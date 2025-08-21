Leshan Business Inc. accede al mercado de capitales con el apoyo de Banistmo, S.A.

Nos honra haber acompañado como banco estructurador a Leshan Business Inc., en la exitosa estructuración y registro de su Programa Rotativo de Bonos Corporativos por hasta $100 millones, la cual obtuvo una calificación de A- por parte de Pacific Credit Rating; con una oferta de valor integral que, además de los servicios como banco estructurador, incluyó los de suscriptor, agente de pago, agente fiduciario, puesto de bolsa y proveedor de cobertura.

Leshan Business Inc., parte de Grupo EXSUSA, es referente en la transformación educativa a nivel nacional, a través de prestigiosas instituciones que abarcan todos los niveles: desde la educación preescolar, primaria y secundaria, hasta la educación superior.

El hito fue celebrado con el tradicional “Toque de Campana” en las instalaciones de la Bolsa Latinoamericana de Valores, (Latinex). Esta operación representa un nuevo paso en la consolidación del Grupo EXSUSA, como referente en el sector educativo, ratificando su compromiso con la eficiencia financiera, y evidenciando la confianza en el mercado de capitales panameño, como plataforma clave para el crecimiento empresarial.

Celebramos junto a Leshan Business Inc. y al Grupo EXSUSA este importante logro y agradecemos la confianza en Banistmo como su aliado en la construcción de un sistema educativo y financiero más sólido al servicio del desarrollo sostenible para el bienestar de todos.