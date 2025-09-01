  1. Inicio
Adolfo Berríos Riaño
Jose Abel Herrera
  • 01/09/2025 07:06
Videos

Video: Juan Urriola: “Energía debe tener un puesto en el Gabinete”

Energía
Etanol
Interconexión eléctrica
El exsecretario de Energía, Juan Manuel Urriola, conversó con La Estrella de Panamá sobre cambios necesarios en el sector energético, interconexión, etanol y proyectos reactivados con precios exorbitantes en el mercado
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
