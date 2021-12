De acuerdo con médicos y científicos, el SARS-CoV-2 no se irá hasta que la mayoría de la población mundial esté vacunada o exista otro mecanismo para combatir el virus, como antivirales. De momento recomiendan seguir con los protocolos de bioseguridad y las jornadas de vacunación

Vacunas: expertos reiteran su importancia frente a la nueva variante

Con la llegada de la variante ómicron (B.1.1.529) al país, los expertos y las autoridades de salud insisten en la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad durante estas fiestas de fin de año, al tiempo que hacen un llamado a vacunarse.

El pasado lunes, el Ministerio de Salud (Minsa) informó del primer caso confirmado de ómicron, cifra que se elevó este viernes 24 de diciembre a 9 casos positivos, mientras que otros 17 son sospechosos y están bajo análisis genómico. Ante este contexto, la institución de salud también consideró propicio reducir de 6 a 3 meses el plazo para administrar la tercera dosis de refuerzo a los mayores de 16 años.

Del total de casos confirmados con la variante ómicron en Panamá, siete son hombres y dos mujeres que residen en la provincia de Coclé, en el distrito de San Miguelito y en Panamá Metro (área metropolitana), todos con el esquema completo de la vacuna, según aseguró la institución en un comunicado.

Alexander Martínez Caballero, jefe de investigación genómica y proteómica del Instituto Conmemorativo Gorgas y Estudios de la Salud (Icges), afirmó a La Estrella de Panamá que ante la llegada de ómicron se están siguiendo los mismos protocolos de bioseguridad tal y como ocurrió cuando llegó la variante delta. “La persona se pone en aislamiento y se realizan las investigaciones a nivel genómico correspondientes”, dijo.

El científico aseguró que el SARS-CoV-2 no se irá hasta que la mayoría de la población mundial esté vacunada o haya otro mecanismo para combatir el virus. “Es decir, que contemos con antivirales que nos permitan controlar este virus a nivel hospitalario o cuando tengamos más vacunas disponibles en regiones donde no hay actualmente. Hasta que se puedan cumplir estas premisas, no podemos hablar de que esta pandemia se irá”, insistió Martínez.

A su vez detalló que en la medida en que transcurra el tiempo, el virus quedará como el resfriado, del que nos enfermamos hasta tres veces al año; muy a pesar de que “estemos inmunizados, el virus va a seguir allí y por eso es importante conservar las medidas de protección personal como el uso de mascarillas, porque con ellas hacemos un alto a los contagios”.

Martínez recordó que el SARS-CoV-2 no solo se transmite a través del contacto con superficies, sino que es un virus de aerosol, es decir, que se transmite por el aire o vía respiratoria.

Con respecto a las fiestas de fin de año, Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, manifestó en un comunicado que lo ideal es no tener más muertes por covid-19 y mantener el control de las cifras; “pero va a depender de todos”.

El titular de Salud reiteró que la vacuna es necesaria y urgente porque disminuye el riesgo de complicaciones y de muerte a causa del virus. “Es importante continuar con el cumplimento de las medidas de bioseguridad, como el uso de la combinación 'mapa' que es: mascarilla, pantalla facial y lavado de manos. No participemos de reuniones multitudinarias; es primordial mantener el distanciamiento físico con personas que no sabemos si están vacunadas”, recalcó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que ómicron se expande “a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las variantes anteriores”, por lo que urgió a seguir practicando las medidas preventivas.

La OMS reiteró su preocupación por la inequidad que se sigue observando en la distribución de las vacunas, y advirtió que, mientras hay países en fase de refuerzo, otras 41 naciones no han logrado completar el esquema de inmunización ni en el 10% de su población, y otro 98% no ha alcanzado el 40%.

“Es realmente muy sencillo: la prioridad en cada país, y globalmente, debe ser proteger a los menos protegidos, no a los más protegidos”, afirmó el director general de la OMS.

Informe epidemiológico

En el mundo se han registrado 279,939,177 casos positivos de covid-19 acumulados y 5,415,197 de defunciones con un porcentaje de letalidad de 2%.

En tanto, en Panamá, al momento de redactar esta nota se contabilizan 473,719 pacientes recuperados, 563 casos positivos nuevos, para un acumulado total de 487,767. Se aplicaron 6,453 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 8,7%.

Hasta este domingo había 7,416 defunciones acumuladas y una letalidad de 1,5%.

En cuanto a América, la variante ya fue detectada en 18 países del continente, donde hay más de 100 millones de casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El panorama es aún más grave en Europa. De acuerdo con información reseñada por el diario El Mundo, ómicron ya ha provocado la cancelación de más de 6,000 vuelos a nivel internacional, durante los días de Nochebuena y Navidad, cuando millones de personas viajan para reunirse con sus familias.

En Panamá, de momento, las autoridades han descartado aplicar medidas de restricción de movilidad a los ciudadanos.

Según la OPS, en cuanto a la transmisibilidad, aún no está claro si con respecto a otras variantes, como la delta, la variante ómicron es más transmisible (es decir, si se propaga con mayor facilidad de una persona a otra) y todavía se desconoce si el cuadro clínico de la infección por la variante ómicron es más grave que el ocasionado por otras variantes, incluida la delta. “Debido a que todas las variantes del virus que causa la covid-19 –incluida la delta, ahora mismo dominante en todo el mundo– pueden producir síntomas graves y la muerte, sobre todo a las personas más vulnerables, la prevención sigue siendo fundamental”, cita la OPS en su sitio oficial.

Centros de vacunación en el país

Desde ayer lunes se retomó la vacunación contra la covid-19 en todo el país. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), mantener las medidas de bioseguridad y la vacunación son herramientas eficaces para prevenir el contagio. Igualmente, hizo un llamado a la población que aún no se ha colocado la vacuna a que asista a los centros de vacunación habilitados en todas las provincias del país, puntos establecidos por la operación Panavac-19. En las cuentas oficiales del Minsa (Instagram, Facebook y Twitter) aparece la ubicación y horarios de los puntos fijos de vacunación en centros de salud, policlínicas y centros comerciales, colegios, entre otros. “Es importante que la población y empresarios mantengan la disciplina social y respetar las medidas y protocolos establecidos para evitar contagios”, señaló Luis Francisco Sucre en el comunicado.

Respecto al Aeropuerto Internacional de Tocumen, para este domingo, el Departamento de Epidemiología del Minsa informó en su reporte que en las últimas 24 horas se detectó 1 pasajero positivo con la covid-19. Según este informe, en Panamá se han detectado 1,896 pasajeros positivos desde que el aeropuerto de Tocumen retomó actividades.