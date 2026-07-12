Cobre Panamá: Activan programa de aprendices de equipo pesado

Este lunes 6 de julio arrancó el curso para nuevos aprendices del programa de equipo pesado del Centro de Formación de Profesionales Industriales de Cobre Panamá, en La Pintada, provincia de Coclé.

Inició con 14 personas que van a recibir capacitación en equipos mineros.

“Y la expectativa es que en tres meses culminen estos estudios y puedan adquirir nuevas oportunidades laborales en Cobre Panamá”, explicó Belkis González, vocera de Cobre Panamá.

Con este programa se espera que a final de año se hayan recibido y capacitado unas 60 personas, muchos de ellos ya con experiencia en equipo pesado, “pero ahora van a aprender a operar otros equipos de mayor dimensión, capacidad, y eso les va a dar la oportunidad de adquirir mejores oportunidades laborales”, agregó la vocera.

La mayoría de los beneficiarios de estas capacitaciones gratuitas provienen de comunidades aledañas a la mina y al poblado de La Pintada.

La visión a futuro cercano no solo es formar profesionales de equipo pesado, “sino también de mecánica, soldadura y muchos otras competencias técnicas”, concluyó González.