Investigación periodística revela cómo operan campañas de desinformación en Panamá

Una investigación periodística reveló cómo operan las campañas de desinformación contra ambientalistas, abogados y críticos en Panamá.A través de perfiles falsos en redes sociales, páginas que se hacen pasar por medios de comunicación legítimos y voceros con vínculos laborales o económicos a empresas relacionadas, se atacó a individuos y se intentó desmeritar información real.La investigación fue realizada como parte de <b>Taladores Digitales,</b> una alianza del <b>Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Concolón y La Prensa</b> que identificó más de 100 cuentas falsas.Uno de los detonantes fue una publicación de <b>La Estrella de Panamá </b>titulada '<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/rechazo-a-la-mineria-en-panama-sube-al-74-en-abril-de-2026-DN21795327" target="_blank">Rechazo a la minería en Panamá sube al 74% en abril de 2026</a>', citando los resultados de la encuesta <a href="/tag/-/meta/vea-panama">Vea Panamá </a>realizada por <b>La Decana </b>junto a <b>Prodigious Consulting</b>. La respuesta fue una serie de anuncios en redes sociales contrarrestando con los resultados de otra encuesta, esta presentada por el <a href="/tag/-/meta/conep-consejo-nacional-de-la-empresa-privada">Consejo Nacional de la Empresa Privada</a>, que no fue difundida por los principales medios de comunicación porque no se podía garantizar la confiabilidad de los resultados.