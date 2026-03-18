IFX advierte que el futuro del comercio digital depende de la seguridad de los datos y la inteligencia artificial

Este crecimiento implica una consecuencia directa: mientras más procesos migran al entorno digital, mayor es el costo de cualquier interrupción. La continuidad operativa —es decir, la capacidad de mantener servicios funcionando o restablecerlos rápidamente— se convierte en un factor clave para las organizaciones.Valencia enfatizó que el principal desafío actual es la protección de la información. 'Los datos son sumamente críticos para cualquier empresa. No solo hay que protegerlos, sino garantizar que, si ocurre un incidente, puedan recuperarse de forma rápida y eficiente', afirmó.Los riesgos no son teóricos. El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) reportó 5.163 denuncias por estafa en Panamá durante 2023, un aumento que se vincula al uso de nuevas tecnologías y al auge del comercio digital.A nivel global, el panorama es similar. El informe Verizon DBIR 2025 indica que el 'factor humano' está presente en cerca del 60% de las brechas de seguridad, mientras que el 'ransomware' continúa siendo una de las amenazas más recurrentes. En paralelo, un estudio de Veeam revela que el 69% de las organizaciones encuestadas ha sufrido impactos, a pesar de contar con mejoras en sus estrategias de protección.