Heymar Torres, finalista de TalenPro 2026: ‘Siempre sigue tu corazón’

En la categoría Mejor Canción de TalenPro 2026, uno de los perfiles finalistas es Heymar Torres, representante del Colegio Bilingüe Eben-Ezer por la zona Este. Su profesor tutor es Carlos Barrera.

¿Qué es TalenPro?

TalenPro es el primer Festival Intercolegial de Talento con Propósito, proyecto de la Fundación Puertas Abiertas creado y diseñado por Erika Ender. Es mucho más que un Talent Show, ya que conjuga el talento con la responsabilidad social. TalenPro se convierte en una escuela de vida, donde no solo aprendes a brillar con tu talento, si no que aprendes a ponerlo al servicio del prójimo y eso es lo más bonito. Aprender a ser seres humanos integrales y funcionales.

¿Quiénes Participan?

Participan estudiantes de colegios secundarios a nivel nacional que cursen entre 11° y 12° que tengan el talento en una de las categorías y más allá de demostrar su talento, querer ser agentes de cambio...

¿Cuántas categorías son?

Son 4 categorías, las cuáles son: Mejor Audiovisual, Mejor Grupo de Baile, Mejor Canción y Mejor Interprete. Puedes en una frase decir qué es cada categoría.

¿Cómo hago para participar en TalenPro?

Mandando un vídeo de tu talento en la categoría a la que corresponde en la página web de TalenPro talenpropanama.com en la etapa de inscripciones que cada año inician en marzo. Los jóvenes participantes entran a la competencia de TALENTO en cada categoría. Luego pasan por las semifinales de las respectivas zonas y, al ser finalistas por el mérito a ese talento, pasan a la segunda etapa, que es ponerse en acción en favor de los demás.

¿Cómo los escogen?

Después de las inscripciones, un comité interno escoge hasta los 9 semifinalistas por categoría y por zona que son 3 zonas. En cada zona se realiza una semifinal donde escogen a los finalistas de cada categoría y dan como resultado las 12 puestas en escena.

¿Cuál es el propósito, labor social de este año?

El propósito social de TalenPro para el año 2026 es “Promover el Crecimiento y Desarrollo Infantil Saludable” a través del acondicionamiento de los comedores escolares, huertos, áreas recreativas y deportivas, acompañado de campañas educativas para incentivar la buena nutrición y el cuidado personal y ambiental de niños y niñas de educación primaria a nivel nacional.

¿A quiénes beneficia este año el propósito?

Beneficia a niños y niñas de educación primaria a nivel nacional. Se espera beneficiar de manera directa a más de 10,000 niños.

¿Cuál es la categoría y zona que representas?

Yo soy Heymar Torres y represento la categoría de Mejor Canción y pertenezco a la Zona Este.

¿Cómo te sientes de formar parte de la familia TalenPro?

Me siento muy alegre y honrado de poder formar parte de esta hermosa y bella familia. Me han hecho sentir de la mejor manera y siempre estaré agradecido con todos los que están formando parte de esta experiencia.

¿Cómo te ha impactado la escuela de vida TalenPro?

Me ha impactado de forma positiva. Ya que tanto los seminarios que nos dieron hasta el momento y todas las ayudas de los tíos y tías me han ayudado de diferentes maneras y eso ha influido mucho en mi día a día.

¿Fecha del evento final y detalles?

La Gran Final de TalenPro 2026 será el domingo 25 de octubre, a las 7:00pm, transmitida en cadena nacional, desde la Arena del Roberto Durán. No se pierdan esta gran noche llena de talento y propósito que estamos preparando para ustedes.

¿Cuáles son los artistas invitados y presentadores?

Contaremos con la presencia de artistas nacionales e internacionales como Luz María Doria, Ronald Day, Ilda Mason, Alexander Acha, María Antonieta Collins, entre otros. El homenaje al artista TalenPro será a Emmanuel y como artista Generation Guaynaa. Reconocimiento Faro Panamá: Patricia De León. Homenaje especial a: Manuel Alejandro. Presentadores nacionales: Marco Oses, Natalia González y Toby Wako, voz oficial de TalenPro. Presentadores internacionales: Ismael Cala y Mariela Encarnación.

Mensaje para que motiven a todos los chicos de su edad a que se atrevan a cumplir sus sueños.