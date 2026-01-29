Mayer Mizrachi propone una alianza regional de alcaldes para combatir el desempleo con tecnología

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la implementación de una plataforma digital de reclutamiento, desarrollada por el equipo tecnológico del municipio, que comparó con un '<b>LinkedIn de uso público</b>'. A través de esta herramienta, más de <b>35 mil personas</b> registraron su currículum, permitiendo a las empresas identificar perfiles adecuados de forma gratuita.'La tecnología nos permitió resolver el caos de las ferias de empleo tradicionales: filas interminables, niveles de éxito por debajo del 2% y cero satisfacción', señaló. Según <b>Mizrachi</b>, el sistema permitió mejorar significativamente los índices de contratación y reducir los costos de reclutamiento para el sector privado.El alcalde anunció que <b>el código de la plataforma ya está disponible en GitHub</b>, abierto para su uso gratuito por cualquier gobierno local o nacional de <b>América Latina y el Caribe</b>.'<b>No es un discurso, el código ya existe</b>', afirmó, al tiempo que invitó a otros alcaldes a replicar el modelo en sus ciudades.