Cobre Panamá y FEDHUPA ponen en marcha programa que impactará a 50,000 estudiantes

La educación ambiental llegará a miles de estudiantes panameños a través de Guardianes Verdes, un programa desarrollado por Cobre Panamá y la Fundación para la Educación y Desarrollo Humano de Panamá (FEDHUPA), que beneficiará a cerca de 50,000 estudiantes de más de 250 centros educativos a nivel nacional, especialmente en las provincias de Colón y Coclé.La iniciativa busca despertar el interés de niños y jóvenes por la protección de los recursos naturales mediante actividades educativas, experiencias prácticas y acciones comunitarias que promuevan una participación activa en el cuidado del ambiente.Como parte del programa, los estudiantes recibirán materiales educativos y plantones que servirán como herramienta de aprendizaje dentro y fuera del aula. Además, tendrán la oportunidad de participar en jornadas de reforestación junto a sus comunidades, reforzando los conocimientos adquiridos y contribuyendo directamente a la recuperación de espacios naturales.El alcance de Guardianes Verdes también incluirá procesos de formación para docentes y padres de familia, con el objetivo de multiplicar el impacto de la iniciativa y fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental en los entornos escolares y comunitarios.<i>'Hoy podemos decir con orgullo que estamos listos para asumir el reto de formar verdaderos Guardianes Verdes. Queremos agradecer a Cobre Panamá por creer en esta iniciativa y acompañarnos durante casi seis meses de trabajo conjunto, planificación y colaboración. Estamos convencidos de que este esfuerzo se traducirá en resultados positivos para miles de estudiantes y comunidades del país',</i> expresó Josué Trotman, gestor social de FEDHUPA.Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, destacó que el programa representa una apuesta por la formación de ciudadanos más conscientes y comprometidos con su entorno. <i>'La educación ambiental tiene el poder de transformar realidades y generar cambios duraderos. Con Guardianes Verdes buscamos brindar herramientas que permitan a las nuevas generaciones convertirse en protagonistas de la conservación y el desarrollo sostenible', señaló.</i>La implementación contará con el respaldo técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), así como con el apoyo de organizaciones comunitarias, voluntarios y diversos aliados que contribuirán al desarrollo de las actividades previstas.Durante su ejecución entre 2026 y 2027, el programa proyecta la siembra de 50,000 plantones y la participación de miles de estudiantes en experiencias que buscan fortalecer la conciencia ambiental, el compromiso ciudadano y el cuidado de los recursos naturales como parte del bienestar de las comunidades y del país.