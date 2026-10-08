Banesco Panamá evoluciona su marca y fortalece su propuesta de valor

Banesco Panamá presentó este 7 de octubre una nueva identidad visual como parte de un proceso de transformación que busca acompañar la evolución de sus servicios, canales digitales y propuesta para los clientes. La renovación forma parte de un cambio de marca de alcance internacional para Banesco Internacional, grupo con presencia en más de 14 países. En Panamá, la nueva imagen estará acompañada por iniciativas vinculadas con digitalización, inteligencia artificial y nuevas formas de interacción con los usuarios. Más que un cambio de logotipo, la entidad plantea esta etapa como una actualización de su identidad para reflejar las capacidades digitales que desarrolla y los cambios que atraviesa el sector financiero. “Esta renovación expresa la organización que somos hoy y la visión que tenemos sobre los próximos años”, afirmó Alfonso Prieto, presidente ejecutivo y gerente general de Banesco Panamá.

Una imagen que cambia, pero conserva elementos

Entre los principales cambios está la actualización del símbolo de Banesco, que mantiene sus tres formas tradicionales, pero ahora representadas como elipses inclinadas para expresar movimiento y evolución. La nueva identidad también incorpora una tipografía propia diseñada para adaptarse a los entornos físicos y digitales. Los colores tradicionales de la marca permanecen. Según Banesco, el verde está asociado con la innovación y el desarrollo de soluciones; el azul, con la calidad y eficiencia operativa; y el rojo, con el componente humano de la relación con sus clientes. La implementación será progresiva y alcanzará los distintos puntos de contacto de la entidad, entre ellos sucursales, cajeros automáticos, tarjetas, plataformas digitales y materiales de comunicación.

La transformación también pasa por lo digital

El cambio de imagen coincide con una etapa de desarrollo de nuevos servicios. Entre las iniciativas que Banesco destaca está Pagos 2x3, disponible mediante su banca digital, y la atención a través de WhatsApp conversacional, una herramienta que la entidad identifica como pionera en el mercado panameño. El banco también anticipó nuevas propuestas relacionadas con tarjetas, que serán comunicadas de manera progresiva. La tecnología y la inteligencia artificial forman parte de la estrategia para automatizar procesos, fortalecer los canales de atención y desarrollar nuevas soluciones. La entidad asegura que este proceso mantendrá como eje la atención centrada en las personas. “Queremos que la innovación se traduzca en soluciones útiles y que la tecnología fortalezca una relación que conserva la cercanía y el sentido humano como principios esenciales”, señaló Vivian Prieto, vicepresidenta ejecutiva de Experiencia del Cliente, Omnicanalidad y Sostenibilidad de Banesco Panamá.

“El camino siempre has sido tú”

La nueva identidad llega al mercado panameño acompañada del concepto “El camino siempre has sido tú”, una campaña que coloca a los clientes como referencia de la transformación de la entidad. Banesco indicó que el concepto acompañará el lanzamiento progresivo de nuevas funcionalidades, productos, iniciativas digitales y ofertas relacionadas con tarjetas. La estrategia busca integrar los cambios tecnológicos con la experiencia que reciben los clientes en los diferentes canales del banco.

Una presencia de casi dos décadas en Panamá