Convocatoria: Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad: Treetop Properties Inc

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva celebrada el 5 de octubre de 2026, la sociedad TREETOP PROPERTIES INC., convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 13 de noviembre de 2026

Hora: 4:00pm

Lugar: de forma virtual.

Se enviará el enlace para el acceso a la reunión Extraordinaria, al Representante Legal del accionista o a quien apodere por escrito para participar en la reunión, a más tardar el día seis (6) de noviembre de 2026.

Orden del Día:

1. Verificación de quórum

2. Lectura y aprobación del Orden del Día

3. Informe del presidente de la Sociedad

4. Elección de nueva Junta Directiva por renuncia

5. Lo que propongan los accionistas

De acuerdo con la cláusula CUARTA del Pacto Social de la sociedad, tendrán derecho de participación y voto en la reunión, exclusivamente los tenedores de las acciones de la sociedad, para lo cual presentarán en dicha reunión el certificado o certificados de acciones correspondientes u otra prueba de su derecho en la forma que determine la Junta Directiva.

Agradecemos a los señores Accionistas escribir al correo ttpproperties@yahoo.com, para coordinar la entrega de los accesos virtuales a la Asamblea Extraordinaria.

Atentamente,

MARITZELA URRIOLA

Presidente de la Junta Directiva