IFX e ICONTEC presentan modelo para que empresas panameñas fortalezcan y acrediten su gestión en ciberseguridad

Uno de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones es entender con precisión cuáles son los riesgos que realmente pueden afectar su operación y cuáles requieren atención inmediata.A través de este modelo, las empresas obtienen una visión detallada de los activos tecnológicos que tienen expuestos tanto interna como externamente, así como una evaluación de la efectividad de los controles de seguridad implementados. Esta información permite establecer prioridades, optimizar recursos y enfocar los esfuerzos en aquellos aspectos que representan un mayor riesgo para el negocio.El proceso también profundiza en las vulnerabilidades que podrían convertirse en incidentes de seguridad, analiza los niveles de exposición existentes y valida hallazgos mediante pruebas controladas. Como resultado, las organizaciones pueden identificar con mayor claridad qué acciones deben ejecutar primero, medir la efectividad de las mejoras implementadas y realizar seguimiento continuo a su evolución.'Hoy las compañías necesitan tener más claridad sobre qué tan expuestas están, qué deben corregir y cómo sustentar ante clientes, aliados y otras partes interesadas que ya están trabajando en ese frente. Esta iniciativa busca darles una base más clara para tomar decisiones y respaldar con evidencia sus avances', señaló Leonardo Fuquén, Director Comercial e Internacional de ICONTEC.