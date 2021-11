'Stealthing': ¿qué es y por qué es tan peligrosa esta práctica sexual?

El 'stealthing' supone un elevado riesgo para la persona que lo sufre, e incluso para la propia persona que lo practica Pixabay

Cuando hablamos de violencia sexual nos referimos al momento en el que una persona mantiene relaciones con otra sin su consentimiento. En ese sentido, y de forma muy parecida, se viene promoviendo desde hace unos años entre los jóvenes una práctica denominada stealthing, la cual consiste en quitarse el preservativo durante el acto sexual, sin el consentimiento de la pareja, pese a que antes del coito habían acordado la utilización del condón.

De acuerdo con expertos, este hábito es considerado como una violación sexual, ya que existe el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) o producir embarazos no deseados.

Para Eliécer Pérez Rivera, psicoterapeuta y psicólogo de familia y parejas, este acto es una forma de abuso sexual contra el otro. “Es un acto machista y muy peligroso por los riesgos que conlleva, por lo que debería haber condenas o penas de cárcel para quienes incurran en este”.

A su vez, agregó que en muchos países se están haciendo leyes que prohíben esta práctica y una persona es acusada si se le prueba el delito de stealthing”, dijo.

Esta práctica resulta más común en parejas heterosexuales, pero también en parejas del mismo sexo. Pixabay

Un estudio de Alexandra Brodsky publicado en el Columbia Journal of Gender and Law, la revista de la Universidad de Columbia de Género y Derecho, señala que “entrevistas con personas que han experimentado el retiro de preservativo indican que esa práctica no consensuada es común entre personas jóvenes y sexualmente activas”, reportó la BBC.

Alix Fox, experto de Durex, dijo a The Huffington Post que esta preocupante tendencia se produce tanto en el sexo vaginal como anal.

Proyectos de ley

El gobernador de California, Estados Unidos, Gavin Newsom, promulgó el pasado mes de octubre 2021 una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón o stealthing, según la BBC.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de Estados Unidos en ilegalizarla, detalló el medio británico.

Según expertos hay que considerar que el 'stealthing' supone riesgos como la transmisión de ETS. Pixabay

La ley le da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina García, quien presentó el proyecto de ley, según la BBC.

La experta británica Tracey Cox explicó a The Huffington Post que esta práctica “claro que viola el consentimiento condicionado: existe una enorme diferencia entre acceder a practicar sexo con condón y acceder a hacerlo sin él”.

“En el primer caso se trata de sexo con protección, mientras que el segundo te expone a las enfermedades de transmisión sexual que la otra persona tenga, como el VIH, que pone en peligro la vida, o los herpes crónicos”, además de a un embarazo no deseado.

En enero de 2017, en Suiza, un hombre de 47 años fue condenado por violación porque se quitó el preservativo mientras practicaba sexo con una mujer que conoció en Tinder.

Según la agencia de noticias RTS, un tribunal penal del país dictaminó que, si se había previsto el sexo con preservativo y luego este no llegaba a usarse, se trataba de abuso sexual. El hombre quedó en libertad condicional durante un período de 12 meses.

Los expertos consideran que esta práctica tiene su origen en grupos que consideraban que tenían derecho a expandir sus genes, aún desconociendo sus parejas sexuales el hecho de que corrían el riesgo de quedar embarazadas o contagiadas por alguna enfermedad.

Algunos de los sujetos buscan activamente provocar un embarazo. Otros sujetos llevan a cabo esta práctica para incrementar el placer sexual. Otro motivo común es que la persona se toma como un reto que la pareja no note la retirada del condón, motivado por el riesgo de ser descubierto.

La necesidad de prevención y concienciación

De acuerdo con expertos del sitio especializado en salud mental, Psicología y Mente, en una gran cantidad de casos tanto quienes lo practican como quienes lo sufren no llegan a considerar que se esté llevando a cabo un delito o que su acción sea peligrosa.

Muchos de los casos no son denunciados debido a que algunas de las víctimas ignoran que se trata de un delito o incluso a que consideren que al haber consentido acostarse con el agresor esa práctica en cuestión también está implícitamente consentida.

En lo que respecta al agresor, muchos no consideran estar violando la ley ni llevando a cabo un abuso, o bien quitan importancia a su acto.

Este tema debe trabajarse a nivel multidisciplinar. Además de trabajarse a nivel legal, es necesario establecer estrategias de prevención que puedan evitar este tipo de prácticas no consentidas, informar acerca de sus riesgos y su gravedad, y concienciar a la población al respecto, señaló el sitio especializado en salud.