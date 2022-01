Si nota un lunar nuevo o mancha, o algún cambio en un lunar anterior como picazón o sangrado, visite a un especialista para descartar cualquier anormalidad. Pixabay

La exposición frecuente y prolongada a los rayos ultravioleta (UV) ha sido la principal causa de cáncer en la piel. Los expertos recomiendan no exponerse al sol sin protección, sobre todo porque en los últimos años la radiación solar ha aumentado debido al deterioro de la capa de ozono, y también se han sumado más casos de cáncer de piel.

De acuerdo con información del Instituto Nacional del Cáncer (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la exposición a la radiación UV causa el envejecimiento prematuro de la piel y daños que pueden resultar en cáncer.

“Las personas de cualquier edad y tonos de piel deben limitar la cantidad de tiempo que pasan al sol. En especial, evitar la exposición a los rayos UV entre las 10:00 a.m., y las 4:00 p.m”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se diagnostican cada año más de 13 millones de casos de cáncer de piel. He ahí el llamado a que en esta temporada seca que comienza en Panamá –y en otros países de América Latina y el Caribe– se utilice protector solar para que los rayos del sol no afecten tanto la piel.

Medidas para prevenir el cáncer de piel y generar barreras contra el sol

“El cáncer de piel es una afección por la que se forman células malignas en los tejidos de la piel. Por ello la prevención y la detección a tiempo juegan un papel importante. El uso de protectores solares es primordial para el cuidado de la piel, ya que evita afectaciones en las personas”, aseguró en un comunicado Diana Luz Tejada, especialista en dermatología del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera.

“Aparte de las enfermedades graves, está la aparición de manchas. De hecho, el protector solar es un producto antienvejecimiento, porque protege la piel de radicales libres del ambiente”, explicó el esteticista Carlos Valbuena.

El problema no es solo el sol, sino también la contaminación. Por ello, las personas siempre deben usar protección solar varias veces al día, insistió Valbuena.

Tipos de cáncer de piel

Tejada afirmó que hay tres tipos de cáncer de piel que son: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanona.

De acuerdo con los expertos, los rayos UV atraviesan la ropa de color claro, los parabrisas del automóvil, las ventanas y las nubes. Pexels

La mayoría de estos se puede prevenir, siempre que la persona dé a su piel una serie de cuidados, entre ellos protegerse del sol y visitar cada cierto tiempo al dermatólogo.

Agregó que si el paciente tiene la sospecha a partir de algún lunar o mancha en la piel, debe consultar al dermatólogo para que realice la debida evaluación y así poder descartar o aplicar el procedimiento adecuado si se trata de una afección cancerígena.

El especialista también invitó a realizarse autoexploraciones con los brazos elevados sobre la cabeza. Igualmente se deben examinar con cuidado los codos, los antebrazos, y las axilas.

Según Tejada, con un espejo de mano debe verificar el cuello, la piel del cuero cabelludo y la espalda. Además, si nota un lunar nuevo o mancha, o algún cambio en un lunar anterior como picazón o sangrado, debe visitar a un especialista para descartar cualquier anomalía.

El protector solar ayuda a prevenir quemaduras en la piel y el cáncer. Pixabay

“La prevención y la detección temprana son clave, además es importante hacerse un examen, al menos una vez al año”, explicó Tejada.

El NIH también recomendó a las personas a no exponerse a otras fuentes de radiación UV, como las camas de bronceado. “Tome en cuenta que los rayos UV se reflejan (rebotan) en la arena, el agua, la nieve y el hielo, y atraviesan el parabrisas del automóvil y las ventanas. Aunque el cáncer de piel es más frecuente en las personas con piel más clara, este se presenta en personas con cualquier tono de piel, incluso si tienen la piel oscura. El daño que el sol produce en la piel puede comenzar desde la infancia si no se toman la medidas de protección necesarias a esa edad”, señaló en su sitio oficial el NIH.

Importancia del protector solar

Pero, ¿qué pasa en algunos tipos de pieles si no se usa la protección solar?

Personas con pieles muy grasosas prefieren evitarlo. Regularmente, la mayoría de los protectores solares dicen ser oil free, pero son cremas espesas que dan una sensación y aspecto de brillo grasoso.

“A las personas no les gusta. Por eso prefieren no usarlos, por la poca información. En mi experiencia con miles de pacientes, puedo asegurar que el 80% de la población no usa el protector solar como debería de ser: dos a tres veces al día. Siempre hay que retocar con el protector, porque la piel lo absorbe”, afirmó Valbuena.

El esteticista añadió que el protector debe tener un factor de protección (SPF) de entre 30% y 15%, pero con varias aplicaciones al día. “En la playa, la piscina u otros escenarios similares, debe usarse por lo menos cada hora; mi recomendación como profesional es entender que ni siquiera así puede evitarse completamente el daño del sol, así que hay que ser precavidos”.

“Hay personas que sufren de melasma (manchas en la piel ocasionadas por el sol o en muchas mujeres por cambios hormonales como el embarazo) y gracias al uso del protector solar estas manchas se aclaran”, agregó el experto.

¿Cuáles son las mejores condiciones para tomar el sol y reducir riesgos?

Lo más indicado es tomarlo entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana.

En la tarde es mejor esperar hasta después de las 3:00. Entre las 12:00 de mediodía y las 3:00 de la tarde el sol es demasiado fuerte y no hay producto que garantice la protección, sobre todo en las personas que sufren de manchas.

Algunas mujeres, sobre todo después de maquillarse, no vuelven a colocarse el protector porque piensan que se correrán los productos. “Hay protectores solares que pueden usarse encima del maquillaje. Hay que buscar todas las opciones posibles e informarse bien, para que la piel sufra menos en verano”, concluyó Valbuena.

Consejos para proteger la piel del sol

Cuidados en verano

Para este verano y las salidas a la playa los expertos recomiendan usar sombrero de ala ancha que brinde sombra alrededor de la cara, el cuello y las orejas. Las gorras de béisbol y los visores solo protegen algunas partes de la piel.

También el uso de gafas que filtren los rayos UV para proteger los ojos y la piel que los rodea.

Recomiendan usar camisas de manga larga y pantalones largos. Las telas oscuras y de tejido más cerrado son las mejores. Algunas telas contienen factor de protección ultravioleta (UPF). Mientras más alto el número, mayor es el factor de protección solar.

Así como también el uso de productos con un factor de protección solar (SPF) mínimo de 15. (Algunos médicos recomiendan usar productos con un SPF mínimo de 30). Aplique la cantidad indicada de protector a la piel expuesta 30 minutos antes de estar al aire libre. Repetir esto cada dos horas o después de nadar o sudar.