Grupo Tzanetatos celebra sus 60 años de trayectoria impulsando la evolución de Helmet con el lanzamiento de su nueva categoría de productos

Como parte de esta primera etapa, Helmet incorpora a su portafolio una línea de untables conformada por mayonesa, sándwich spread, mostaza, mostaza miel y salsa barbacoa, desarrollados para responder a las preferencias del consumidor panameño con una propuesta que combina calidad, sabor y accesibilidad. Esta categoría continuará evolucionando con la incorporación de nuevos productos, ampliando progresivamente la oferta de la marca para seguir acompañando los momentos de consumo de las familias panameñas.La nueva línea ya se encuentra disponible en algunas cadenas de supermercados del país y continuará ampliando progresivamente su distribución para llegar a más puntos de venta a nivel nacional. Este proceso será desarrollado por los equipos de Distribuidora Tzanetatos, quienes impulsarán la presencia de los productos en supermercados y abarroterías de todo el país.Detrás de esta evolución se encuentra el compromiso y talento de más de 1,300 colaboradores que integran <b>Grupo Tzanetatos</b>, quienes impulsan diariamente la innovación, la producción nacional y el fortalecimiento de marcas elaboradas en Panamá.Elaborados 100 % en Panamá por talento panameño en nuestra fábrica Lavery Panamá, esta nueva línea de productos refleja la capacidad de la industria alimentaria nacional para desarrollar productos competitivos que combinan calidad, sabor y accesibilidad, aportando al fortalecimiento de la producción local.Con esta nueva categoría, Helmet amplía su presencia en el mercado y reafirma la visión de Grupo Tzanetatos de seguir construyendo marcas sólidas, innovadoras y cercanas al consumidor. Esta expansión refleja una estrategia de crecimiento sostenido que, tras 60 años de trayectoria, continúa apostando por la innovación, el desarrollo de la industria nacional y la generación de valor para los hogares panameños.