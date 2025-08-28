LG presenta su nueva gama de neveras eficientes en espacio y energía en la IFA 2025

LG Electronics (LG) presenta su más reciente línea de neveras para el mercado europeo en la IFA 2025. Diseñadas para ofrecer una eficiencia energética de primer nivel, los nuevos modelos con puerta francesa y congelador inferior se han desarrollado específicamente para los entornos domésticos y los estilos de vida únicos de Europa, lo que refleja la exhaustiva investigación de LG sobre las necesidades y preferencias locales. La línea combina un rendimiento energético, funciones inteligentes y un diseño que aprovecha el espacio y se integra a la perfección en los hogares modernos.Excelente eficiencia energéticaEn respuesta al aumento de la demanda de electrodomésticos energéticamente eficientes en toda Europa, LG presenta modelos que cumplen con la clasificación energética más alta («A») de la Unión Europea. El nuevo modelo con congelador inferior supera los requisitos para obtener la clasificación A en un impresionante 40%, mientras que el modelo con puerta francesa ha obtenido de forma impresionante la clasificación A, a pesar de pertenecer a una categoría en la que estas clasificaciones son poco frecuentes. La excepcional eficiencia energética de LG ha sido posible gracias a su diseño de aislamiento optimizado y adaptado al mercado europeo, que proporciona una retención del frío superior, así como a las funciones basadas en inteligencia artificial que ayudan a reducir el consumo eléctrico al aprender los patrones de uso doméstico y optimizar el funcionamiento del compresor durante los periodos de baja actividad.