Panamá avanza en inclusión financiera: el 39% de los panameños utiliza el sistema de forma intensiva

A sus 32 años, Carlos Gómez paga el café de la mañana escaneando un código QR con el celular, revisa el saldo de su cuenta de ahorros en la aplicación del banco y, a fin de mes, aparta una porción de su sueldo en un fondo formal sin haber pisado una sucursal bancaria en todo el año. Su realidad no es una excepción solitaria: forma parte de ese 39% de los panameños que ya se encuentra en el nivel más alto de inclusión financiera del país. Es decir, 4 de cada 10 ciudadanos utilizan los servicios de manera intensiva, ahorran dentro del sistema y confían plenamente en las entidades formales. Esta dinámica coloca a Panamá entre los países con mayor inclusión financiera de América Latina, al registrar 54.3 puntos y superar ampliamente el promedio regional (50.1), según la sexta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF), presentado este lunes 19 de octubre en Lima, Perú, por el Banco de Ideas, el Think tank de Credicorp. Con estos resultados, el istmo se sitúa en el tercer puesto del índice general de inclusión financiera por detrás de Chile (51%) y Argentina (44%), superando a Ecuador (38%), Perú (29%), México (28%), Colombia (27%) y Bolivia (27%). “Desde Credicorp impulsamos este estudio con la convicción de que contar con evidencia es clave para entender los avances y desafíos que existen en materia de inclusión financiera. Los hallazgos de esta edición permiten identificar tendencias, monitorear brechas y aportar información útil para la toma de decisiones, con el objetivo de desarrollar soluciones que respondan mejor a las personas”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

Radiografía por dimensiones: luces y sombras

El IIF evalúa el ecosistema a través de tres pilares fundamentales: acceso, uso y calidad percibida. En cuanto al acceso, Panamá registró un descenso respecto a 2025, pasando de 59 a 56 puntos. Si bien las barreras de entrada se mantuvieron estables, cayó el promedio de productos financieros conocidos por los panameños (de 3.1 a 2.7). Además, el porcentaje de personas con cuatro o más productos de ahorro o seguros bajó de 37% a 30%, mientras que el segmento sin ningún producto subió del 8% al 12%. En contraste, la dimensión de uso mostró un dinamismo notable: el porcentaje de panameños que utiliza productos financieros más de 30 veces al mes trepó del 11% al 18%, igualando a Chile en la cima de este indicador regional. En materia de ahorro, el 31% de los ciudadanos indicó ahorrar dentro del sistema financiero formal, superando por más de diez puntos el promedio regional (18%) y posicionándose como el más alto entre los ocho países evaluados. Por su parte, la calidad percibida experimentó una leve contracción, al pasar de 68.5 puntos en 2025 a 65.8 en 2026. Por otro lado, las billeteras digitales también continúan ganando terreno en el día a día. El 64% de los panameños indicó poseer una billetera móvil, y el 46% la utiliza a diario, una frecuencia que demuestra la alta valoración por la facilidad en pagos y transferencias desde el celular. No obstante, el uso del efectivo se mantiene firme: el 52% de la población asegura utilizarlo siempre, una proporción superior a la de países como Chile, Argentina y Perú.

La visión experta

El IIF, lanzado en 2021, encuestó este año a más de 13,000 mayores de 18 años durante el mes de junio en los ocho países analizados. Jorge Ernesto Arrunátegui, gerente de Sostenibilidad del Banco de Crédito del Perú (BCP), destacó como hito principal que el índice regional superó por primera vez la barrera de los 50 puntos, ubicándose en 50.1. “El índice se mide como 100, puntaje perfecto, el índice de este año es 50.1 y eso es una buena noticia. Finalmente estamos pasando ya por lo menos de la mitad del puntaje ideal a nivel de los ocho países”, resaltó el especialista, al explicar que tanto el uso como la calidad impulsan esta mejora regional, mientras que el acceso se ha mantenido más estable. En el plano local, Arrunátegui enfatizó que Panamá mantiene una posición sumamente sólida: “Panamá tiene un puntaje bastante bueno y se sigue manteniendo en el tercer lugar que ya tenía el año pasado”. Sin embargo, profundizó en los matices que arroja el estudio al señalar que el estancamiento o la leve baja detectada en los pilares de uso y calidad —frente a un acceso que se sostiene— representa un desafío estructural interesante. A juicio del experto, este fenómeno obedece a que un porcentaje muy amplio de la población ya ha ingresado al sistema financiero y, por ende, comienza a madurar sus hábitos de consumo, exigiendo instrumentos, plataformas y herramientas cada vez más sofisticadas que demandan hiperpersonalización. “Esto es bien importante porque le exige a la oferta ser cada vez mucho más rigurosa en la propuesta de valor que ofrece a los clientes”, sostuvo. Como segundo pilar clave del mercado panameño, Arrunátegui remarcó la notable profundidad y penetración que registra el acceso a plataformas digitales. Y, tercero, resaltó el comportamiento excepcional de la población en materia de ahorro formal. “El porcentaje de personas que ahorran en el sistema financiero, que ahorran formalmente, y que también lideran la región, evidencia la expectativa que tiene la población del sistema financiero. Es bastante inusual porque en otros países de la región lo que encontramos es mucho ahorro informal, mucho ahorro por fuera del sistema; es el caso contrario en Panamá”, acotó.

Gianfranco Ferrari CEO de Credicorp Desde Credicorp impulsamos este estudio con la convicción de que contar con evidencia es clave para entender los avances y desafíos que existen en materia de inclusión financiera. Los hallazgos de esta edición permiten identificar tendencias, monitorear brechas y aportar información útil para la toma de decisiones, con el objetivo de desarrollar soluciones que respondan mejor a las personas”,