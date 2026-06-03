IFX e ICONTEC presentan modelo para que empresas panameñas fortalezcan y acrediten su gestión en ciberseguridad

En un entorno donde los riesgos digitales se han convertido en uno de los principales desafíos para la continuidad de las organizaciones, IFX e ICONTEC presentaron en Panamá Seguridad Digital Visión 360°, una iniciativa que busca ayudar a las empresas a comprender su nivel real de exposición frente a amenazas cibernéticas, fortalecer sus capacidades de protección y demostrar de manera verificable los avances realizados en materia de seguridad digital. La propuesta surge de una necesidad creciente en el mercado: que las organizaciones puedan pasar de las buenas intenciones y los diagnósticos aislados a una gestión estructurada, medible y respaldada por evidencia. A través de una combinación de evaluación técnica especializada y verificación basada en estándares, las empresas podrán identificar vulnerabilidades, priorizar acciones de mejora y obtener reconocimiento sobre el trabajo realizado para proteger su información, procesos y activos críticos. “Durante mucho tiempo la conversación sobre seguridad digital se quedó en intenciones, diagnósticos internos o mensajes generales. Lo que buscamos con esta alianza es que las empresas tengan una ruta clara para entender dónde están paradas, qué deben corregir y cómo demostrarle a su entorno que sí están avanzando en un tema que hoy impacta directamente la continuidad del negocio”, afirmó Martín Henao, Country Manager de IFX en Panamá. La iniciativa combina la experiencia de IFX en servicios tecnológicos, infraestructura digital, ciberseguridad y gestión de riesgos, con el conocimiento y trayectoria de ICONTEC en evaluación de conformidad, certificación y generación de confianza para las organizaciones. Más allá de una revisión técnica, Seguridad Digital Visión 360° busca entregar a las empresas una visión integral de su postura de seguridad. Esto incluye la identificación de activos expuestos, el análisis de vulnerabilidades críticas, la evaluación de controles existentes y la definición de planes de acción orientados a reducir riesgos y fortalecer la resiliencia digital.

Una visión más clara para tomar decisiones

Uno de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones es entender con precisión cuáles son los riesgos que realmente pueden afectar su operación y cuáles requieren atención inmediata. A través de este modelo, las empresas obtienen una visión detallada de los activos tecnológicos que tienen expuestos tanto interna como externamente, así como una evaluación de la efectividad de los controles de seguridad implementados. Esta información permite establecer prioridades, optimizar recursos y enfocar los esfuerzos en aquellos aspectos que representan un mayor riesgo para el negocio. El proceso también profundiza en las vulnerabilidades que podrían convertirse en incidentes de seguridad, analiza los niveles de exposición existentes y valida hallazgos mediante pruebas controladas. Como resultado, las organizaciones pueden identificar con mayor claridad qué acciones deben ejecutar primero, medir la efectividad de las mejoras implementadas y realizar seguimiento continuo a su evolución. “Hoy las compañías necesitan tener más claridad sobre qué tan expuestas están, qué deben corregir y cómo sustentar ante clientes, aliados y otras partes interesadas que ya están trabajando en ese frente. Esta iniciativa busca darles una base más clara para tomar decisiones y respaldar con evidencia sus avances”, señaló Leonardo Fuquén, Director Comercial e Internacional de ICONTEC.

Confianza digital como ventaja competitiva

Uno de los elementos diferenciadores de Seguridad Digital Visión 360° es que permite a las organizaciones demostrar de forma tangible su compromiso con la protección de la información y la gestión de riesgos digitales. Como parte del modelo, las empresas podrán acceder a dos sellos de confianza: Control Confianza Digital y Defensa Digital, reconocimientos que evidencian el nivel de madurez alcanzado y el cumplimiento de criterios definidos dentro del proceso de evaluación. Estos sellos se convierten en una herramienta de diferenciación frente a clientes, proveedores, inversionistas y aliados estratégicos, quienes cada vez exigen mayores garantías sobre la capacidad de las organizaciones para proteger información sensible y asegurar la continuidad de sus operaciones. En un contexto donde la confianza es un factor determinante para el crecimiento empresarial, contar con mecanismos que permitan demostrar avances concretos en ciberseguridad representa una ventaja competitiva significativa.

Un desafío empresarial, no solo tecnológico