La hipnosis como herramienta contra algunos trastornos mentales

La práctica de la hipnosis es utilizada también como un método psicológico. Pixabay

La ciencia avanza y en cada rincón de la historia existe un adelanto científico para lidiar con los problemas sociales y personales. Por ejemplo con sistemas tecnológicos, como el monitor de signos vitales, la máquina de electrocardiograma o el desfibrilador. Por otra parte hay también métodos espirituales, como la hipnosis.

Sobre este estado mental, la psicóloga y escritora Mariela Fábrega Fábrega ha presentado su libro llamado 'La hipnosis aplicada al tratamiento de trastornos de ansiedad', en donde describe cómo participa la disciplina de la hipnosis para resolver estos problemas.

En una entrevista con este medio, Fábrega explica más a fondo el origen de este estado, su visión y experiencia laboral de cómo la hipnosis ayuda a resolver los diferentes trastornos.

Una de las motivaciones de Fábrega en escribir este libro ha sido “un profundo amor por la ciencia e interés en el bienestar del prójimo”, describió.

La hipnosis surgió en el antiguo Egipto y se ha mantenido hasta la actualidad. Pixabay

“Cuando estaba aún chica para ver sangre, quería ser doctora en medicina. A los 12 años me enamoré del estudio del comportamiento y la mente humana, entonces decidí estudiar psicología, y el resto, como dicen, es historia. Quería evitar que las personas pasaran más años sufriendo con el mismo problema; cambiando de terapeuta constantemente, perdiendo tiempo y dinero por la falta del conocimiento de que existe una fórmula más rápida, efectiva y mejor”, relató.

La hipnosis es una ciencia que se originó en Egipto y se extendió a otras antiguas civilizaciones. Fábrega define en su libro la hipnosis como pasar, transitar y transportar. “Es justamente lo que hace la hipnosis, transporta al terapeuta y paciente a través de un fascinante recorrido que desemboca en el origen o la raíz del problema”.

Profundizó, “cada vez menos personas me preguntan en su sesión informativa si van a quedar dormidos en plena sesión de hipnoterapia. Parece estar quedando cada vez más claro que la hipnosis no es una etapa del sueño. En el día a día, la hipnosis es un estado de atención concentrada totalmente natural y del que entramos y salimos, involucra la concentración, el uso de la imaginación y un estado de hipersugestionabilidad”.

La hipnosis en Panamá

La psicóloga y escritora Mariela Fábrega Fábrega (@hipnosis.conmari). Cedida

Esta es una nueva práctica que se está realizando a nivel mundial. En Panamá existe la Asociación Panameña de Hipnosis Terapéutica, la cual lleva estos temas de hipnotismo.

A pesar de existir esta y otras asociaciones ligadas a la hipnosis, según Fábrega hay una “falta de información y educación sobre el tema en Panamá. He recibido comentarios de personas que no creen en la hipnosis, como si fuera una religión, e incluso algunos le temen a la práctica. Creo que los mitos que aún abundan alrededor de la hipnosis dificultan que esta ciencia en particular sea más conocida, utilizada, y tenga el auge que se merece”, enfatizó.

“Creo que los mitos que aún abundan alrededor de la hipnosis dificultan que esta ciencia en particular sea más conocida” MARIELA FÁBREGA FÁBREGA

PSICÓLOGA

Continuó, “la mente inconsciente es irracional (como las emociones y ciertos pensamientos) y atemporal; es decir, todo está pasando aquí y ahora. Tú, conscientemente, puede que no tengas idea de qué está pasando, pero tu mente inconsciente asoció en décimas de segundo ese disparador con un momento en el que te sentiste de una forma similar, tal vez hace 40 años, en una situación totalmente diferente y que no tiene nada que ver un evento con el otro”.

Fábrega hizo hincapié en que muchas personas llegan al consultorio creyendo que los terapeutas son personas a las que hay que tenerles algún tipo de miedo o es un tabú solicitarles ayuda para resolver problemas. Sin embargo, es una tarea que busca la felicidad de las personas y el bienestar con uno mismo.

Portada del libro 'La hipnosis aplicada al tratamiento de trastornos de ansiedad'. Cedida

“Lo único que queremos todos los seres humanos es sentirnos felices, seguros, confiados y en paz, y eso busca la persona que nos llama o nos escribe para concertar una cita”, explicó Fábrega.

“El terapeuta se comunica con la mente inconsciente del paciente, quien estará despierto, consciente y en control de su cuerpo en todo momento; luego sana el origen del trauma o evento inicial con la guía del terapeuta, y se atienden los demás factores que se vea oportuno tratar con la hipnosis, siempre y cuando sea para el mayor bienestar y evolución de la persona en el sillón”.

La aceptación de la hipnosis en el mundo real

Desde la perspectiva de Fábrega, la hipnosis no ha conseguido la acogida que se espera. “Si bien es cierto que hemos recorrido un largo camino desde cuando el hipnoterapeuta era la última opción después de haber pasado ya por profesionales de la salud mental”, confesó.

“Hoy me llegan personas cuya primera sesión de terapia es conmigo y no han ido antes a otros psicólogos ni terapeutas, lo que me da esperanzas de que se está cambiando poco a poco la mentalidad que se tiene sobre la terapia en general. Aún nos falta muchísimo por aprender, seguir investigando y aprendiendo para que puedan beneficiarse muchas personas más de esta hermosa ciencia, herramienta terapéutica casi mágica que ha cambiado las vidas de tantos para siempre”.

La psicóloga ha llegado a varias deducciones gracias a la práctica de la hipnosis y las ha trasladado a su libro. Una de ellas es “la impresión errónea de que en América Latina (con excepción de Costa Rica y Colombia) estábamos bastante atrasados en cuanto al estudio de la materia, pero me he encontrado dando la misma charla pre-hipnótica y resolviendo dudas similares para personas de todas partes del mundo, así que los hipnoterapeutas definitivamente tenemos que seguir educando sobre qué es, desmintiendo mitos, explicando cómo y por qué funciona tan eficaz y rápidamente la hipnosis”, apuntó.

Otra de las conclusiones son los cambios positivos y rápidos que ofrece esta práctica de la materia. “Con cada ser humano que pasa por la puerta de mi consultorio, es que esto es casi magia; no ceso nunca de sorprenderme de la velocidad a la que alcanzan resultados quienes trabajan por ellos, lo contundente de estos cambios, ni de alegrarme cada vez que alguien decide sanar, mejorar su vida, y lo logra con éxito a través del uso de la hipnosis”, concluyó.

Como dato adicional, el presidente del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, España, Antonio Capafons, en entrevista con el periódico español El País, afirmó que entre un 70% y 80% de las personas que participan en la intervención médico-psicológico con hipnosis tienen una reacción positiva ante este método.

“Es más eficiente en dos sentidos: ahorra esfuerzo y sufrimiento al paciente, permitiendo una mayor calidad de la intervención; y ahorra bastante dinero a la administración pública, en según qué intervenciones hospitalarias. En países como Estados Unidos, Australia e Israel se utiliza de forma regular en el ámbito sanitario”, atribuyó el experto en la materia.