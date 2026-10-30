Código Procesal Civil registra más de 30 mil expedientes en su primer año

La Reforma Procesal Civil concluyó el 97% de los expedientes ingresados durante octubre de 2025 en primera instancia. Los resultados fueron presentados el pasado jueves 29 de octubre por el Órgano Judicial, durante la rendición de cuentas del primer año de implementación del Código Procesal Civil

Al presentar los resultados del primer año de implementación, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Primera Sala de lo Civil, el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, defendió los avances y destacó la importancia de mantener la inversión en el sistema judicial.

“La justicia necesita que se invierta en ella. Es un servicio público cardinal para el país”, afirmó durante su intervención, al hacer un llamado a fortalecer el presupuesto del Órgano Judicial.

Desde octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, ingresaron 30,409 expedientes al nuevo sistema. De estos, el 49% corresponde a procesos ejecutivos, el 17% a procesos ordinarios, el 13% a ejecutivos y el 11% a sumarios, mientras que el 10% restante corresponde a otros tipos de procesos, según los datos presentados durante la actividad.

Arrocha Osorio explicó que, antes de la implementación del nuevo código, los procesos podían extenderse durante años. Según los datos expuestos, la primera instancia demoraba alrededor de tres años y la apelación otros cuatro, lo que podía llevar a que un proceso alcanzara entre siete y ocho años, sin contar la casación.

Con el nuevo sistema, los procesos que ya recibieron respuesta presentan tiempos promedio inferiores a seis meses. Los sumarios tardaron 174 días; los ordinarios, 142 días; las sucesiones de Estado, 131 días; las sucesiones intestadas, 122 días; y los procesos ejecutivos, 116 días, de acuerdo con las cifras divulgadas durante la rendición de cuentas.

“Por lo cual, el Código y su promesa están cumpliendo”, afirmó Arrocha Osorio al referirse al 97% de los expedientes que ingresaron en octubre de 2025 y que ya habían recibido una respuesta en primera instancia. El 3% restante continúa en trámite, con situaciones que, según explicó, tienen justificación dentro del proceso.

Otro de los resultados presentados fue el avance en la liquidación de las causas que permanecían en trámite bajo el antiguo Código Judicial. Al inicio de la implementación se heredaron 48 mil expedientes, y en aproximadamente un año se ha liquidado el 50%.

En los juzgados circuitales se comenzó con 24,422 expedientes, de los cuales quedaban 12,480 pendientes, mientras que los juzgados municipales iniciaron con 23,812 causas y mantenían 11,271 por resolver. El avance de liquidación alcanzó el 48.9% en los circuitales y el 52.7% en los municipales.

Arrocha Osorio indicó que, de mantenerse el ritmo de trabajo, la liquidación podría completarse en un plazo máximo de un año adicional, aunque aclaró que se trata de una proyección y no de una meta definitiva.

En cuanto a las medidas cautelares, el magistrado destacó que el 91% de las solicitudes presentadas fueron otorgadas, pese a que el nuevo código establece requisitos que deben ser evaluados por los jueces antes de concederlas. Según explicó, estos criterios buscan evitar que las medidas cautelares se conviertan en el principal incentivo para acudir a los tribunales, en lugar de concentrarse en la resolución del conflicto.

También se informó que 145 procesos fueron derivados a métodos alternos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación. De acuerdo con Arrocha Osorio, el 72% de estos casos logró resolverse mediante estas vías, en un promedio de 15 días.

El magistrado sostuvo que el nuevo modelo busca fomentar la capacidad de las personas para resolver sus diferencias fuera de los tribunales y reservar la intervención judicial para aquellos casos en que sea necesaria.

Por su parte, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, señaló que la reforma representa un esfuerzo institucional para mejorar la eficacia del sistema y acercar la administración de justicia a la ciudadanía.

“Esta Reforma Procesal Civil se trata de eso, de optimizar los procesos, de acercarnos a la ciudadanía, de que obtengan una respuesta más pronta en el menor tiempo posible y eso, señores, se llama una justicia centrada en el ser humano”, manifestó.

Chen Stanziola destacó que la transformación no se limita a los cambios legislativos, sino que también requiere ajustes culturales, tecnológicos, estructurales y de infraestructura. Asimismo, indicó que la implementación debe continuar evaluándose para identificar los aspectos que necesitan mejoras.

“Cada vez que existe una reforma es una oportunidad de mejora, es una apuesta por la mejora del sistema, pero también por la mejora en la calidad del servicio esencial de justicia que realizamos”, expresó.

La magistrada también anunció que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado un proceso de transformación de la jurisdicción contencioso-administrativa, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia y garantizar la tutela judicial efectiva.

La rendición de cuentas se desarrolló en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, en Ancón, con la participación de organizaciones, instituciones académicas y autoridades nacionales.