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Rechazo a la minería en Panamá sube al 74% en abril de 2026

Un análisis sobre la percepción minera revela que el 79,4% de la población se siente “poco” o “algo” informada sobre el tema.
Un análisis sobre la percepción minera revela que el 79,4% de la población se siente “poco” o “algo” informada sobre el tema. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 23/04/2026 00:00
El rechazo a la reapertura minera en Panamá escaló del 64,9% al 74% entre enero y abril de 2026. Según los últimos datos, la brecha entre quienes se oponen y quienes apoyan la actividad se amplió a casi 50 puntos porcentuales en solo cuatro meses

La percepción sobre la minería en Panamá registra un cambio marcado entre enero y abril de 2026, con variaciones en los niveles de apoyo, rechazo y conocimiento ciudadano sobre el tema. Los resultados muestran movimientos en la opinión pública en torno a la reapertura minera, así como diferencias en el nivel de información y en las preferencias sobre el uso de los recursos que generaría esta actividad.

Rechazo a la minería en Panamá sube al 74% en abril de 2026
Rechazo a la minería en Panamá sube al 74% en abril de 2026

Entre enero y abril de 2026, el rechazo a la reapertura minera aumenta de 64,9% a 74,0%, lo que representa un incremento de 9,1 puntos porcentuales en el periodo analizado. En el mismo intervalo, el apoyo a la actividad minera disminuye de 29,9% a 24,4%, registrando una caída de 5,5 puntos porcentuales. La diferencia entre rechazo y apoyo se amplía de 35,0 puntos en enero a 49,6 puntos en abril.

En la distribución de respuestas, el rechazo se mantiene como la posición mayoritaria en ambas mediciones, mientras que el apoyo se ubica en segundo lugar. Los valores registrados muestran un desplazamiento de respuestas hacia la opción de rechazo en el periodo comparado.

Rechazo a la minería en Panamá sube al 74% en abril de 2026

En cuanto al nivel de información sobre minería, el 9,5% de los encuestados se considera muy informado. El 45,6% se declara algo informado y el 33,8% poco informado. La suma de los niveles algo informado y poco informado alcanza 79,4% del total. El nivel muy informado se mantiene como el segmento más bajo dentro de la medición.

Respecto al destino de las regalías mineras, el 28,5% de los encuestados indica que los recursos deben invertirse en educación. El 17,0% señala transferencias directas a los ciudadanos y el 13,7% menciona las pensiones como prioridad. Estas tres opciones concentran los mayores porcentajes dentro de la distribución de respuestas.

Otros posibles destinos de las regalías aparecen con porcentajes inferiores, sin superar los valores registrados por educación, transferencias directas o pensiones. La distribución de preferencias se concentra en estas tres principales categorías dentro del conjunto de respuestas obtenidas.

La encuesta Vea Panamá: La verdad en cifras, de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y sus principales preocupaciones.

Se trata de un estudio cuantitativo basado en 1.506 entrevistas presenciales realizadas en ocho provincias del país —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—. El trabajo de campo abarcó más de 32 distritos y 72 corregimientos, con selección aleatoria dentro de los hogares. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de 2,5%. La recolección de datos se realizó del 12 al 16 de abril de 2026.

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