al mundo. Poco a poco hemos ido avanzando, con personajes haciéndose conocer en el extranjero y teniendo la oportunidad de prosperar en la actuación desde otros países.

Sería increíble que los actores panameños puedan lucrar 100% del oficio dentro de su propio país y que así las oportunidades crezcan en el territorio.

¿Cómo te gustaría ver la industria a nivel mundial?

Siendo más diversa. En el momento en que tenemos diversidad, el mundo gana. En el momento en que le damos oportunidades a distintos talentos, ganamos como industria.

El cine tiene el poder de influenciar y debe hacerlo de una forma positiva para que el público responda y actúe ante eso, queriendo marcar una diferencia. También tiene el poder de transformar la economía, las mentes y los sueños.

Sería increíble que las diferentes culturas y nacionalidades fueran apoyadas y representadas en la industria por su misma gente y que el mundo acepte eso.

El ser actriz y estar frente a cámaras implica, en la mayoría de los casos, estar expuesto a constantes críticas. ¿Cómo te manejas en ese sentido?

Siento que aún no me he encontrado en esa experiencia, pero tampoco puedo negarme a que algún día pasará. Quizá todavía no estoy tan expuesta a eso, pero en el momento en que lo viva, siento que he sabido tomar distancia para que no me afecte emocionalmente y pueda seguir mi camino sabiendo que me he manejado de forma correcta, con valores y mi amor por el arte.

Si tuvieses la oportunidad de hablar con algún actor o actriz que haya marcado tu vida, ¿con quién conversarías?

No me imagino a más nadie que no sea Elizabeth Kemp (se le quiebra la voz). Solo quisiera agradecerle por darme esta oportunidad. Quisiera contarle todo lo que he logrado desde mi audición, mi proceso (...). Una mujer que formó a tantos actores y era capaz de cambiarte la vida en solo cinco minutos.

¿Qué lecciones te ha dejado el mundo artístico y qué le dirías a alguien que le gustaría ingresar en él?

Esta carrera necesita de personas que sepan sobre manejo emocional. Muchos creen que ser actor es fácil y que te da fama y dinero y sí, en parte es cierto. Pero es un trabajo de 24 horas los siete días de la semana que requiere de mucho esfuerzo, dedicación, de conocerte a ti mismo al derecho y al revés, de conocer a la especie humana en todas sus facetas.

Es casi como volverse un psicólogo de sí mismo porque debes conocer todo de ti y de tu personaje para interpretarlo de la mejor manera. Si ese es el camino que deseas, atrévete a tomarlo con todas tus fuerzas.