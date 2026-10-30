Ciberseguridad y digitalización: los retos de las pymes en Panamá

La digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Panamá avanza, pero las preocupaciones por la ciberseguridad comienzan a convertirse en un obstáculo para sus planes de expansión. Así lo revela el estudio “Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook”, presentado este martes 27 de octubre por Mastercard, que examinó el nivel de adopción digital, el conocimiento sobre ciberseguridad y la preparación de las pequeñas y medianas empresas para enfrentar amenazas informáticas. La investigación se basó en una encuesta a 2,400 propietarios de pymes y altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones en 12 mercados de América Latina y el Caribe. En Panamá participaron 200 propietarios y directivos de estos negocios. Uno de los principales hallazgos es que el 100% de las pymes panameñas consultadas acepta algún tipo de pago digital. Además, el 62% genera más de la mitad de sus ventas mediante canales digitales y el 84% considera que estos métodos de pago son fundamentales para sus operaciones diarias. Según el estudio, el 43% de las pymes encuestadas en Panamá afirma que las preocupaciones sobre ciberseguridad han ralentizado o detenido la incorporación de herramientas digitales o nuevas alternativas de pago. Para Soledad Rovira, Country Manager de Mastercard para Panamá y Belice, el desafío consiste en lograr que la confianza y la preparación en materia de seguridad avancen al mismo ritmo que la adopción de tecnologías digitales. “Aceptar una modalidad de pago digital no significa haber completado la transformación digital”, explicó Rovira. Desde esa perspectiva, la ciberseguridad no debe entenderse únicamente como un mecanismo de defensa, sino también como una condición para que las empresas puedan crecer y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital. Rovira resumió este enfoque al señalar que la seguridad digital “no es una defensa sino que es claramente un catalizador de crecimiento”.

El fraude y los ciberataques ya afectan a las empresas

La preocupación por la seguridad digital no responde solamente a una percepción de riesgo. El 26% de las pymes panameñas encuestadas reportó haber experimentado algún incidente de ciberseguridad durante los últimos 12 meses. Entre las empresas que sufrieron incidentes, los casos más mencionados fueron el phishing o las estafas mediante correo electrónico, con un 50%; el fraude en pagos, con un 46%; y los ataques de malware, con un 44%. En cuanto a las amenazas que más inquietan a los empresarios, el 54% señaló el fraude en pagos, el 45% mencionó el phishing y el 44% expresó preocupación por el robo de datos. Rovira explicó que la resiliencia digital requiere una combinación de tecnología, capacitación y procedimientos que permitan prevenir, contener y atender diferentes tipos de incidentes. En ese sentido, subrayó la importancia de que los negocios no se limiten a reconocer las amenazas, sino que sepan cómo responder ante ellas y restablecer sus actividades.

El conocimiento sobre ciberseguridad no garantiza la preparación

A nivel regional, el 93% de las pymes consultadas afirmó estar familiarizado con la ciberseguridad, pero solo el 18% manifestó sentirse muy preparado para proteger su negocio. Además, una de cada cinco empresas de la región declaró no tener un plan de respuesta o recuperación ante incidentes de esta naturaleza. En Panamá, el conocimiento declarado es elevado. El 43% de las pymes encuestadas afirmó estar muy familiarizado con la ciberseguridad y el 56% dijo estar algo familiarizado. No obstante, durante la presentación de los resultados, se indicó que solo el 24% de los participantes se siente confiado en su capacidad para proteger eficazmente su negocio frente a incidentes cibernéticos. Al explicar esta brecha, Rovira destacó la necesidad de “una combinación de capacitación, de orientación práctica” para que los empresarios puedan identificar los riesgos y tomar decisiones informadas. La falta de recursos y las diferencias entre las capacidades de las pequeñas empresas y las grandes compañías también influyen en el acceso a herramientas especializadas. La ejecutiva señaló que las soluciones deben adaptarse a las necesidades y posibilidades de las pequeñas empresas, que no siempre cuentan con especialistas internos en ciberseguridad. Fortalecer estas capacidades requiere la participación de diferentes actores, incluidos los proveedores de tecnología, las entidades financieras, las instituciones públicas y las propias empresas. La preparación también debe mantenerse actualizada a medida que evolucionan las amenazas.

Mastercard al servicio de las necesidades

Como parte de las iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad digital de las pequeñas empresas, Mastercard destacó el “Mastercard Trust Center”, una plataforma gratuita de educación y recursos sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe. El espacio ofrece investigaciones, capacitaciones, evaluaciones, herramientas y orientación práctica para ayudar a las empresas a comprender mejor sus riesgos y fortalecer su ciberresiliencia, es decir, su capacidad para prevenir incidentes, responder ante ellos y recuperar sus operaciones. Rovira recomendó aprovechar estos recursos, especialmente porque muchos negocios no cuentan con especialistas internos en ciberseguridad ni con presupuestos comparables a los de las grandes compañías. Entre las soluciones mencionadas figuran My Cyber Risk, impulsada por RiskRecon, y Protección contra el Robo de Identidad (ID Theft Protection), disponibles a través de determinados emisores locales y socios de la industria. La compañía también destacó Tap on Phone, una alternativa que permite aceptar pagos sin contacto mediante un teléfono compatible, sin necesidad de un terminal de punto de venta tradicional, siempre que se utilice una solución habilitada por el proveedor correspondiente.

Panamá debe cerrar la brecha entre digitalización y seguridad

Al valorar los resultados, Rovira señaló que Panamá presenta una adopción digital avanzada, aunque todavía existen oportunidades para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta de las empresas ante los riesgos cibernéticos. “Hoy vemos empresas panameñas cada vez más digitalizadas, que utilizan los pagos digitales como una herramienta para crecer, llegar a más clientes y expandir sus operaciones. Sin embargo, para aprovechar plenamente esas oportunidades es fundamental que cuenten con la confianza y las herramientas necesarias para protegerse frente a riesgos como el fraude y los ciberataques. La ciberseguridad se ha convertido en un habilitador clave para el crecimiento sostenible de los negocios”, agregó Rovira. La seguridad de las pymes tampoco depende exclusivamente de las decisiones de cada negocio. La interconexión entre empresas, proveedores, entidades financieras y sistemas públicos hace necesaria una respuesta coordinada.