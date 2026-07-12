Cobre Panamá: Activan programa de aprendices de equipo pesado

Una de las beneficiarias es Yulainy Moreno, una joven operadora de equipo pesado que trabajó durante 17 meses. Se desempeñó como operadora de camiones articulados todoterreno CAT 740 y, posteriormente, de camiones rígidos de acarreo CAT 777.'Para mí fue muy retador este rol, pero nunca me sentí intimidada por estos camiones grandes. A menudo a las mujeres nos ponen límites, pero la experiencia acá me demostró que sí podemos ser todo lo que nos propongamos. Las mujeres debemos atrevernos a asumir otros roles laborales', señaló Moreno. Y, agregó que se siente emocionada de empezar como aprendiz en otros tipos de equipo pesado. Por su parte, Braulio Cedeño, quien es residente en Penonomé, provincia de Coclé, tuvo la oportunidad de trabajar 5 años como operador de equipo pesado en la mina. Y, al igual que Yuliany, está dispuesto a aprender nuevas competencias. 'Tengo expectativas de obtener conocimiento de otros equipos, de superarme, de llevar una mejor vida a mis familiares y cumplir mis metas', mencionó.