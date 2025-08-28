LG presenta su nueva gama de neveras eficientes en espacio y energía en la IFA 2025

LG Electronics (LG) presenta su más reciente línea de neveras para el mercado europeo en la IFA 2025. Diseñadas para ofrecer una eficiencia energética de primer nivel, los nuevos modelos con puerta francesa y congelador inferior se han desarrollado específicamente para los entornos domésticos y los estilos de vida únicos de Europa, lo que refleja la exhaustiva investigación de LG sobre las necesidades y preferencias locales. La línea combina un rendimiento energético, funciones inteligentes y un diseño que aprovecha el espacio y se integra a la perfección en los hogares modernos. Excelente eficiencia energéticaEn respuesta al aumento de la demanda de electrodomésticos energéticamente eficientes en toda Europa, LG presenta modelos que cumplen con la clasificación energética más alta («A») de la Unión Europea. El nuevo modelo con congelador inferior supera los requisitos para obtener la clasificación A en un impresionante 40%, mientras que el modelo con puerta francesa ha obtenido de forma impresionante la clasificación A, a pesar de pertenecer a una categoría en la que estas clasificaciones son poco frecuentes. La excepcional eficiencia energética de LG ha sido posible gracias a su diseño de aislamiento optimizado y adaptado al mercado europeo, que proporciona una retención del frío superior, así como a las funciones basadas en inteligencia artificial que ayudan a reducir el consumo eléctrico al aprender los patrones de uso doméstico y optimizar el funcionamiento del compresor durante los periodos de baja actividad.

Fit & Max: Ajuste perfecto y rendimiento máximo

Diseñada para las cocinas compactas típicas de Europa, la nueva gama cuenta con la bisagra Zero Clearance Hinge de LG, que permite abrir las puertas completamente (hasta 110 grados) incluso cuando están colocadas a ras de la pared. Los elegantes exteriores con el diseño Premium Flat Door de LG crean un aspecto refinado e integrado. Las funciones basadas en inteligencia artificial aumentan la comodidad y la eficiencia para facilitar el día a día y hacer más manejables las facturas de electricidad. AI Fresh supervisa los hábitos de apertura de la puerta durante un periodo de tres semanas y reduce la temperatura interna dos horas antes del pico de uso para ayudar a mantener los alimentos frescos durante más tiempo. El modo AI Saving analiza el comportamiento de uso y ajusta de forma inteligente el rendimiento de refrigeración durante los periodos de bajo uso. Encarnando el concepto MAX de LG, que maximiza la eficiencia del espacio y la frescura de los alimentos, la gama incluye un sistema de cajones de dos niveles para una mejor organización, el estante retráctil para artículos altos o voluminosos y una generosa capacidad interior. Las tecnologías de frescura incluyen Linear Cooling™ para minimizar las fluctuaciones de temperatura, Door Cooling+™ para un enfriamiento rápido y uniforme, y Fresh Converter+™ con zonas de almacenamiento personalizables para carne, pescado y verduras.

Nuevo refrigerador con puerta francesa que destaca por su diseño integrado y sus prácticas funciones

El nuevo modelo de puerta francesa presenta el primer diseño Thin Door de LG con dispensador de hielo y agua, además de la flexibilidad de instalación de la bisagra Zero Clearance. El fabricador de hielo Ultra Slim In-Door ahorra espacio de almacenamiento y proporciona un suministro constante de hielo. Las mejoras en el interior incluyen un diseño optimizado de la cesta que reduce el riesgo de que las botellas se vuelquen al abrir o cerrar. Los estantes más profundos mejoran la capacidad de almacenamiento interno, adaptándose a las necesidades del estilo de vida europeo. Las puertas de cierre suave evitan los golpes, lo que garantiza un funcionamiento más suave y silencioso.

Nuevo congelador inferior diseñado para ofrecer flexibilidad