Grupo Tzanetatos celebra sus 60 años de trayectoria impulsando la evolución de Helmet con el lanzamiento de su nueva categoría de productos

La innovación ha sido uno de los pilares que ha impulsado la evolución de Grupo Tzanetatos durante seis décadas. Hoy, esa visión se refleja en un nuevo hito para Helmet, que amplía su portafolio con el lanzamiento de una línea de productos elaborados en Panamá, reafirmando el compromiso de la organización de desarrollar marcas con altos estándares de calidad, precios competitivos y una propuesta de valor cercana a las familias panameñas. Elaborada con ingredientes cuidadosamente seleccionados y un perfil de sabor diseñado para responder a las preferencias del paladar panameño, esta nueva línea busca convertirse en una opción para el consumo cotidiano de quienes priorizan calidad, sabor y accesibilidad.

Desarrollada por Lavery Panamá, empresa de Grupo Tzanetatos, esta propuesta representa la evolución de una marca que ha acompañado por generaciones a los hogares panameños a través de sus aceites y margarinas. Con este lanzamiento, Helmet incursiona en una nueva categoría de consumo y fortalece un portafolio de marcas desarrolladas por el Grupo que hoy gozan de la confianza de los consumidores y son líderes del mercado, entre ellas Queso Cremoso y Mantequilla Blue River.

Más que la incorporación de una nueva categoría, esta expansión responde a una estrategia orientada a generar valor a través de la innovación, fortalecer la producción nacional y consolidar marcas capaces de competir con una propuesta diferenciada de calidad, sabor y accesibilidad.