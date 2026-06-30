Helmet amplía su portafolio con una nueva línea de untables elaborados 100% en Panamá

La marca panameña Helmet, de Distribuidora Tzanetatos, inició una nueva etapa con el lanzamiento de su línea de untables, una apuesta con la que busca consolidar su presencia en los hogares panameños e ingresar a una de las categorías con mayor crecimiento dentro de la industria alimentaria del país.

Desarrollados por Lavery Panamá, empresa perteneciente al Grupo Tzanetatos, los nuevos productos representan una evolución para una marca con décadas de trayectoria en categorías como aceites y margarinas, ahora con una propuesta enfocada en ofrecer productos elaborados en Panamá bajo altos estándares de calidad.

El primer producto de esta nueva línea es la mayonesa Helmet, disponible inicialmente en presentación de 180 gramos y que próximamente incorporará envases de 350 gramos y un galón, con el objetivo de atender tanto el consumo familiar como el institucional.

Durante el lanzamiento, el gerente de Mercadeo de H. Tzanetatos, Marco Ayarza Squires, explicó que el ingreso a esta categoría responde a una estrategia de crecimiento cuidadosamente planificada.

“Para nosotros no solamente significa crear una nueva marca dentro del portafolio, sino entrar a una categoría sumamente competitiva donde identificamos una oportunidad ganadora. Queremos que todos los panameños tengan la oportunidad de darse lo que llamamos ‘el lujo de todos los días’”, afirmó.

Calidad, sabor y precio como propuesta

Ayarza señaló que el desarrollo de la nueva línea tomó varios años de investigación y pruebas hasta alcanzar el producto que la empresa buscaba ofrecer al mercado.

Según explicó, la propuesta de Helmet se sustenta sobre tres pilares principales: calidad, sabor y precio.

“Nos enfocamos en desarrollar productos con materias primas de los más altos estándares, trabajando junto a nuestra empresa hermana, Grupo Lavery, que cuenta con procesos de calidad igualmente exigentes. Logramos un producto que combina alta calidad con un precio que permite que cualquier panameño pueda disfrutar esa experiencia en su mesa”, indicó.

El ejecutivo añadió que la intención de la compañía es ofrecer una alternativa competitiva dentro de una categoría ampliamente consolidada en el mercado panameño.

Una apuesta por la producción nacional

“Para nosotros se nos hincha el corazón poder desarrollar una línea de productos 100 % panameños. Este proyecto significó un esfuerzo humano importante y trabajar durante mucho tiempo hasta alcanzar el nivel de excelencia que queríamos ofrecer”, manifestó.

El directivo resaltó que la fabricación local permite mantener el control de la calidad durante todo el proceso productivo y, al mismo tiempo, genera valor para la economía nacional.

“Detrás de cada envase hay talento panameño. Eso nos llena de orgullo porque estamos poniendo sobre la mesa de los consumidores un producto con ADN panameño”, expresó.

Una fuerza laboral comprometida

El aprovechamiento de la capacidad productiva de Lavery Panamá, empresa de Grupo Tzanetatos. De acuerdo con Ayarza, la fuerza laboral de la fábrica supera los 190 colaboradores, quienes participan en la fabricación contínua de los productos de las diferentes marcas del grupo.

“Hoy tenemos más de 190 colaboradores trabajando las 24 horas del día para desarrollar todos nuestros productos de marca propia”, aseguró.

El ejecutivo recalcó el compromiso que mantiene Grupo Tzanetatos con el desarrollo industrial del país.

El inicio de una nueva etapa para Helmet

Aunque la mayonesa marca el debut de Helmet dentro del segmento de untables, la empresa adelantó que este lanzamiento forma parte de una estrategia de crecimiento mucho más amplia.

“Después de muchos años entramos nuevamente en un proceso fuerte de innovación. Este es apenas el primer paso de un largo camino para seguir conquistando espacio en la cocina de los panameños”, comentó Ayarza.

Actualmente, la nueva línea ya comenzó a distribuirse en distintas cadenas de supermercados del país y continuará ampliando gradualmente su cobertura para llegar a más puntos de venta a nivel nacional.

Con esta expansión, la marca busca fortalecer su posicionamiento dentro de la industria alimentaria panameña mediante productos accesibles, elaborados localmente y respaldados por la experiencia del Grupo Tzanetatos.

Al cierre de la actividad, Ayarza invitó a los consumidores a conocer la nueva propuesta de la marca.

“Queremos que los panameños se den ese lujito, el lujo de todos los días. Prueben nuestros untables y aderezos, dennos la oportunidad. Estamos convencidos de que cuando los prueben nos van a echar el cuento”, concluyó.