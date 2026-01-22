CliniLab Panamá y Northwell Health se alían para ofrecer segundas opiniones médicas virtuales

CliniLab Panamá ha dado un paso importante en el sector de la salud al lanzar un programa de segunda opinión médica virtual junto a Northwell Health, permitiendo que pacientes panameños accedan a diagnósticos de alta complejidad con especialistas de Estados Unidos sin salir del país. Esta colaboración facilita consultas en áreas críticas como oncología y cardiología, optimizando costos y brindando medicina de primer nivel a través de las sedes locales de CliniLab.

Durante la presentación oficial de este programa, ambas instituciones revelaron el flujo logístico que permitirá acceder eficientemente a esta colaboración histórica para Panamá.

Yafell Serulle, jefe de cirugía neuroendovascular del Hospital Lenox Hill, destacó la importancia de este acuerdo, así como también la oportunidad que se le brindará a los miles de panameños que opten por esta mencionada segunda opinión.

“Estamos muy contentos de hacer este lanzamiento oficial. Estaremos brindando servicios de segunda opinión a los pacientes panameños. Con esto estamos buscando una apertura a todos los pacientes en las subespecialidades médicas y quirúrgicas que tenemos”, señaló Serulle.

En esa misma línea, el doctor dio detalles de algunos de los servicios de segunda opinión que se estarán brindando: “Pacientes de cualquier edad, incluyendo pediatría, adultos, cualquier subespecialidad que desde acá en Panamá podrá acceder sin tener que viajar al exterior. Se hará a través de CliniLab Panamá”.

“Creo que en Panamá hay un mercado enorme. CliniLab nos ha mostrado a nosotros el avance que han hecho en todo lo que es el sector de la salud. Hay una necesidad enorme y mercado para esos pacientes que quieren tener esa segunda opinión, pero no quieren viajar. Por eso les brindamos esta posibilidad, de que ellos puedan acceder a esa segunda opinión sin salir del país”, resaltó.

Cabe destacar que Northwell Health cuenta con más de 104,000 colaboradores en 28 hospitales y 1,000 centros ambulatorios, reconocido por su excelencia en cardiología, neurología y oncología.