CliniLab Panamá y Northwell Health se alían para ofrecer segundas opiniones médicas virtuales

Se reveló el flujo logístico que permitirá acceder eficientemente a esta colaboración histórica para Panamá.
Northwell Health cuenta con más de 104,000 colaboradores en 28 hospitales reconocido por su excelencia en cardiología, neurología y oncología.
Los puntos de contacto, estarán disponibles en todas las sedes de CliniLab Panamá.
Redacción La Estrella de Panamá
  • 22/01/2026 19:05
CliniLab y Northwell Health lanzan un programa de segunda opinión virtual para acceder a especialistas de Estados Unidos desde Panamá

CliniLab Panamá ha dado un paso importante en el sector de la salud al lanzar un programa de segunda opinión médica virtual junto a Northwell Health, permitiendo que pacientes panameños accedan a diagnósticos de alta complejidad con especialistas de Estados Unidos sin salir del país. Esta colaboración facilita consultas en áreas críticas como oncología y cardiología, optimizando costos y brindando medicina de primer nivel a través de las sedes locales de CliniLab.

Durante la presentación oficial de este programa, ambas instituciones revelaron el flujo logístico que permitirá acceder eficientemente a esta colaboración histórica para Panamá.

Yafell Serulle, jefe de cirugía neuroendovascular del Hospital Lenox Hill, destacó la importancia de este acuerdo, así como también la oportunidad que se le brindará a los miles de panameños que opten por esta mencionada segunda opinión.

“Estamos muy contentos de hacer este lanzamiento oficial. Estaremos brindando servicios de segunda opinión a los pacientes panameños. Con esto estamos buscando una apertura a todos los pacientes en las subespecialidades médicas y quirúrgicas que tenemos”, señaló Serulle.

En esa misma línea, el doctor dio detalles de algunos de los servicios de segunda opinión que se estarán brindando: “Pacientes de cualquier edad, incluyendo pediatría, adultos, cualquier subespecialidad que desde acá en Panamá podrá acceder sin tener que viajar al exterior. Se hará a través de CliniLab Panamá”.

“Creo que en Panamá hay un mercado enorme. CliniLab nos ha mostrado a nosotros el avance que han hecho en todo lo que es el sector de la salud. Hay una necesidad enorme y mercado para esos pacientes que quieren tener esa segunda opinión, pero no quieren viajar. Por eso les brindamos esta posibilidad, de que ellos puedan acceder a esa segunda opinión sin salir del país”, resaltó.

Cabe destacar que Northwell Health cuenta con más de 104,000 colaboradores en 28 hospitales y 1,000 centros ambulatorios, reconocido por su excelencia en cardiología, neurología y oncología.

Principales servicios

El programa ofrece consultas virtuales de segunda opinión entre médicos, con un acceso a más de 16,000 especialistas en más de 100 especialidades incluyendo tele-radiología, coordinación personalizada con un especialista asignado, informes médicos completos con recomendaciones, revisión de casos complejos para determinar elegibilidad en tratamientos especializados, y oportunidades de educación continua para profesionales panameños.

En cuanto a los puntos de contacto, estarán disponibles en todas las sedes de CliniLab Panamá, donde personal capacitado guiará a usuarios en solicitud, coordinación y seguimiento.

Rubén Solís, director general de CliniLab Panamá, dio su punto de vista sobre esta positiva alianza con Northwell Health en la que miles de panameños se verán beneficiados a nivel de salud.

“Northwell Health es la séptima red de salud más grande de todo Estados Unidos, es una empresa que cuenta con muchísimos colaboradores. Para nosotros esta alianza es de suma importancia, ya que desde CliniLab se está generando un acceso o un puente a sitios internacionales para poder contar con la segunda opinión virtual de estos especialistas según cada caso lo requiera”.

“Estamos hablando de casos de alta complejidad que requieran una visión o experiencia de un médico que tenga mucha recurrencia en estos casos”, resaltó Solís.

El director general de la entidad explicó que las personas podrán, a través de los canales de comunicación digitales de CliniLab, agendar una cita con uno de sus médicos generales. Tras una evaluación inicial, el médico genera una solicitud a Northwell Health, quienes se encargan de confirmar la fecha de la cita con el paciente, en un lapso no mayor a 72 horas. Una vez establecida la fecha, el paciente podrá participar directamente en la consulta o designar a su médico para que lo represente. Es importante destacar que se trata de una interconsulta de médico a médico, en la cual el profesional en Panamá recibe el conocimiento y el informe del especialista estadounidense, permitiéndole procesar la información y ofrecer el tratamiento más adecuado al paciente.

Algunos de los casos de alta complejidad que se pueden tratar son los casos en las ramas de oncología, cirugías cardiotorácicas o cirugías neurológicas. “Al final estas son cirugías que requieren en muchas ocasiones, dependiendo de las connotaciones de cada caso, distintos niveles de tecnología que en muchas ocasiones se buscan”, resaltó Solís.

Importancia de esta alianza

Esta alianza democratiza el acceso a servicios médicos de primer nivel, eliminando barreras tradicionales que obligaban a pacientes a viajar al extranjero con costos elevados. Ahora podrán acceder a especialistas de renombre mundial sin salir del país.

Esta colaboración fortalecerá las capacidades del cuerpo médico nacional, proporcionando acceso a consultas especializadas, recursos educativos actualizados y discusión de casos complejos con expertos internacionales.

