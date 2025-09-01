Mizrachi bajo investigación: TE detecta posibles donaciones sospechosas

Sin embargo, en una contestación del equipo legal de Mizrachi a la Antai, del 29 de mayo, se argumenta que esta decisión fue tomada por el Consejo Municipal, que es autónomo, y no por Mizrachi. Además que el servicio adquirido con Towerbank 'procura un beneficio' para la comuna capitalina, actualizando y 'ampliando los métodos de pago para los contribuyentes' y no favorece de forma personal, privada o particular al alcalde.Añadió que se estableció una comisión fija del 1 % sobre el monto en dólares resultante de cada conversión efectuada a la fiduciaria Towertrust Inc.Finalmente, el equipo jurídico del burgomaestre alega que en la actualidad no hay una relación entre Méndez Kardonski y Mizrachi, por lo que no existiría conflicto de interés alguno.Justo ayer, 1 de septiembre, el alcalde fue notificado sobre la decisión de la Antai de cerrar y archivar la denuncia contra su persona al no encontrar delitos que atenten contra su ética como funcionario. 'No ha incumplido la Ley 316 del 18 de agosto de 2022 en cuanto a su debida declaración jurada de intereses particulares', cita la Antai.La investigación del TE y la Fiscalía Electoral se mantienen en curso. Con información de Mary Triny Zea.