Cobre Panamá y FEDHUPA ponen en marcha programa que impactará a 50,000 estudiantes

La educación ambiental llegará a miles de estudiantes panameños a través de Guardianes Verdes, un programa desarrollado por Cobre Panamá y la Fundación para la Educación y Desarrollo Humano de Panamá (FEDHUPA), que beneficiará a cerca de 50,000 estudiantes de más de 250 centros educativos a nivel nacional, especialmente en las provincias de Colón y Coclé.

La iniciativa busca despertar el interés de niños y jóvenes por la protección de los recursos naturales mediante actividades educativas, experiencias prácticas y acciones comunitarias que promuevan una participación activa en el cuidado del ambiente.

Como parte del programa, los estudiantes recibirán materiales educativos y plantones que servirán como herramienta de aprendizaje dentro y fuera del aula. Además, tendrán la oportunidad de participar en jornadas de reforestación junto a sus comunidades, reforzando los conocimientos adquiridos y contribuyendo directamente a la recuperación de espacios naturales.

El alcance de Guardianes Verdes también incluirá procesos de formación para docentes y padres de familia, con el objetivo de multiplicar el impacto de la iniciativa y fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental en los entornos escolares y comunitarios.

“Hoy podemos decir con orgullo que estamos listos para asumir el reto de formar verdaderos Guardianes Verdes. Queremos agradecer a Cobre Panamá por creer en esta iniciativa y acompañarnos durante casi seis meses de trabajo conjunto, planificación y colaboración. Estamos convencidos de que este esfuerzo se traducirá en resultados positivos para miles de estudiantes y comunidades del país”, expresó Josué Trotman, gestor social de FEDHUPA.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, destacó que el programa representa una apuesta por la formación de ciudadanos más conscientes y comprometidos con su entorno. “La educación ambiental tiene el poder de transformar realidades y generar cambios duraderos. Con Guardianes Verdes buscamos brindar herramientas que permitan a las nuevas generaciones convertirse en protagonistas de la conservación y el desarrollo sostenible”, señaló.

La implementación contará con el respaldo técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), así como con el apoyo de organizaciones comunitarias, voluntarios y diversos aliados que contribuirán al desarrollo de las actividades previstas.

Durante su ejecución entre 2026 y 2027, el programa proyecta la siembra de 50,000 plantones y la participación de miles de estudiantes en experiencias que buscan fortalecer la conciencia ambiental, el compromiso ciudadano y el cuidado de los recursos naturales como parte del bienestar de las comunidades y del país.