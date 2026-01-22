CliniLab Panamá y Northwell Health se alían para ofrecer segundas opiniones médicas virtuales

El programa ofrece consultas virtuales de segunda opinión entre médicos, con un acceso a más de 16,000 especialistas en más de 100 especialidades incluyendo tele-radiología, coordinación personalizada con un especialista asignado, informes médicos completos con recomendaciones, revisión de casos complejos para determinar elegibilidad en tratamientos especializados, y oportunidades de educación continua para profesionales panameños.En cuanto a los puntos de contacto, estarán disponibles en todas las sedes de CliniLab Panamá, donde personal capacitado guiará a usuarios en solicitud, coordinación y seguimiento.Rubén Solís, director general de CliniLab Panamá, dio su punto de vista sobre esta positiva alianza con Northwell Health en la que miles de panameños se verán beneficiados a nivel de salud.'Northwell Health es la séptima red de salud más grande de todo Estados Unidos, es una empresa que cuenta con muchísimos colaboradores. Para nosotros esta alianza es de suma importancia, ya que desde CliniLab se está generando un acceso o un puente a sitios internacionales para poder contar con la segunda opinión virtual de estos especialistas según cada caso lo requiera'.'Estamos hablando de casos de alta complejidad que requieran una visión o experiencia de un médico que tenga mucha recurrencia en estos casos', resaltó Solís.El director general de la entidad explicó que las personas podrán, a través de los canales de comunicación digitales de CliniLab, agendar una cita con uno de sus médicos generales. Tras una evaluación inicial, el médico genera una solicitud a Northwell Health, quienes se encargan de confirmar la fecha de la cita con el paciente, en un lapso no mayor a 72 horas. Una vez establecida la fecha, el paciente podrá participar directamente en la consulta o designar a su médico para que lo represente. Es importante destacar que se trata de una interconsulta de médico a médico, en la cual el profesional en Panamá recibe el conocimiento y el informe del especialista estadounidense, permitiéndole procesar la información y ofrecer el tratamiento más adecuado al paciente.Algunos de los casos de alta complejidad que se pueden tratar son los casos en las ramas de oncología, cirugías cardiotorácicas o cirugías neurológicas. 'Al final estas son cirugías que requieren en muchas ocasiones, dependiendo de las connotaciones de cada caso, distintos niveles de tecnología que en muchas ocasiones se buscan', resaltó Solís.