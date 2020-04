El mundo necesita más enfermeras: OMS, en el Día Mundial de la Salud

Los médicos, enfermeras y demás personal de la salud de todos los países del mundo son indiscutiblemente los héroes. Hoy que se conmemora el Día Mundial de la Salud, ya que han trabajado arduamente para erradicar la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) que sigue dejando cada día más muertes en todos los países del mundo.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en una rueda de prensa virtual en Ginebra que la organización está rindiendo tributo a la contribución que realizan los trabajadores de la salud, que han estado al frente de la batalla contra el COVID-19.

Explicó que el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada año en el día de la fundación de la OMS (7 de abril de 1948), es usualmente el día de mayor celebración del año, pero esta ocasión la fecha está siendo opacada por el brote de coronavirus.

Este año 2020, la Organización Mundial de la Salud, lo declaró como "el año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería, a fin de destacar el papel fundamental que desempeñan estos profesionales en la prestación de servicios de salud en todo el mundo, y hoy más, ya que, la población lo que necesita es salud frente a la pandemia que enfrenta el mundo".

"Las enfermeras y enfermeros son la columna vertebral de cualquier sistema sanitario y hoy muchos de ellos se encuentran en el frente de la batalla contra la COVID-19", destacó el director general de la OMS en un comunicado de la organización.

El Día Mundial de la Salud 2020 "estaba supuesto a ser el principal evento de nuestra reunión anual en mayo. Desafortunadamente estamos en esta situación", dijo Tedros.

"Una de las lecciones espero en el mundo es que aprenda del coronavirus y que debemos invertir en trabajadores de la salud, no solo para proteger vidas, sino también para proteger estilos de vida", respondió Tedros.

Dentro de los actos de la conmemoración de este día, el jefe de la OMS, leyó los resultados del informe "Situación de la enfermería en el mundo 2020", que realiza un examen en profundidad del componente más numeroso del personal de salud.

En sus conclusiones "se revelan importantes deficiencias en el personal de enfermería y se señalan las esferas prioritarias de inversión en materia de formación, empleo y liderazgo para fortalecer el personal de enfermería en todo el mundo y mejorar la salud de todos", según destaca la OMS en el comunicado.

El mundo necesita más enfermeras

El informe, elaborado por la OMS en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la campaña Nursing Now, revela que el personal de enfermería cuenta actualmente con cerca de 28 millones de profesionales en todo el mundo, registrando un incremento de 4.7 millones entre 2013 y 2018. No obstante, la cifra actual sigue dejando un déficit mundial de 5.9 millones de profesionales, la mayoría en países de África, Asia Sudoriental, Región del Mediterráneo Oriental y América Latina.

Resulta revelador, según la OMS, el hecho de que más del 80% del personal de enfermería del mundo trabaje en países que albergan a la mitad de la población mundial. Y uno de cada ocho de estos profesionales ejerce en un país distinto al país en que nació o se formó. El envejecimiento también amenaza al personal de enfermería: se espera que uno de cada seis profesionales de la enfermería que hay en el mundo se jubile en los próximos 10 años.

Durante dos días, enfermeras del Minsa de San Miguelito estarán aplicando vacunas en el Supermercado 99 del Centro Comercial de Los Andes #2 y en el Super 99 de Brisas del Golf. Minsa

Tanto la OMS como el CIE hicieron un llamado a mejorar las condiciones de trabajo de una profesión que estos meses está sufriendo y sugieren que cada país establezca un enfermero o enfermera jefe a nivel nacional para coordinar a estos profesionales.

"Sin enfermeros y enfermeras, comadronas y otros trabajadores sanitarios, los países no pueden ganar la batalla contra las epidemias, lograr la cobertura sanitaria universal o los objetivos de desarrollo sostenible", concluyen las dos organizaciones.

Los desafíos de la OMS

En enero de este año, la Organización Mundial de la Salud había publicado una lista de los 13 desafíos que amenazan la sanidad en el planeta para la nueva década. Una de ellas sería una pandemia global inminente, la que hoy estamos viviendo con el nuevo coronavirus .

Otra sería los desafíos del cambio climático, el conflicto que impide controlar los brotes, los mitos de la vacunación, la resistencia a los antibióticos, asegurar alimentos y productos saludables para todos, ampliar el acceso a medicamentos, invertir en las personas que defienden nuestra salud, proteger a los adolescentes, uso positivo de las nuevas tecnologías, son sólo algunos de los obstáculos para prevenir millones de muertes en esta década que comienza. Eliminar muchos de ellos no es una cuestión médica sino política, afirma la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese entonces Tedros Adhanom, secretario general de la OMS, señaló que la lista refleja la profunda preocupación por el hecho de que los líderes mundiales no están invirtiendo suficientes recursos en las prioridades sanitarias ni en los sistemas básicos de salud, lo que pone vidas, medios de subsistencia y economías en peligro.

Para Tedros, aunque ninguno de esos problemas es fácil de abordar, la salud pública es, en última instancia, "una elección política" como demuestra el hecho de que la diferencia de la esperanza de vida es de hasta 18 años según uno viva en un país rico o en uno pobre.

"Tenemos que darnos cuenta de que la salud es una inversión en el futuro. Los países invierten mucho en proteger a su gente de los ataques terroristas, pero no contra el ataque de un virus, que podría ser mucho más mortal y mucho más dañino económica y socialmente. Una pandemia podría poner de rodillas a la economía y a las naciones", dijo. Definitivamente una realidad que hoy viven todas las naciones del mundo debido a la pandemia del COVID-19.

Agregó que todos los desafíos en la lista requieren una respuesta que vaya más allá de los ministerios de salud, ya que son amenazas compartidas y todos los países tienen la responsabilidad de actuar.

Con la fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 acercándose rápidamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas subrayó que los próximos 10 años deben ser una década dedicada a la acción.

"Esto significa abogar por fondos nacionales para abordar las brechas en los sistemas y la infraestructura de salud, así como brindar apoyo a los países más vulnerables. Invertir ahora salvará vidas, y dinero, más adelante. El costo de no hacer nada es uno que no podemos pagar. Los Gobiernos, las comunidades y las agencias internacionales deben trabajar juntos para lograr estos objetivos críticos. No hay atajos para un mundo más saludable", concluyó la ONU.