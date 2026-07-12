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Cobre Panamá: Activan programa de aprendices de equipo pesado

La expectativa es que en tres meses los 14 aprendices culminen sus estudios.
La expectativa es que en tres meses los 14 aprendices culminen sus estudios.
Aspirantes hacen prueba de soldadura.
Aspirantes hacen prueba de soldadura.
Ala de Mecánica Industrial.
Ala de Mecánica Industrial.
Yulainy con equipo pesado en la mina.
Yulainy con equipo pesado en la mina.
Yulainy Moreno
Yulainy Moreno
Braulio trabajó varios años en la mina.
Braulio trabajó varios años en la mina.
Braulio Cedeño
Braulio Cedeño
Belkis González
Belkis González
Sergio Yui
Sergio Yui
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  • 13/07/2026 00:00
Inició esta semana con 14 personas. Para final de año se espera haber recibido y capacitado a 60.

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Este lunes 6 de julio arrancó el curso para nuevos aprendices del programa de equipo pesado del Centro de Formación de Profesionales Industriales de Cobre Panamá, en La Pintada, provincia de Coclé.

Inició con 14 personas que van a recibir capacitación en equipos mineros.

“Y la expectativa es que en tres meses culminen estos estudios y puedan adquirir nuevas oportunidades laborales en Cobre Panamá”, explicó Belkis González, vocera de Cobre Panamá.

Con este programa se espera que a final de año se hayan recibido y capacitado unas 60 personas, muchos de ellos ya con experiencia en equipo pesado, “pero ahora van a aprender a operar otros equipos de mayor dimensión, capacidad, y eso les va a dar la oportunidad de adquirir mejores oportunidades laborales”, agregó la vocera.

La mayoría de los beneficiarios de estas capacitaciones gratuitas provienen de comunidades aledañas a la mina y al poblado de La Pintada.

La visión a futuro cercano no solo es formar profesionales de equipo pesado, “sino también de mecánica, soldadura y muchos otras competencias técnicas”, concluyó González.

Testimonios

Una de las beneficiarias es Yulainy Moreno, una joven operadora de equipo pesado que trabajó durante 17 meses.

Se desempeñó como operadora de camiones articulados todoterreno CAT 740 y, posteriormente, de camiones rígidos de acarreo CAT 777.

“Para mí fue muy retador este rol, pero nunca me sentí intimidada por estos camiones grandes. A menudo a las mujeres nos ponen límites, pero la experiencia acá me demostró que sí podemos ser todo lo que nos propongamos. Las mujeres debemos atrevernos a asumir otros roles laborales”, señaló Moreno.

Y, agregó que se siente emocionada de empezar como aprendiz en otros tipos de equipo pesado.

Por su parte, Braulio Cedeño, quien es residente en Penonomé, provincia de Coclé, tuvo la oportunidad de trabajar 5 años como operador de equipo pesado en la mina.

Y, al igual que Yuliany, está dispuesto a aprender nuevas competencias. “Tengo expectativas de obtener conocimiento de otros equipos, de superarme, de llevar una mejor vida a mis familiares y cumplir mis metas”, mencionó.

Centro de formación

Este centro de capacitación abarca una extensión de superficie construida de 2,238 metros cuadrados y proporciona un amplio espacio para la formación técnica.

Fue inaugurado en septiembre de 2022. Es un moderno centro de formación de profesionales que funcionó como una entidad educativa para la preparación de técnicos especializados para el sector industrial y minero.

Anteriormente, cuando estuvo activo, el 24.4% de los estudiantes eran mujeres. En total habían 48 mujeres y 115 hombres, con un total de 163 estudiantes.

Y las carreras que ofrecía eran: soldadura especializada, mecánica diésel, electricidad, mecánica Industrial e instrumentación.

Actualmente, Sergio Yui es el coordinador del Centro de Formación de La Pintada. Explicó que todas las formaciones incluyen práctica y teoría.

“Son de alta calidad y gratuitas. Afuera, un programa similar costaría miles de dólares, pero acá lo ofrecemos a los jóvenes de comunidades cercanas con la idea de impactar su perfil profesional, abrirles nuevas oportunidades dentro o fuera de la mina, y cambiar no solo sus vidas, sino las de sus familiares”, concluyó Yui.

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