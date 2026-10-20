Arq. Mayobanex Suazo advierte: América Latina debe rediseñar sus ciudades frente a los riesgos sísmicos y climáticos

Una ciudad verdaderamente segura no es solamente aquella cuyos edificios permanecen en pie después de un terremoto, sino aquella capaz de proteger a sus habitantes, mantener sus servicios esenciales y recuperarse sin improvisaciones. Esta es la visión que defiende el Arq. Mayobanex Suazo, especialista en planificación urbana, investigador y conferencista internacional, quien plantea un cambio de paradigma para Panamá y América Latina: pasar de reaccionar ante las emergencias a diseñar territorios preparados para enfrentarlas.

Suazo es Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible y Máster en Diseño y Planificación Urbana. Ha impartido 40 conferencias en 15 países y se ha destacado en la región como una de las voces más representativas en materia de urbanismo y planificación territorial. Es representante para el Caribe y la República Dominicana de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial (FISAT). Su experiencia abarca urbanismo sostenible, planificación estratégica, arquitectura deportiva, gestión pública y normativa urbana, áreas desde las que promueve modelos de desarrollo territorial orientados a la sostenibilidad, la inclusión y el bien común.

Su presencia en Panamá, prevista en el marco de una invitación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), coincidió con el sismo registrado el pasado 9 de octubre. La experiencia le permitió observar la reacción ciudadana y examinar visualmente algunas edificaciones, en las que no advirtió daños visibles de consideración. El especialista destacó estos aspectos como señales positivas, sin desconocer la necesidad de evaluaciones técnicas para determinar posibles afectaciones.

“Una ciudad no es necesariamente más segura por tener más regulaciones. Es más segura cuando sus edificaciones están correctamente concebidas, construidas, supervisadas y, especialmente, mantenidas”, sostiene.

Para Suazo, la respuesta observada en Panamá invita a reconocer los avances de su ingeniería, arquitectura y construcción, pero también a ampliar la conversación sobre seguridad urbana. La resiliencia no consiste únicamente en construir edificios que no se caigan, sino en diseñar ciudades que no colapsen como sistema.

Su propuesta plantea revisar los modelos de planificación que mantienen una zonificación rígida y concentran servicios, actividades económicas y oportunidades en un solo núcleo urbano. Frente a este esquema, propone impulsar ciudades policéntricas, con múltiples centros que acerquen los servicios a las comunidades, reduzcan desplazamientos innecesarios y favorezcan una distribución más equilibrada de las oportunidades.

El especialista considera indispensable incorporar la gestión integral de riesgos en las normativas territoriales antes de que ocurra una catástrofe. Para ello, las autoridades deben promover diagnósticos que identifiquen las vulnerabilidades de cada territorio, evaluar las condiciones ambientales y fortalecer la preparación ciudadana.

En el ámbito de la gestión pública, Suazo fue director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional. Desde esa experiencia, destaca la importancia de conectar el conocimiento académico con las decisiones institucionales. La investigación científica, la cooperación entre universidades, gobiernos y sector privado, y la aplicación de buenas prácticas constructivas son fundamentales para desarrollar soluciones ajustadas a las realidades de cada país.

En esta transformación, la inteligencia artificial ofrece oportunidades para generar ideas y apoyar procesos técnicos, pero no sustituye el pensamiento crítico ni la responsabilidad de los profesionales. Cuando están en juego vidas humanas, la tecnología debe estar acompañada de conocimiento, supervisión y rigor científico.

Su planteamiento adquiere especial relevancia ante los desafíos del cambio climático, el crecimiento urbano y la exposición de las ciudades latinoamericanas a diferentes amenazas naturales. Para Suazo, invertir en investigación territorial y planificación estratégica es una condición esencial para avanzar hacia un desarrollo más seguro y sostenible.

Su mensaje para Panamá y la región es contundente: la seguridad de las ciudades comienza mucho antes de que ocurra un desastre. Planificar con conocimiento, cooperar más allá de las fronteras y colocar la protección de la vida en el centro de las decisiones permitirá construir ciudades capaces de resistir, adaptarse y ofrecer mejores oportunidades a las generaciones presentes y futuras.