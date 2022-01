Los libros eróticos más destacados de 2021 y algunos esperados en 2022

Sexbook, una historia ilustrada de la sexualidad de Nacho Segura y María Bastarós. Tomada de Amazon

Desde reducir el estrés, hasta favorecer la concentración, proporcionar conocimiento, promover el desarrollo intelectual e incluso estimular la conectividad sexual, todo es posible con la lectura.

Neurólogos y psicólogos recomiendan el consumo regular de textos variados como un método preventivo de enfermedades como el alzhéimer y una forma de incrementar el deseo sexual, ya que incitan a la creatividad y a la comunicación a fin de aclarar dudas y conceptos, abrir la mente y, además, dan espacio para explorar nuevas sensaciones.

“Consumir literatura erótica tiene múltiples beneficios. El principal es que es una fuente de estimulación de nuestra creatividad, una forma de mantenernos activos, pensando continuamente en estímulos y experiencias erotizantes que nos permiten mantener nuestro deseo en niveles estables”, mencionó Lisbeth Meré, sexóloga del Instituto Sexológico Murciano (ISM) de España, según reseñó Europa FM.

De acuerdo con la sexóloga y también periodista, “estamos muy acostumbrados a excitarnos con estímulos audiovisuales, en los que todo es más explícito”.

'Al Paraíso' es una historia que trata sobre la homosexualidad en Estados Unidos. Tomada de Amazon

Mientras que con la lectura, “podemos dar rienda suelta a nuestra propia interpretación, recrear las escenas en nuestro cerebro como queramos, y eso tiene un componente erotizante mucho mayor, que consigue que nos excitemos, incluso lubricando o teniendo una erección”, explicó Meré.

Compartimos un listado con los cuatro títulos sobre erotismo y sexualidad de 2021 más recomendados y los más esperados de 2022.

Sexbook: Una historia ilustrada de la sexualidad

Según reseña la agencia EFE, esta historia ilustrada sobre sexualidad, la cual se publicó en octubre de 2021, trata de un viaje único y apasionante por la historia de la sexualidad y la identidad de género desde la Edad Antigua hasta el siglo XXI.

Neurólogos y psicólogos recomiendan la lectura erótica como método para fortalecer las relaciones. Pixabay

Desde los manuales eróticos de la Antigüedad hasta las relaciones en tiempos de pandemia, pasando por la mitología erótica egipcia o el sexo que practicaban Adán y Eva en el paraíso, Nacho M. Segarra y María Bastarós despliegan rigor, ingenio e ironía en una narración llena de curiosidades, hechos de la cultura popular y cotilleos históricos.

Este collage histórico, de 224 páginas, analiza los discursos religiosos y médicos sobre el sexo (desde el concepto de pecado hasta las leyendas urbanas sobre el sida), pero también las prácticas, los inventos (desde los masajeadores al satisfyer), las batallas del colectivo LGTB, el colonialismo y su relación con la sexualidad, las primeras comunas del amor libre, las fiebres eróticas durante las guerras mundiales, la aparición de Playboy, las guerras feministas sobre el porno, los swingers, las asexualidades, el twerking o las distintas reacciones contra la libertad sexual de la mujer.

Un recorrido cronológico con una perspectiva diversa, transfeminista y en constante diálogo entre actualidad e historia, ilustrado con el estilo único de Cristina Daura.

Se puede encontrar a la venta en Amazon desde $9.

Siete días de pasión/ Olga Lucía Morales

Según la autora, este libro trata de dar a entender que la infidelidad no tiene que ser el fin del mundo. Al menos, para Amanda no lo fue.

El día en que descubrió en su novio el sabor al preservativo que nunca usaba con ella, pensó que lo sería, pero el viaje que inició a raíz de la traición la llevó a disfrutar de su cuerpo como no lo había hecho antes.

En Miami se reencontró con su ex, en el avión a Nueva York conoció a una especie de príncipe moderno, en la gran ciudad se aventuró con Tinder y a volar en helicóptero hacia un misterioso hotel donde la fiesta era, sobre todo, un culto al cuerpo.

Una infidelidad fue la que llevó a Amanda a viajar durante siete días, pero fue su libertad la que la llevó a gozar con otros hombres sin remilgos y a llenar esos días de lujo y pasión.

Este libro fue publicado en enero de 2021 y consta de 109 páginas. Se puede conseguir en Amazon desde $8.99 y en pasta blanca a $30.99.

Clímax, una cartografía del placer

De acuerdo con Jüne Plã (Marsella, Francia), en este libro encontrará más o menos un poquito de todo lo que hay que saber sobre el sexom, sin pararse en la casilla “penetración”.

“No, he hecho un montón de dibujos mucho más interesantes. Me he puesto manos a la obra para que no te arrepientas de tu inversión”, dijo la autora según publicó la Casa Del Libro.

La autora trabajó duro para que las personas puedan explorar la sexualidad y la de sus parejas de múltiples maneras. “Aunque considere que ya tiene experiencia, espero que la persona descubra nuevos métodos para dar placer a las personas que deseen tener un encuentro sexual”, señaló.

Añadió que la idea es que “vayas a tu ritmo y que varíes los placeres en soledad, en pareja o con varias personas; poco importa el género con el que te definas, tu orientación sexual o el color de tu piel”, resaltó Plã según la publicación. El libro se encuentra en $18 en Amazon.

Al paraíso

Se trata de un ejemplar de 952 páginas de Hanya Yanagihara (1974, Los Ángeles, California). Este libro lanzado en enero de 2022 es una versión alternativa de un Estados Unidos de 1893, cuando Nueva York forma parte de los estados libres y donde el matrimonio homosexual está permitido.

La historia comienza cuando un joven de familia distinguida se debate entre casarse con un pretendiente elegido por su abuelo o escoger a un profesor de música con pocos recursos de quien está enamorado.

En un Manhattan de 1993 asediado por la homosexualidad', un joven hawaiano vive con su pareja, cuya edad e ingresos superan con creces los suyos, y le oculta su infancia problemática y el destino de su padre. Y en 2093, en un mundo asolado por plagas y gobernado por un Estado totalitario, un poderoso científico y su familia intentan encontrar las estrategias necesarias para sobrevivir sin perderse unos a otros por el camino.

Algunas reflexiones

Para Eliécer Pérez Rivera, psicólogo y psicoperapeuta de parejas, la salud sexual es un aspecto fundamental para el bienestar general individual, de las parejas y de las familias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que se requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, sin coerción, discriminación ni violencia.

“Una buena salud sexual, así como educación sexual son elementales para conocer nuestro cuerpo y tener relaciones saludables con nuestras parejas. Es importante entender lo que queremos y lo que quiere la otra persona para tener relaciones sexuales satisfactorias. Si además de mejorar tu vida sexual, quieres que sea sana, estos libros de seguro serán tus aliados”, matizó Pérez.