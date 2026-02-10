Banesco Panamá inaugura en Colón su cuarto Parque de Amor, construido 100 % con plástico reciclado

Banesco Panamá inauguró su cuarto parque fabricado en su totalidad con plástico reciclado, ubicado en la comunidad de Santa Rita, corregimiento de Sabanitas, en la provincia de Colón. Esta nueva entrega reafirma el compromiso de la entidad bancaria con la sostenibilidad, la economía circular y la creación de espacios seguros para la niñez panameña, beneficiando de manera directa a más de 800 niños y niñas de la zona y siendo el de mayor dimensión construido a la fecha.

El acto inaugural contó con la presencia de Diana Pájaro, representante del corregimiento de Sabanitas, así como autoridades locales, líderes comunitarios, colaboradores del banco, aliados estratégicos y residentes de la comunidad.

El parque fue construido a partir de plástico reciclado recolectado gracias al aporte conjunto de clientes, colaboradores y aliados estratégicos de Banesco, con el apoyo del Centro Educativo Santa Rita Arriba, cuyos estudiantes y docentes participaron activamente en las jornadas de recolección, fortaleciendo el componente educativo y comunitario de la iniciativa.

“Cada Parque de Amor representa la convicción de que el reciclaje va más allá del cuidado del ambiente; también fortalece valores como la corresponsabilidad y la solidaridad. En Banesco consideramos que el verdadero impacto nace cuando cada aporte, por pequeño que parezca, se suma a un objetivo común.” señaló Alfonso Prieto, presidente Ejecutivo y Gerente General de Banesco Panamá.

La infraestructura del Parque de Amor Santa Rita incluye columpios, toboganes, pasamanos y mobiliario urbano, diseñados para ofrecer un espacio de recreación seguro, inclusivo y sostenible para los niños y niñas de la comunidad, así como áreas de descanso para padres y cuidadores. Todo el mobiliario fue elaborado a partir del tratamiento y transformación de residuos plásticos, evitando que estos lleguen a ríos, vertederos o al mar.

Desde el inicio del proyecto Parques de Amor Banesco, la organización ha logrado recolectar más de 150 toneladas de plástico reciclado, resultado de campañas de concienciación, actividades internas y la participación activa de comunidades, centros educativos y aliados estratégicos a nivel nacional.

“Desde Botellas de Amor, agradecidos con Banesco, nos es grato anunciar la entrega de este parque, el más grande construido hasta ahora en Panamá a partir de materiales reciclados. Más allá de la infraestructura, este parque es la huella tangible de un hábito positivo: la correcta disposición de residuos por parte de cientos de panameños que decidieron hacer las cosas bien.” mencionó Maryorie Joudry, directora de Parque de Amor Panamá.