Investigación periodística revela cómo operan campañas de desinformación en Panamá

Una investigación periodística reveló cómo operan las campañas de desinformación contra ambientalistas, abogados y críticos en Panamá.

A través de perfiles falsos en redes sociales, páginas que se hacen pasar por medios de comunicación legítimos y voceros con vínculos laborales o económicos a empresas relacionadas, se atacó a individuos y se intentó desmeritar información real.

La investigación fue realizada como parte de Taladores Digitales, una alianza del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Concolón y La Prensa que identificó más de 100 cuentas falsas.

Uno de los detonantes fue una publicación de La Estrella de Panamá titulada “Rechazo a la minería en Panamá sube al 74% en abril de 2026”, citando los resultados de la encuesta Vea Panamá realizada por La Decana junto a Prodigious Consulting. La respuesta fue una serie de anuncios en redes sociales contrarrestando con los resultados de otra encuesta, esta presentada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que no fue difundida por los principales medios de comunicación porque no se podía garantizar la confiabilidad de los resultados.