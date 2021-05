La disfunción sexual podría estar relacionada a la covid-19

La disfunción eréctil es un biomarcador perfecto de la salud física y psicológica en general. Pixabay

Una investigación realizada en Italia en julio de 2020 señaló que la disfunción eréctil era considerada como un factor de riesgo para contraer neumonía tras contagiarse con el SARS-CoV-2 y también una 'consecuencia probable' luego de superar la enfermedad, según publica DW.

El autor principal del estudio, Emmanuele Jannini, profesor de endocrinología y sexología médica en la Universidad Tor Vergata, en Roma, señaló que la disfunción eréctil es un biomarcador perfecto de la salud física y psicológica en general, por lo que personas infectadas con coronavirus que ya padecen disfunción eréctil pueden ser más propensas a desarrollar neumonía por la covid-19, ya que esta se asocia con las mismas comorbilidades que la disfunción eréctil, incluidas las dificultades respiratorias, la inflamación, los problemas hormonales, el estrés, la ansiedad, la depresión y la disfunción endotelial.

Según la investigación, la covid-19 puede causar severos daños en el sistema vascular y respiratorio. Ataca las paredes internas de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluidos los del pene, que fácilmente pueden bloquearse, generando así problemas de erección posteriores.

De acuerdo con el doctor Rahul Mehan, urólogo de Banner Health en Mesa, Arizona, y quien también estudia la conexión entre la covid-19 y la disfunción eréctil, reconoce que el virus causa una respuesta inflamatoria muy fuerte en todo el cuerpo, desde el corazón hasta el cerebro, por lo que no es sorprendente que la disfunción sexual también esté relacionada.

“Aún estamos aprendiendo más sobre las repercusiones sexuales a largo plazo por la covid-19, pero como urólogo, definitivamente estoy preocupado por lo que hemos aprendido en lo que respecta a la disfunción eréctil”, contempló el médico según una publicación de Banner Health.

Según Mehan, los hombres más jóvenes de 40 y 50 años son los que más han presentado problemas de erección durante la pandemia.

Hasta el momento, para evitar consecuencias a largo plazo, la única medida certera es no contagiarse con el virus, mencionan los expertos. Aunque la disfunción eréctil, aún no figura en la lista de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los investigadores siguen dando seguimiento a centenares de pacientes para determinar si habrá o no que agregar la disfunción eréctil al listado de padecimientos relacionados a la enfermedad pandémica.

Afecciones en las relaciones

Según el doctor Mehan, los vasos sanguíneos son cruciales para suministrar flujo sanguíneo a los órganos reproductivos.

Entonces, los hombres que se infectan pueden desencadenar una hiperinflamación en el cuerpo, lo que a su vez ocasionaría la formación de pequeños coágulos de sangre, así como la inflamación en el revestimiento de los vasos sanguíneos.

El suministro de sangre al pene puede bloquearse o estrecharse, lo que dificulta tener una erección”, reconoció el médico según Banner Health.

Otro elemento a destacar son las células dañadas en los testículos. La testosterona, que también es crucial para las erecciones, tampoco es inmune a los efectos de la covid-19. De acuerdo con estudios recientes, la enfermedad puede reducir los niveles de testosterona y la fertilidad en los hombres.

“El virus de la covid-19 ingresa a las células con la ayuda de una proteína llamada enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2, por sus siglas en inglés), que prevalece en los testículos”, añadió el doctor Mehan.

“El virus usa la ACE2 para infectar los testículos. Debido a que aquí es donde se producen la testosterona y los espermatozoides en los hombres, se puede inferir que el virus puede afectar las erecciones y la fertilidad”, matizó.

Igualmente añadió que el bienestar mental y otros problemas de salud también afectan la erección. “La actividad sexual está fuertemente asociada con la salud mental por lo que es de suma importancia dar seguimiento a los problemas que se generen luego de haber sido infectados con el SARS-CoV-2 y así poder brindar solución adecuada”, puntualizó el experto.

Posibles soluciones

Según la red de consultorios e investigación Boston Medical Group, integrada por expertos en salud sexual masculina, hay que tomar las medidas necesarias para evitar que se genere malestar en la relación de pareja.

Lo primero es tener buena comunicación para evitar que los problemas de erección creen distancia. Las mujeres en este caso tienen que reflejar el interés por la otra parte. Tratar de ocultar el problema o hacer como si no existiera es la peor elección.

Otra de las recomendaciones del Boston Medical Group es la confianza. Hay que hablar con la pareja para apoyarla en todo momento; la comunicación es fundamental cuando el problema ya se conoce y así juntos puedan asistir a una consulta con el médico experto, quien los ayudará a entender cómo llevar la situación de la mejor manera.

Si el tratamiento que un médico propone incluye ejercicios, se le puede pedir a la pareja que coopere. No hay que hacerlos a escondidas, así se evitarán malos entendidos que den lugar a la pérdida de la confianza o del interés.

La actividad sexual no debe detenerse. Hay muchas maneras de mantener relaciones sexuales que no implican penetración. Es importante buscar alternativas durante el proceso de recuperación. Abandonar las relaciones íntimas puede crear una brecha entre ambos.