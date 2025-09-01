Mizrachi bajo investigación: TE detecta posibles donaciones sospechosas

El Tribunal Electoral (TE) remitió a la Fiscalía General Electoral una auditoría que abre las puertas a una investigación contra el alcalde Mayer Mizrachi por presunta contravención al Código Electoral vinculada a dos donaciones de campaña que suman $30.000.

Según el informe del TE, del 5 de agosto de 2025 no existen registros de las sociedades Bernadette Limited y BSINESS Association LTD. en el Registro Público, en el portal Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias ni en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pese a ello, la primera entregó $20.000 a Mayer Mizrachi el 31 de enero de 2024, mientras que la segunda aportó $10.000 a su campaña el 16 de abril del mismo año.

El TE solicitó al Banco Nacional de Panamá verificar el origen de las transacciones, a lo que la entidad confirmó que los fondos provinieron de cuentas creadas exclusivamente para financiar actividades de campaña política.

Asimismo, el banco destacó que no tiene constancia del país de residencia de BSINESS Association LTD ni de Bernadette Limited.

La Estrella de Panamá contactó a la Alcaldía, a través de su asesor comunicacional, quien dijo que la investigación mencionada se encuentra en etapa inicial, pero que ni la Fiscalía Electoral ni el TE han realizado auditorías al informe de ingresos y egresos presentados por Mizrachi, contrario a lo que indica una nota del TE.

“La defensa de Mayer Mizrachi probará que los fondos recibidos de la campaña son fondos conforme a lo que establece la ley electoral”, mencionó James Aparicio.

Pero el informe del TE detalla que para hacer la auditoría se hizo una revisión y análisis de los ingresos presentados por el alcalde al TE.