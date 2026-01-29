Mayer Mizrachi propone una alianza regional de alcaldes para combatir el desempleo con tecnología

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, centró su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF), este 29 de enero, en la necesidad de pasar del discurso a la ejecución concreta, proponiendo soluciones prácticas al desempleo mediante el uso de tecnología y la cooperación entre gobiernos locales de la región. “A 20 mil pies de altura todo suena muy bien. Mi objetivo hoy es aterrizar ideas tangibles”, dijo Mizrachi al iniciar un discurso que rompió con el protocolo habitual del foro y puso el foco en el rol de las alcaldías como primer contacto entre el ciudadano y el Estado. El alcalde defendió que, aunque los municipios no tienen como función formal crear empleo, no pueden ignorar las necesidades económicas de la población. En ese contexto, presentó como ejemplo una feria de empleo impulsada por la Alcaldía de Panamá en 2025, que —según explicó— permitió generar más de 90 millones de dólares en salarios anuales provenientes del sector privado, sin que se tratara de plazas públicas. Mizrachi cuestionó la percepción de que los gobiernos deben ser empleadores directos y afirmó que “los políticos son culpables de crear la idea de que el funcionario de turno es quien debe dar trabajo”, cuando, a su juicio, el verdadero rol del sector público es conectar eficientemente al ciudadano con la empresa privada.

Tecnología como intermediaria entre empresas y ciudadanos

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la implementación de una plataforma digital de reclutamiento, desarrollada por el equipo tecnológico del municipio, que comparó con un “LinkedIn de uso público”. A través de esta herramienta, más de 35 mil personas registraron su currículum, permitiendo a las empresas identificar perfiles adecuados de forma gratuita. “La tecnología nos permitió resolver el caos de las ferias de empleo tradicionales: filas interminables, niveles de éxito por debajo del 2% y cero satisfacción”, señaló. Según Mizrachi, el sistema permitió mejorar significativamente los índices de contratación y reducir los costos de reclutamiento para el sector privado. El alcalde anunció que el código de la plataforma ya está disponible en GitHub, abierto para su uso gratuito por cualquier gobierno local o nacional de América Latina y el Caribe. “No es un discurso, el código ya existe”, afirmó, al tiempo que invitó a otros alcaldes a replicar el modelo en sus ciudades.

Llamado a la cooperación regional, más allá de ideologías

Durante su intervención, Mizrachi hizo un llamado explícito a la colaboración entre gobiernos locales de distintas corrientes políticas. “Les extiendo la mano a todos los alcaldes y gobiernos locales de Latinoamérica y el Caribe, independientemente de ideologías divergentes”, expresó. También destacó el rol de Panamá como país articulador regional, subrayando que, aunque no sea dominante en un sector específico, puede actuar como coordinador en diplomacia, desarrollo comercial y seguridad jurídica. En ese contexto, agradeció al presidente José Raúl Mulino por impulsar el diálogo regional pese a diferencias ideológicas, señalando que “lo que no se puede hacer es cerrar la puerta al diálogo”.

Confianza, clave para la recaudación