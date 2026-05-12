IFX implementa infraestructura de inteligencia artificial privada en sus Data Centers de América Latina

IFX ha puesto en operación una infraestructura especializada para ejecutar inteligencia artificial en modalidad privada dentro de sus propios Data Centers en América Latina. La solución, denominada Private AI, utiliza unidades de procesamiento gráfico (GPU) dedicadas que permiten correr modelos de lenguaje y otras cargas de IA sin que la información de las organizaciones sea procesada en entornos de nube pública compartida.

Qué es y cómo funciona

La inteligencia artificial generativa requiere dos fases: el entrenamiento de modelos —que ocurre previamente— y la inferencia, que es el momento en que el modelo recibe datos nuevos, los analiza y entrega resultados. Es en esta segunda fase donde entra en operación Private AI: la inferencia ocurre dentro del perímetro controlado del cliente, sobre hardware dedicado alojado en los Data Centers de IFX, sin almacenar ni transmitir los datos procesados a infraestructura de terceros.

El componente central que hace esto posible es la GPU (unidad de procesamiento gráfico), un chip especializado capaz de ejecutar miles de cálculos matemáticos en paralelo —condición indispensable para que los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) funcionen de forma eficiente. Durante años, la IA a escala empresarial estuvo limitada precisamente por la disponibilidad de este tipo de procesamiento; los avances recientes en chips especializados son los que han hecho viable su despliegue en entornos privados.

Configuraciones disponibles

La infraestructura se ofrece en dos configuraciones según el nivel de exigencia computacional:

Adoption (GPU A16, L4, L40S): orientada a organizaciones que inician su incorporación de IA con casos de uso específicos y controlados.

High Performance (GPU H100): para entornos que requieren ejecutar múltiples modelos o cargas simultáneas a gran escala.

Aplicaciones desplegadas sobre la infraestructura

Sobre esta base de cómputo, IFX ha desarrollado tres aplicaciones dirigidas a procesos empresariales concretos:

Voice Intelligence: procesamiento de audio para convertirlo en texto estructurado e información utilizable en operaciones y análisis.

Corporate Assistant: sistema que permite a las organizaciones consultar su propia información interna —documentos, bases de conocimiento, políticas— a través de interfaces conversacionales, sin exponer ese contenido a modelos externos.

Predictive Operations: módulo orientado a la detección anticipada de fallas o anomalías en procesos operativos, a partir del análisis continuo de datos del negocio.

Integración con nubes públicas

La oferta también contempla servicios de IA sobre las principales plataformas de nube: Amazon Web Services (instancias EC2 G y P, Amazon Transcribe, Textract), Microsoft Azure (series NC/ND/NV, Azure Speech, Document Intelligence), Google Cloud (series A2/G, Speech-to-Text, Document AI) y Oracle OCI (instancias GPU, OCI Speech, OCI Language). Esto permite a las organizaciones combinar infraestructura privada con capacidades nativas de cada proveedor según su arquitectura existente.

Contexto del mercado

La adopción de IA en entornos empresariales ha estado condicionada, en muchos sectores, por restricciones regulatorias y políticas internas de seguridad que impiden procesar información sensible en nubes públicas. Industrias como servicios financieros, salud, gobierno y telecomunicaciones han sido particularmente cautelosas al respecto. El despliegue de infraestructura de inferencia privada responde directamente a esa restricción, al separar el modelo de los datos del proveedor de nube pública.

Sobre IFX

IFX es un proveedor de servicios administrados e infraestructura tecnológica con presencia en América Latina, con Data Centers propios y oferta de soluciones en conectividad, nube, ciberseguridad e inteligencia artificial empresarial.